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    কর্মজীবনের শুরুতে বডি শেমিংয়ের শিকার হয়েছিলেন মাধুরী! মুখ খুললেন নায়িকা

    মাধুরী দীক্ষিত বর্তমানে 'মা বেহেন' ছবিতে তাঁর অভিনয়ের জন্য ব্যাপক প্রশংসা পাচ্ছেন । এই ছবিতে তাঁর চরিত্রটিকে স্লিভলেস ব্লাউজ পরার জন্য সমাজের কাছ থেকে ক্রমাগত সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। মাধুরী জানান যে, কীভাবে তার কেরিয়ারের শুরুর দিকে তাকেও 'অতিরিক্ত রোগা' হওয়ার জন্য সমালোচিত হতে হয়েছিল।

    Jun 16, 2026, 19:23:36 IST
    By Sayani Rana
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    অভিনেত্রী মাধুরী দীক্ষিত বর্তমানে 'মা বেহেন' ছবিতে তাঁর অভিনয়ের জন্য ব্যাপক প্রশংসা পাচ্ছেন । এই ছবিতে তাঁর চরিত্রটিকে স্লিভলেস ব্লাউজ পরার জন্য সমাজের কাছ থেকে ক্রমাগত সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। বিচার এবং সামাজিক প্রত্যাশার এই বিষয়টির উপর আলোকপাত করতে গিয়ে মাধুরী জানান যে, কীভাবে তার কেরিয়ারের শুরুর দিকে তাকেও 'অতিরিক্ত রোগা' হওয়ার জন্য সমালোচিত হতে হয়েছিল।

    কর্মজীবনের শুরুতে বডি শেমিংয়ের শিকার হয়েছিলেন মাধুরী! মুখ খুললেন নায়িকা
    কর্মজীবনের শুরুতে বডি শেমিংয়ের শিকার হয়েছিলেন মাধুরী! মুখ খুললেন নায়িকা

    নিউজ১৮-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে অভিনেত্রী জানান কীভাবে তিনি সেগুলোর মোকাবিলা করেছিলেন, সে সম্পর্কে মুখ খুলেছেন। অভিনেত্রীদের প্রায়শই কীভাবে বডি-শেমিংয়ের শিকার হতে হয়, সে প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মাধুরী বলেন, 'আপনি একজন পাবলিক ফিগার। আপনি নিজেকে সবার সামনে তুলে ধরছেন। স্বাভাবিকভাবেই আপনার দিকে কিছু মন্তব্য আসবেই যে, ‘ও ওরকম’। আমি যখন শুরু করেছিলাম, অনেকে ভাবতেন আমি বড্ড বেশি রোগা। তাঁরা বলতেন, 'ওকে কিছু খাইয়ে দাও।' এই ধরনের বিষয়ে মানুষ খুব তাড়াতাড়ি বিচার করে ফেলে। আপনার ওজন বাড়লেও তাঁরা বিচার করে, আবার ওজন কমালেও তাঁরা বিচার করে।'

    তিনি জানান যে, যেহেতু তখন ইন্টারনেট ছিল না, তাই এই ধরনের মন্তব্য সামলানো তুলনামূলকভাবে সহজ ছিল। তাঁর কথায়, ‘কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে এই বিষয়গুলোকে স্বাভাবিকভাবে নেওয়া উচিত এবং এগুলোতে খুব বেশি মনোযোগ দেওয়া উচিত নয়। আজ, সোশ্যাল মিডিয়া এবং এর সঙ্গে আসা পরিচয় গোপন রাখার সুযোগের কারণে, মানুষ যা খুশি তাই বলতে পারে। কিন্তু একজনের নিজের কাজের প্রতি, যে বিষয়ে তার আগ্রহ আছে, যা সে উপভোগ করে এবং করতে ভালোবাসে, সেদিকেই বেশি মনোযোগ দেওয়া উচিত। মূল কথা হল নিজেকে ভালোবাসা’।

    মাধুরী ১৯৮০-এর দশকের শুরুতে তাঁর অভিনয় জীবন শুরু করেন এবং ১৯৮৪ সালে 'অবোধ' ছবির মাধ্যমে তাঁর অভিষেক হয়। তবে, সাফল্য সঙ্গে সঙ্গে আসেনি, কারণ তাঁর শুরুর দিকের বেশ কয়েকটি ছবি বক্স অফিসে তেমন প্রভাব ফেলতে পারেনি। বলিউডে তাঁর শুরুর দিনগুলিতে, অতিরিক্ত রোগা হওয়া এবং তৎকালীন প্রচলিত নায়িকার ভাবমূর্তির সঙ্গে খাপ না খাওয়ার জন্যও তাঁকে সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

    অনিল কাপুরের বিপরীতে 'তেজাব' (১৯৮৮) ছবির মাধ্যমে তিনি খ্যাতি লাভ করেন। ছবিটি ব্যাপক সাফল্য পায় এবং এর 'এক দো তিন' গানটি মাধুরীকে ঘরে ঘরে পরিচিত করে তোলে। 'তেজাব'-এর পর 'রাম লক্ষণ', 'দিল' এবং 'সজন'-এর মতো ছবির মাধ্যমে তিনি হিন্দি সিনেমার অন্যতম বড় তারকা হিসেবে নিজের অবস্থান পাকা করে নেন।

    সুরেশ ত্রিবেণী পরিচালিত ‘মা বেহেন’ ছবিতে তৃপ্তি দিমরি, ধরণা দুর্গা এবং রবি কিষাণও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন। নেটফ্লিক্সে মুক্তি পাওয়ার পর চলচ্চিত্রটি সমালোচক ও দর্শক উভয়ের কাছ থেকেই ইতিবাচক সাড়া পেয়েছে এবং বিশ্বব্যাপী প্ল্যাটফর্মটির সর্বাধিক সফল অ-ইংরেজি চলচ্চিত্রগুলোর মধ্যে স্থান করে নিয়েছে।

    Home/Entertainment/কর্মজীবনের শুরুতে বডি শেমিংয়ের শিকার হয়েছিলেন মাধুরী! মুখ খুললেন নায়িকা
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