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    Pori Moni: মেসিদের হার আটকে দিল পরিমনীর ৬ নম্বর বিয়ে! আর্জেন্টিনার হারের পর কী বললেন নায়িকা

    আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপ জিতলে ফের বিয়ে করবেন, কথা দিয়েছিলেন পরিমনী। ‘মুসিবত’ থেকে রেহাই পেলেও মন খারাপ পরীর। 

    Published on: Jul 20, 2026, 09:30:09 IST
    By Priyanka Mukherjee
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    ‘আর্জেন্টিনা জিতলে আবার বিয়ে করবেন’— ফাইনাল ম্যাচের আগে ওপার বাংলার চর্চিত অভিনেত্রী পরিমনী (Pori Moni)-র এই মন্তব্যকে ঘিরে দুই বাংলার নেটপাড়ায় শোরগোল পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু রবিবাসরীয় রাতে মেটলাইফ স্টেডিয়ামের ভাগ্যদেবতা হয়তো অন্য কিছু লিখে রেখেছিলেন। ম্যাড়ম্যাড়ে ফাইনালে স্পেনের কাছে আর্জেন্টিনার হারের পর কোটি কোটি মেসি ভক্তের মতোই মন ভেঙেছে পরিমনীরও।

    মেসিদের হার আটকে দিল পরিমনীর ৬ নম্বর বিয়ে! আর্জেন্টিনার হারের পর কী বললেন নায়িকা
    মেসিদের হার আটকে দিল পরিমনীর ৬ নম্বর বিয়ে! আর্জেন্টিনার হারের পর কী বললেন নায়িকা

    প্রিয় দলের এই হৃদয়বিদারক হারের পর নিজের সেই বহুল চর্চিত ‘বিয়ের বাজি’ এবং দল নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি আবেগঘন পোস্ট করলেন ঢালিউড কুইন।

    ‘বিয়েটা আর করতে হলো না’— রসিকতায় মনখারাপ ঢাকলেন

    খেলা শেষ হতেই নিজের ফেসবুক দেওয়ালে হালকা রসিকতার ছলে অথচ মনখারাপের সুরে পরিমনী লেখেন: বিয়েটা আর করতে হলো না এই আর কি…'

    ফাইনালে ট্রফি হাতছাড়া হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই পরিমণির নতুন করে ছাদনাতলায় বসার জল্পনাতেও জল পড়ে গেল। ওঁর এই পোস্টে নেটিজেনদের একাংশ যেমন সমবেদনা জানিয়েছেন, তেমনই অনেকে আবার লিখেছেন, ‘বিয়ে না হলেও লিয়োনেল মেসি ও আর্জেন্টিনার প্রতি আপনার এই নিখাদ ভালোবাসা সত্যিই প্রশংসনীয়।’

    ‘আবার দেখা হবে’— ভালোবাসার আর্জেন্টিনা

    স্রেফ রসিকতাই নয়, হারের পরেও নিজের প্রিয় দলের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে ভোলেননি অভিনেত্রী। ট্রফি না জিতলেও মেসি এবং আর্জেন্টিনার প্রতি তাঁর সমর্থন যে বিন্দুমাত্র কমেনি, তা স্পষ্ট করে দিয়ে পরিমণি পোস্টে যোগ করেন. 'ভালোবাসার আর্জেন্টিনা, আবার দেখা হবে।'

    ছেলে পুণ্যকে সাথে নিয়ে আর্জেন্টিনার জার্সি গায়ে পুরো টুর্নামেন্ট জুড়ে যেভাবে গলা ফাটিয়েছেন পরিমণি, এই হার ওঁর কাছে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক হলেও তিনি বিশ্বাস করেন, নীল-সাদা ব্রিগেড আবার ঘুরে দাঁড়াবে এবং চেনা ছন্দে মাঠে ফিরবে।

    নেটপাড়ায় ভাইরাল অভিনেত্রীর পোস্ট

    খেলার ফল ঘোষণার পর থেকেই পরিমণির এই পোস্টটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড়ের গতিতে ভাইরাল হচ্ছে। ট্রল এবং মজার মন্তব্যে ভরে উঠছে ওঁর কমেন্ট বক্স। তবে ট্রোলিংকে পাত্তা না দিয়ে, একজন কট্টর ফুটবল ভক্তের মতোই দলের হারের দুঃখ ভাগ করে নিয়েছেন অভিনেত্রী।

    এদিন স্পেনের কাছে ১-০ গোলে হেরে চতুর্থবার বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্নভঙ্গ হল আর্জেন্টিনার। একইসঙ্গে দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপের ট্রফি ধরা দিল না মেসির হাতে। ফুটবল বিশ্বের ভগবান দেশের হয়ে শেষ ম্যাচ শেষ করলেন চোখের জলে। গোল্ডেন বলও এদিন হাতছাড়া হল মেসির।

    • Priyanka Mukherjee
      ABOUT THE AUTHOR
      Priyanka Mukherjee

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

    Home/Entertainment/Pori Moni: মেসিদের হার আটকে দিল পরিমনীর ৬ নম্বর বিয়ে! আর্জেন্টিনার হারের পর কী বললেন নায়িকা
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