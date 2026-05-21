    Madhuri Dixit: নায়িকার জন্য ছিল না বাজেট, বাধ্য হয়ে নায়কের স্ত্রীর পোশাক ধার করে ক্যামেরার সামনে দাঁড়ান মাধুরী

    Madhuri Dixit: মাধরী দীক্ষিতের ক্যারিয়ার শুরু হয়েছিল এক প্রযোজকের অর্থসংকটে। এই কারণে তাকে লিড হিরোর স্ত্রীর পোশাক পরতে হয়েছিল। সেই সিনেমার নাম কী?

    May 21, 2026, 14:12:57 IST
    By Swati Das Banerjee
    Madhuri Dixit: বলিউডের ধক ধক গার্ল হিসেবে পরিচিত মাধরী দীক্ষিতের সফল কেরিয়ার নিয়ে সারা বিশ্ব কথা বলে। বক্স অফিসে হিট হওয়া তার সিনেমাগুলোর বক্স অফিস কালেকশন, তার নাচের গান নিয়ে আলোচনা হয়। কিন্তু অনেকেই জানেন না মাধুরীর কেরিয়ারের সূচনা হয়েছিল ফ্লপ সিনেমা দিয়ে।

    মাধরী দীক্ষিত
    ১৯৮৪ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত প্রথম সিনেমা 'আবোধ' এর পর অভিনেত্রী অনেক ফ্লপ সিনেমায় কাজ করেছেন। তাদের মধ্যে একটি সিনেমা ছিল যেখানে মাধুরিকে হিরোর স্ত্রীর পোশাক পরানো হয়েছিল। সিনেমার প্রযোজকের কাছে অর্থ ছিল না। তখন অন্যের পোশাক ধার করে পরতে হয় তাঁকে।

    সম্প্রতি শেখর সুমন একটি সাক্ষাৎকারে বলেন যে রেখার সঙ্গে প্রথম সিনেমা 'সংসার' -এর পর তাঁকে একটি সিনেমার অফার দেওয়া হয়েছিল। প্রযোজক সারভান সিং রাহল অভিনেতাকে জানান যে একটি নতুন মেয়ে এসেছে যার নাম মাধুরী দীক্ষিত। তিনি এই সিনেমার হিরোইন। সেই সময় শেখর সুমন তার প্রযোজকের সঙ্গে মাধুরীর বাড়িতে পৌঁছান। সেই সময় অভিনেত্রী স্নান করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু এরপর যখন মাধুরীকে শেখর দেখেন তখন তাঁর সৌন্দর্য দেখে তিনি অবাক হয়ে যা, সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে যান।

    সেই সাক্ষাৎকারে শেখর জানান যে ছবির জন্য প্রযোজকের বাজেট কম ছিল। তাই তাঁরা অনুরোধ করেছিলেন যে সিনেমার শুটিং তাঁদের বাড়িতে করা হোক। মাধুরীর কাছে ট্যাক্সির টাকা ছিল না, তাই শেখর সুমন নিজে তার স্কুটারে প্রতিদিন সকালে মাধুরীকে বাড়ি থেকে নিয়ে যেতেন, শুটিংয়ের পর তাকে ছেড়ে আসতেন।

    শেখর সুমন আরও জানান, প্রযোজকের কাছে মেকআপ আর্টিস্ট এবং পোশাকের জন্যও টাকা ছিল না। তাই এই সিনেমার জন্য তাঁর স্ত্রী অলকা মাধুরীর মেকআপ করতেন। এমনকি সিনেমার অনেক দৃশ্যে নায়িকা আলকার বাড়ির পোশাক পরতেন। এইভাবে কষ্ট করে ফলতার শিখরে পৌঁছেছেন অভিনেত্রী।

    সিনেমার কাস্ট

    শেখর সুমন এবং মাধুরী দীক্ষিত যে সিনেমায় একসঙ্গে কাজ করেছিলেন সেটার নাম ছিল 'মানব হত্যা'। এই সিনেমা ১৯৮৬ সালে মুক্তি পেয়েছিল। সিনেমায় শেখর সুমন, মাধুরি দীক্ষিত ছাড়াও গুলশন গ্রোভার, অরবিন্দ দেশপান্ডে, শरत সাক্সেনা, রাজেশ পুরী, টম আল্টার, সুধীর দলভী, প্রবীণ কুমার এবং সুনীল থাপা এর মতো অভিনেতারা ছিলেন। এই সিনেমার মিউজিক তৈরি করেছিলেন অনু মালিক।

