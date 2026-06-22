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    সঞ্জয় লীলা বনশালির 'লাভ অ্যান্ড ওয়ার'-এর সেটে এক কর্মীর মর্মান্তিক মৃত্যু, ক্ষতিপূরণ ৫০ লক্ষ করার দাবি FWICE-এর

    সঞ্জয় লীলা বনশালির লাভ অ্যান্ড ওয়ার ছবির সেটে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এক কর্মীর মৃত্যু হয়েছে। মৃত কাঠমিস্ত্রি চন্দ্রধারী সিং যাদবের পরিবারের জন্য ৪০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের প্রস্তাব দিলেও, ফেডারেশন অফ ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া সিনে এমপ্লয়িজ (FWICE) সেই অঙ্ক বাড়িয়ে ৫০ লক্ষ টাকা করার দাবি জানিয়েছে।

    Jun 22, 2026, 11:23:12 IST
    By Tulika Samadder
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    সঞ্জয় লীলা বনশালির বহুল প্রতীক্ষিত ছবি ‘লাভ অ্যান্ড ওয়ার’-এর সেটে এক কর্মীর মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বলিউডে। প্রথমে জানা গিয়েছিল, প্রযোজনা সংস্থা মৃত কর্মীর পরিবারকে ৪০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে প্রস্তুত। তবে ফেডারেশন অফ ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া সিনে এমপ্লয়িজ (FWICE) সেই অঙ্ক বাড়িয়ে ৫০ লক্ষ টাকা করার দাবি জানিয়েছে।

    বনশালির 'লাভ অ্যান্ড ওয়ার'-এর সেটে এক কর্মীর মর্মান্তিক মৃত্যু।
    বনশালির 'লাভ অ্যান্ড ওয়ার'-এর সেটে এক কর্মীর মর্মান্তিক মৃত্যু।

    প্রতিবেদন অনুযায়ী, ৪২ বছর বয়সি কাঠমিস্ত্রি চন্দ্রধারী সিং যাদব গত ১৭ জুন মুম্বইয়ের ফিল্ম সিটির রয়্যাল পাম স্টুডিয়োতে কাজ করার সময় গুরুতর বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। পরে তাঁর মৃত্যু হয়। ঘটনার সময় সেখানে অভিনেত্রী আলিয়া ভাট শুটিং করছিলেন বলেও জানা গিয়েছে।

    যাদবের মৃত্যুর পর বনশালি প্রোডাকশনস তাঁর পরিবারের জন্য ৪০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু FWICE-এর দাবি, মৃত কর্মীর পরিবারের ভবিষ্যৎ সুরক্ষার কথা বিবেচনা করে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বাড়ানো জরুরি। বিশেষ করে তাঁর অল্পবয়সি কন্যাদের শিক্ষা ও ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে অন্তত ৫০ লক্ষ টাকা দেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

    FWICE-এর সভাপতি বি. এন. তিওয়ারি বলেন, ‘আমরা চাই ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ৫০ লক্ষ টাকা করা হোক। তাঁর সন্তানরা এখনও খুব ছোট, তাদের পড়াশোনা ও ভবিষ্যতের জন্য পরিবারের আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন। পাশাপাশি আমরা সেটে আরও কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং কর্মীদের কাজের সময়সীমা নিয়ন্ত্রণের দাবিও জানিয়েছি। তিনি একজন দক্ষ টেকনিশিয়ান ছিলেন। এভাবে তাঁর মৃত্যু অত্যন্ত বেদনাদায়ক।’

    শুধু আর্থিক সহায়তাই নয়, যাদবের স্ত্রীকে প্রযোজনা সংস্থায় একটি চাকরি দেওয়ার আবেদনও করেছে FWICE। সংগঠনের মতে, এতে পরিবারটি দীর্ঘমেয়াদে একটি স্থায়ী আয়ের উৎস পাবে। যদিও এই দাবিগুলির বিষয়ে এখনও পর্যন্ত বনশালি প্রোডাকশনসের পক্ষ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি।

    এদিকে, ‘লাভ অ্যান্ড ওয়ার’-এর শুটিং জোরকদমে চলছে। ‘সাওয়ারিয়া’র পর এই ছবির মাধ্যমে ফের রণবীর কাপুরের সঙ্গে কাজ করছেন সঞ্জয় লীলা বনশালি। ছবিতে আরও অভিনয় করছেন আলিয়া ভাট এবং ভিকি কৌশল। সাম্প্রতিক সময়ের অন্যতম বড় বলিউড প্রজেক্ট হিসেবে ছবিটি ইতিমধ্যেই ব্যাপক আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে।

    উল্লেখ্য, ছবিটির মুক্তির সময়সূচিতে একাধিকবার পরিবর্তন এসেছে। প্রথমে ২০২৬ সালের গ্রীষ্মে মুক্তির পরিকল্পনা থাকলেও বর্তমানে ‘লাভ অ্যান্ড ওয়ার’ ২০২৭ সালের ২১ জানুয়ারি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।

    • Tulika Samadder
      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

    Home/Entertainment/সঞ্জয় লীলা বনশালির 'লাভ অ্যান্ড ওয়ার'-এর সেটে এক কর্মীর মর্মান্তিক মৃত্যু, ক্ষতিপূরণ ৫০ লক্ষ করার দাবি FWICE-এর
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