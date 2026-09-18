‘হতে পারে ওরা তারকা…’! ভিমল ইলাইচি বিজ্ঞাপন নিয়ে শাহরুখ-অজয়-টাইগারকে ‘আইনভঙ্গকারী’ বললেন FDA কমিশনার

‘হতে পারে ওরা তারকা…’! ভিমল ইলাইচি বিজ্ঞাপন নিয়ে শাহরুখ-অজয়-টাইগারকে ‘আইনভঙ্গকারী’ বললেন FDA কমিশনার
ভিমল ইলাইচির বিজ্ঞাপন নিয়ে শাহরুখ খান, অজয় দেবগন ও টাইগার শ্রফকে শোকজ নোটিস দিয়েছিল মহারাষ্ট্রের ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। এবার এই মামলায় মুখ খুললেন FDA কমিশনার তুকারাম মুন্ধে।
মহারাষ্ট্র ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (FDA) কমিশনার তুকারাম মুন্ধে বর্তমানে রাজ্যে খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে কড়া পদক্ষেপের জন্য চর্চায় রয়েছেন। এবার শাহরুখ খান, অজয় দেবগণ ও টাইগার শ্রফকে ভিমল ইলাইচির বিজ্ঞাপন নিয়ে পাঠানো শোকজ নোটিস প্রসঙ্গে মুখ খুললেন তিনি। তাঁর দাবি, বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে নিয়ম ভাঙলে শুধু প্রস্তুতকারক সংস্থাই নয়, সেই বিজ্ঞাপনে থাকা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানও দায়ী হতে পারেন।
এনডিটিভিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তুকারাম মুন্ধে বলেন, ‘আপনাদের কাছে তাঁরা তারকা হতে পারেন, কিন্তু আমার কাছে তাঁরা সেই মানুষ, যাঁরা এই পণ্যের বিজ্ঞাপন করেছেন।’ তাঁর দাবি, আইন অনুযায়ীই তিন অভিনেতার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হয়েছে। তিনি বলেন, ‘আমি তাঁদের আইনভঙ্গকারী হিসেবে দেখি এবং আইন নিজের মতো করে কাজ করবে।’
তিন অভিনেতার মধ্যে কে নোটিসের জবাব দেননি?
তুকারাম মুন্ধে জানিয়েছেন, তিন অভিনেতার মধ্যে দু’জন নোটিসের জবাব দিয়েছেন এবং তাঁদের বক্তব্য খতিয়ে দেখা হবে। তবে একজন অভিনেতা এখনও নোটিসের জবাব দেননি বলে দাবি তাঁর। ওই অভিনেতা শাহরুখ খান কি না, প্রশ্ন করা হলে মুন্ধে বলেন, বিষয়টি তাঁর সহকারী কমিশনারের কাছে রয়েছে। তাই তিনি নিশ্চিতভাবে বলতে পারছেন না শাহরুখ জবাব দিয়েছেন কি না।
তবে তিনি স্পষ্ট করেছেন, যাঁরা জবাব দিয়েছেন, তাঁদের বক্তব্য শুনে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে। আর যিনি জবাব দেননি, তাঁর বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।
বিজ্ঞাপনে থাকা তারকাও কি দায়ী?
শুধু প্রস্তুতকারক সংস্থার ওপর দায় চাপানোর যুক্তির সঙ্গেও একমত নন তুকারাম মুন্ধে। তাঁর বক্তব্য, ফুড সেফটি আইনের আওতায় কোনও পণ্যের বিজ্ঞাপনকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানও নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে দায়বদ্ধ হতে পারেন।
তাঁর মতে, কোনও পণ্যের বিজ্ঞাপন করার আগে সেটি সম্পর্কে যথাযথ তথ্য যাচাই করা বিজ্ঞাপনে থাকা তারকা বা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বের মধ্যেও পড়ে। অর্থাৎ, কোনও পণ্যের প্রচারের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরাও সেই বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সতর্ক থাকবেন—এটাই তাঁর বক্তব্য।
প্রসঙ্গত, গত ১১ অগস্ট শাহরুখ খান, অজয় দেবগণ ও টাইগার শ্রফকে ভিমল ইলাইচির বিজ্ঞাপন নিয়ে শোকজ নোটিস পাঠিয়েছিল মহারাষ্ট্র FDA। ১৫ দিনের মধ্যে তাঁদের জবাব দিতে বলা হয়েছিল।
শাহরুখ, অজয় ও টাইগারের কাজ
কাজের দিক থেকে শাহরুখ খানকে শেষবার ২০২৩ সালের ‘ডানকি’ ছবিতে দেখা গিয়েছিল। এরপর তাঁর নতুন ছবি হিসেবে ‘কিং’ নিয়ে দর্শকদের মধ্যে আগ্রহ রয়েছে। ছবিতে শাহরুখের সঙ্গে রয়েছেন সুহানা খান, দীপিকা পাড়ুকোন এবং অনিল কাপুর।
অন্যদিকে, অজয় দেবগণের হাতে রয়েছে ‘দৃশ্যম ৩’ এবং ‘গোলমাল ৫’-এর মতো ছবি। ‘দৃশ্যম ৩’-এ অজয়ের সঙ্গে দেখা যাবে তব্বু ও শ্রিয়া শরণকে। ‘গোলমাল ৫’-এ অজয়ের পাশাপাশি থাকবেন অক্ষয় খান্না, আরশাদ ওয়ারসি, তুষার কাপুর, শ্রেয়স তলপড়ে-সহ একাধিক অভিনেতা।
টাইগার শ্রফকে শেষবার ‘বাগি ৪’-এ দেখা গিয়েছিল। এবার তাঁকে ‘লগ যা গলে’ ছবিতে দেখা যাবে। ছবিটি ২০২৭ সালে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।
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