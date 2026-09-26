Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
Sign in

দীর্ঘদিন পর একসঙ্গে পর্দায় অমিতাভ বচ্চন ও মাধুরী দীক্ষিত, কবে-কোথায় দেখা যাবে?

বহু বছর পর পর্দায় একসঙ্গে ফিরতে চলেছেন অমিতাভ বচ্চন ও মাধুরী দীক্ষিত। জেনে নিন, কখন এবং কোথায় এই দুই সুপারস্টারকে একসঙ্গে দেখা যাবে।

Published on: Sep 26, 2026, 16:09:40 IST
By Tulika Samadder
Share
Share via
  • facebook
  • twitter
  • linkedin
Copy link
  • copy link

অমিতাভ বচ্চন এবং মাধুরী দীক্ষিত বহু বছর ধরে চলচ্চিত্র জগতের অংশ। ১৯৯৮ সালের 'বড়ে মিঞা ছোটে মিঞা' ছবির একটি গানে তাঁদের একসঙ্গে দেখা গিয়েছিল। এবার এই সুপারস্টার জুটিকে একসঙ্গে টিভির পর্দায় দেখা যাবে। না, এটি কোনো সিনেমা নয়, বরং 'কৌন বনেগা ক্রোড়পতি ১৮' টিভি শো-তে। সর্বশেষ খবর অনুযায়ী, অভিনেত্রী তাঁর মারাঠি শো 'কৌন হুনের ক্রোড়পতি'-র প্রচারের জন্য আসছেন। বহু বছর পর এই দুই অভিনেতাকে একসঙ্গে পর্দায় দেখা যাবে।

বহু বছর পর অমিতাভ বচ্চন ও মাধুরী দীক্ষিতকে একসঙ্গে পর্দায় দেখা যাবে।
বহু বছর পর অমিতাভ বচ্চন ও মাধুরী দীক্ষিতকে একসঙ্গে পর্দায় দেখা যাবে।

অমিতাভ বচ্চন এবং মাধুরী দীক্ষিতকে আবার একসঙ্গে দেখা যাবে

ভ্যারাইটি ইন্ডিয়ার একটি প্রতিবেদন অনুসারে, অমিতাভ বচ্চন এবং মাধুরী দীক্ষিতকে এই সপ্তাহে একটি বিশেষ পর্বের শুটিং করতে দেখা যাবে। মাধুরী প্রথম 'কৌন বনেগা ক্রোড়পতি'-তে অতিথি হিসেবে এসেছিলেন ১৮ বছর আগে, ২০০১ সালে। সেই পর্বটি দর্শকদের কাছে বেশ প্রশংসিত হয়েছিল এবং তিনি ৫০ লক্ষ টাকা জিতেছিলেন। এরপর এই অভিনেত্রীকে 'কৌন বনেগা ক্রোড়পতি'-র চতুর্থ সিজনে দেখা যায়, যা ২০১০ সালে প্রচারিত হয়েছিল। তিনি এবার তৃতীয়বারের মতো এই শো-এর অংশ হতে চলেছেন। মনে করা হচ্ছে যে এই পর্বের পর শো-টির টিআরপি অবশ্যই বাড়বে।

কৌন বনেগা ক্রোড়পতি ১৮ টিআরপি

ওরম্যাক্স-এর একটি প্রতিবেদন অনুসারে, অমিতাভ বচ্চনের শো, 'কৌন বনেগা ক্রোড়পতি' সিজন ১৮, শীর্ষ ১০টি শো-এর মধ্যে রয়েছে। গত সপ্তাহে শো-টি ৪০ লক্ষ ভিউ পেয়েছে। শুরুতে সানি দেওল, আমির খান এবং প্রীতি জিন্টার মতো অভিনেতাদের এই শো-তে দেখা গিয়েছিল। পরে অক্ষয় কুমার এবং সইফ আলি খানও তাদের 'হায়ওয়ান' ছবির প্রচারের জন্য এসেছিলেন। শো-তে তারকা ও প্রতিযোগীদের ক্রমাগত উপস্থিতির কারণে এই সিজনটিও জনপ্রিয়তা পাচ্ছে।

অমিতাভ বচ্চন ও মাধুরী দীক্ষিতের সিনেমা

অমিতাভ বচ্চন এবং মাধুরী দীক্ষিতকে একসঙ্গে প্রধান নায়ক-নায়িকা হিসেবে দেখার একটি আকাঙ্ক্ষা ছিল। প্রতিবেদন অনুসারে, ১৯৮৯ সালে তিনু আনন্দ তাঁদের নিয়ে 'শনাক্ত' সিনেমাটিও নির্মাণ করছিলেন। এই প্রকল্পটি পরে বাতিল করা হয়। বহু বছর পর, ১৯৯৮ সালের 'বড়ে মিঞা ছোটে মিঞা' সিনেমার 'মাখানা' গানে তাঁদের একসঙ্গে দেখা যায়। এই দুজনকে অসংখ্য অনুষ্ঠান ও শো-তে একসঙ্গে দেখা গিয়েছে। এখন, বহু বছর পর, তাঁদের আবারও একসঙ্গে পর্দায় দেখা যাবে। অমিতাভ বচ্চন এবং মাধুরী দীক্ষিতকে একসঙ্গে পর্দায় দেখার প্রতীক্ষা এখন তুঙ্গে।

অমিতাভ বচ্চনের কাজ

কাজের দিক থেকে, অমিতাভ বচ্চন ৮৩ বছর বয়সেও সিনেমা এবং টেলিভিশনে সক্রিয় রয়েছেন। তিনি বর্তমানে কমল হাসানের সঙ্গে 'কল্কি' ছবির পরবর্তী পর্বের শুটিং করছেন। অভিনেতার হাতে আরও বেশ কিছু ছবি রয়েছে। এছাড়াও, তিনি 'কৌন বনেগা ক্রোড়পতি' সিজন ১৮-এর জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ করছেন। আগামী মাসে অমিতাভের বয়স ৮৪ হবে। এই বয়সে তাঁকে নিষ্ঠা ও সততার সাথে কাজ করতে দেখে দর্শক এবং ইন্ডাস্ট্রির নতুন শিল্পীরা অনুপ্রাণিত হচ্ছেন।

  • Tulika Samadder
    ABOUT THE AUTHOR
    Tulika Samadder

    হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

Home/Entertainment/দীর্ঘদিন পর একসঙ্গে পর্দায় অমিতাভ বচ্চন ও মাধুরী দীক্ষিত, কবে-কোথায় দেখা যাবে?
  • mint-logo
  • HH-logo
  • mint-lounge
  • HT_Auto
  • ht-tech
  • ht-bangla
  • healthshots
  • OTT-icon
  • slurrp-icon
  • smartcast-logo
  • ht-kannada
  • ht-tamil
  • ht-telugu
  • ht-marathi
  • logo-fab-play
  • VCCircle_logo-white
  • TechCircle_logo_white
  • VCCEdge_logo_white
  • edge-insights-logo
© 2026 HindustanTimes