Shah Rukh-Ajay-Tiger: শাহরুখ,অজয় ও টাইগারকে FDA-র শোকজ নোটিশ! এলাচের মোড়কে গুটকার বিজ্ঞাপন? ১৫ দিনে চাই জবাব!
মহারাষ্ট্রে নিষিদ্ধ পান মশলা বা তামাক সম্পর্কিত পণ্যগুলির সারোগেট বিজ্ঞাপনে অংশ নেওয়ার জেরে বলিউডের প্রথম সারির তারকাদের শোকজ নোটিশ ধরাল সরকার।
হোটেল ও সরকারি ক্যান্টিনে ঝটিকা অভিযানের পর এবার বি-টাউনের শীর্ষ তারকাদের দিকে কড়া পদক্ষেপ নিল তুকারাম মুন্ডে-র নেতৃত্বাধীন মহারাষ্ট্র ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (FDA)। 'বিমল এলাচি' (Vimal Elaichi)-র বিজ্ঞাপনে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে অংশ নেওয়ার জন্য বলিউড অভিনেতা শাহরুখ খান, অজয় দেবগন এবং টাইগার শ্রফ-কে শোকজ (Show-Cause) নোটিশ পাঠাল রাজ্য এফডিএ।
এফডিএ-র অভিযোগ, এই ক্যাম্পেইনটির মাধ্যমে মূলত নিষিদ্ধ পান মসলা এবং তামাকজাত পণ্যের পরোক্ষ বা 'সারোগেট' (Surrogate) প্রচার চালানো হচ্ছে।
শোকজ নোটিশে কী জানিয়েছে এফডিএ?
১৫ দিনের সময়সীমা: আগামী ১৫ দিনের মধ্যে এই তিন তারকাকে নোটিশের লিখিত জবাব জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এফডিএ স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দিয়েছে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সন্তোষজনক উত্তর না মিললে প্রযোজ্য আইন অনুযায়ী পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।
এফএসএসএআই আইনি ভিত্তি: খাদ্য নিরাপত্তা ও মানক আইন, ২০০৬ (FSS Act, 2006) এবং সম্পর্কিত অন্যান্য বিধির অধীনে জারি করা এই নোটিশে এফডিএ উল্লেখ করেছে, 'বিমল' ব্র্যান্ডটি বাজারে মূলতঃ নিষিদ্ধ পান মসলার সাথেই ব্যাপকভাবে পরিচিত। উল্লেখ্য, মহারাষ্ট্রে যেকোনো ধরনের পান মসলা উৎপাদন ও বিক্রি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।
রাজ্যজুড়ে এফডিএ-র মেগা ড্রাইভ ও একাধিক ফুড চেইনে পদক্ষেপ
তারকাদের নোটিশ পাঠানোর পাশাপাশি পুরো মহারাষ্ট্র জুড়েই খাদ্য নিরাপত্তা ও বজায় রাখার লক্ষ্যে অভিযান চালাচ্ছে এফডিএ।
পিজ্জা হাটের লাইসেন্স স্থগিত: সাতারা জেলার কারাদে 'স্যফায়ার ফুডস' (Sapphire Foods) পরিচালিত একটি পিজ্জা হাট (Pizza Hut) আউটলেটের লাইসেন্স স্থগিত করেছে এফডিএ। সেখানে নিরামিষ ও আমিষ পিজ্জা তৈরির জন্য আলাদা ওভেন ও প্যান ব্যবহার করা হচ্ছিল না বলে স্বাস্থ্যবিধির চরম অলঙ্ঘন ধরা পড়ে।
আকোলায় বাজেয়াপ্ত পনির: আকোলায় স্যাফায়ার ফুডসের অন্য একটি আউটলেটে অভিযান চালিয়ে ৫৫ কেজি নিম্নমানের ও বিভ্রান্তিকর লেবেলযুক্ত (Misbranded) ফ্রোজেন পনির বাজেয়াপ্ত করে এফডিএ।
১০৪টি রেস্তোরাঁয় তল্লাশি: এফডিএ-র এই বিশেষ অভিযানে রাজ্যের ১০৪টি চেইন রেস্তোরাঁ কভার করা হয়েছে। এর মধ্যে ২টি প্রতিষ্ঠানের কাজ অবিলম্বে বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ৯৫টিকে ইমপ্রুভমেন্ট নোটিশ পাঠানো হয়েছে এবং মোট ৫টি প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স বাতিল বা স্থগিত করা হয়েছে।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More