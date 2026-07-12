S Janaki: গেয়েছেন ৪৮ হাজার গান! সুরলোকে ‘দক্ষিণের নাইটিঙ্গেল’, ৮৮ বছর বয়সে প্রয়াত সঙ্গীতশিল্পী এস জানকী

S Janaki: গেয়েছেন ৪৮ হাজার গান! সুরলোকে ‘দক্ষিণের নাইটিঙ্গেল’, ৮৮ বছর বয়সে প্রয়াত সঙ্গীতশিল্পী এস জানকী
প্রবীণ প্লেব্যাক গায়িকা এস জানকী প্রয়াত। বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। তিনি দক্ষিণের নাইটিঙ্গেল নামেও পরিচিত ছিলেন।
সঙ্গীত দুনিয়ায় এক যুগের অবসান ঘটল। আপামর শ্রোতাকে কাঁদিয়ে চলে গেলেন ভারতের অন্যতম প্রবাদপ্রতিম এবং কিংবদন্তি সঙ্গীতশিল্পী এস জানকী (S Janaki)। বিগত ১১ই জুলাই (শনিবার) মহীসূরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে ওঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর।
দক্ষিণী সিনেমার জগতে তিনি এক জীবন্ত কিংবদন্তি ছিলেন, যাঁকে কোটি কোটি অনুরাগী পরম শ্রদ্ধায় ‘দক্ষিণের নাইটিঙ্গেল’ (Nightingale of the South) এবং ভালোবেসে ‘জানকী আম্মা’ বলে ডাকতেন। তাঁর প্রয়াণের খবর পরিবারের তরফ থেকে নিশ্চিত করা হতেই শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা চলচ্চিত্র ও সঙ্গীত মহলে।
ঠাকুমার প্রয়াণে নাতনি অপ্সরার আবেগঘন বার্তা
শনিবার জানকী আম্মার মৃত্যুর খবরটি ছড়িয়ে পড়ার পর গায়িকার নাতনি অপ্সরা বৈদ্যুলা (Apsara Vydula) নিজের ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে একটি শোকবার্তা শেয়ার করেন। তিনি লেখেন,'গভীর দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে আমার প্রিয় দাদিমা এবং কিংবদন্তি সঙ্গীতশিল্পী শ্রীমতি এস জানকী আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন। পরিবারের সকলের ভালোবাসার মাঝেই তিনি অত্যন্ত শান্তিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। আমাদের হৃদয় আজ ভারাক্রান্ত হলেও, তিনি যে অসাধারণ এক জীবন যাপন করে গিয়েছেন এবং ওঁর কালজয়ী গানের মাধ্যমে কোটি কোটি মানুষের জীবনে যে অপরিসীম আনন্দ এনে দিয়েছেন, তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।'
তিনি আরও যোগ করেন, ‘সারা বিশ্বের কাছে তিনি ছিলেন এক আইকনিক কণ্ঠস্বর, যাঁর গান মানুষের অজস্র স্মৃতির অংশ হয়ে রয়েছে। আর আমাদের কাছে তিনি ছিলেন এক স্নেহময়ী দিদিমা, যাঁর ওম, নম্রতা, দয়া এবং লালিত্য আমাদের মনে আজীবন থেকে যাবে।’ এই কঠিন সময়ে শোক কাটিয়ে ওঠার জন্য তিনি সকলের কাছে পরিবারের গোপনীয়তা বজায় রাখার অনুরোধ জানিয়েছেন。
শৈশব থেকে সঙ্গীতজগতের ‘আম্মা’ হয়ে ওঠার জার্নি
জন্ম ও শৈশব: ১৯৩৮ সালের ২৩শে এপ্রিল অন্ধ্রপ্রদেশের গুন্টুরের পল্লাপত্তলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন সিস্টলা জানকী। তাঁর বাবা শ্রীরামমূর্তি ছিলেন একজন আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক ও শিক্ষক। জানকীর শৈশবের বেশিরভাগ সময় কেটেছিল সিরসিলায় এবং মাত্র ৯ বছর বয়সেই তিনি প্রথমবার মঞ্চে পারফর্ম করার সুযোগ পান।
কোনও প্রাতিষ্ঠানিক ক্লাসিক্যাল ট্রেনিং না থাকা সত্ত্বেও তিনি নাদস্বরম বিদ্যান পাইদিস্বামীর কাছ থেকে সঙ্গীতের প্রাথমিক শিক্ষা নিয়েছিলেন।
চেন্নাই পাড়ি ও প্রথম গান: কুড়ি বছর বয়সে কাকার পরামর্শে চেন্নাই চলে আসেন জানকী এবং এভিএম স্টুডিওতে সুরকার আর সুদর্শনের সাথে একজন সঙ্গীতশিল্পী হিসেবে কাজ শুরু করেন। ১৯৫৭ সালে তামিল ছবি ‘বিধিয়িন বিলায়াত্তু’ (Vidhiyin Vilayattu) এবং পরবর্তীতে তেলুগু ছবি ‘এম.এল.এ.’ (M.L.A.)-র মাধ্যমে ওঁর প্লে-ব্যাক কেরিয়ারের সূচনা হয়।
২০টিরও বেশি ভাষায় গান ও নজিরবিহীন সম্মান
এস জানকী তাঁর দীর্ঘ কেরিয়ারে বাংলা, তেলুগু, তামিল, কন্নড়, মালায়ালম, হিন্দি, সংস্কৃত, ওড়িয়া, উর্দু, পাঞ্জাবি, কোঙ্কনি সহ প্রায় ২০টি ভারতীয় ভাষায় গান গেয়েছেন। শুধু তাই নয়, ইংরেজি, জাপানি, জার্মান এবং সিংহলী ভাষার মতো একাধিক বিদেশী ভাষাতেও ওঁর কণ্ঠের জাদু ছড়িয়ে পড়েছে।
নিজের অসামান্য গায়কীর জন্য তিনি কেরিয়ারে ৪টি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার (National Film Awards) এবং বিভিন্ন রাজ্য সরকারের তরফ থেকে রেকর্ড ৩৩টি রাজ্য চলচ্চিত্র পুরস্কার (State Film Awards) লাভ করেছিলেন।
ব্যক্তিগত জীবন ও ট্র্যাজেডি
১৯৫৯ সালে জানকী দেবী ভি রামপ্রসাদের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন, যিনি ওঁকে কেরিয়ার এগিয়ে নিয়ে যেতে সবসময় উৎসাহ দিতেন। ১৯৯৭ সালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে রামপ্রসাদ মারা যান। শিল্পীর একমাত্র পুত্রসন্তান ছিলেন মুরলী কৃষ্ণ, যিনি দুর্ভাগ্যবশত চলতি বছরের জানুয়ারিতেই প্রয়াত হয়েছিলেন। জীবনের শেষ দিনগুলোতে একের পর এক পারিবারিক ক্ষতি এবং শারীরিক বার্ধক্য গ্রাস করলেও ওঁর গান ভারতীয় সঙ্গীত ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More