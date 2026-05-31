Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ওজন বৃদ্ধির জন্য ঐশ্বর্যকে ট্রোল! ' তরুণ প্রজন্মকে কী বার্তা দিচ্ছেন?', সরব হলেন মাধুরী

    বলিউড অভিনেত্রী ঐশ্বর্য রাই বচ্চন বেশ কিছুদিন ধরেই ট্রোলিংয়ের শিকার হচ্ছেন। সম্প্রতি কান চলচ্চিত্র উৎসবে উপস্থিত থাকাকালীন নেটিজেনরা তাঁর চেহারা ও ওজন নিয়ে সমালোচনা করেছেন। এবার মাধুরী দীক্ষিত ঐশ্বর্যের পাশে দাঁড়ালেন।

    May 31, 2026, 18:56:17 IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বলিউড অভিনেত্রী ঐশ্বর্য রাই বচ্চন বেশ কিছুদিন ধরেই ট্রোলিংয়ের শিকার হচ্ছেন। সম্প্রতি কান চলচ্চিত্র উৎসবে উপস্থিত থাকাকালীন নেটিজেনরা তাঁর চেহারা ও ওজন নিয়ে সমালোচনা করেছেন। এবার মাধুরী দীক্ষিত ঐশ্বর্যের পাশে দাঁড়ালেন। অভিনেত্রী জানান যে, তিনি বহু বছর ধরে দেশের প্রতিনিধিত্ব করে আসছেন এবং তাঁকে দাঁড়িপাল্লার একটি সংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না।

    ওজন বৃদ্ধির জন্য ঐশ্বর্যকে ট্রোল! ' তরুণ প্রজন্মকে কী বার্তা দিচ্ছেন?', সরব হলেন মাধুরী
    ওজন বৃদ্ধির জন্য ঐশ্বর্যকে ট্রোল! ' তরুণ প্রজন্মকে কী বার্তা দিচ্ছেন?', সরব হলেন মাধুরী

    ঐশ্বর্য রাই দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে কান চলচ্চিত্র উৎসবের অংশ। সম্প্রতি তাঁকে কানের রেড কার্পেটে দেখা গিয়েছিল। তবে, তাঁর সাজ ও পোশাক নিয়ে সমালোচনা, বডি-শেমিং এবং অতিরিক্ত বোটক্সের মতো মন্তব্য করা হয়েছিল। কিন্তু এবার মাধুরী তাঁর সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন। পিটিআই-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মাধুরী জানান যে, ঐশ্বর্য একটি ঐতিহ্য তৈরি করেছেন এবং বিশ্ব মঞ্চে দেশের প্রতিনিধিত্ব করছেন। তাই, তাঁকে ট্রোল করা ভুল এবং এটা আজকের প্রজন্মের কাছে ভুল বার্তা দেয়।

    মাধুরী আরও জানান যে, ঐশ্বর্য ২০ বছর ধরে কান চলচ্চিত্র উৎসবে অংশ নিচ্ছেন। তিনি পুরো দেশকে গর্বিত করেছেন। তিনি একজন বিশ্ব তারকা। মিস ওয়ার্ল্ড হিসেবে তিনি দেশের জন্য অনেক কিছু করেছেন। অভিনেত্রী আরও বলেন যে, দাঁড়িপাল্লার সংখ্যা দিয়ে তাঁকে বিচার করা যায় না। তাঁকে শুধু দাঁড়িপাল্লার সংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না। তিনি সুন্দরী, তাকে দেখতে সুন্দর লাগে, কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, তিনি ভেতর থেকে একজন খুব মিষ্টি ও সুন্দর মানুষ।

    অভিনেত্রী বলেন, ‘আমার মনে হয় মানুষের এটা বোঝা দরকার যে, যখন আপনারা এ ধরনের মন্তব্য করেন, তখন আপনারা আজকের তরুণ প্রজন্মকে কী বার্তা দিচ্ছেন? যে আপনার মূল্য আপনার চেহারার ওপর নির্ভর করে, আপনার অর্জনের ওপর নয়। আমি মনে করি এটা একটা সম্পূর্ণ ভুল বার্তা।’

    ২০০২ সালের 'দেবদাস' ছবিতে মাধুরী দীক্ষিত এবং ঐশ্বর্য রাই বচ্চন একসঙ্গে অভিনয় করেছিলেন। ছবিটির প্রধান অভিনেতা ছিলেন শাহরুখ খান এবং পরিচালক ছিলেন সঞ্জয় লীলা বনসালী। এই ছবির শ্যুটিং চলাকালীনই ঐশ্বর্য প্রথমবারের মতো কান-এ গিয়েছিলেন। সেই উপলক্ষে অভিনেত্রী একটি হলুদ শাড়ি পরেছিলেন।

    Home/Entertainment/ওজন বৃদ্ধির জন্য ঐশ্বর্যকে ট্রোল! ' তরুণ প্রজন্মকে কী বার্তা দিচ্ছেন?', সরব হলেন মাধুরী
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes