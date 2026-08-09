‘রাহা বাবা-মাকেও ছাপিয়ে যাবে', নাতনির কোন গুণে মুগ্ধ দাদু মহেশ ভাট?

মহেশ ভাট সম্প্রতি জানিয়েছেন যে রণবীর ও আলিয়ার কন্যা রাহা কপুরের ব্যক্তিত্ব তার বড় মেয়ে পূজা ভাটের মতো। পরিচালক বলেছেন যে ভবিষ্যতে রাহা তার পিতামাতার থেকেও এগিয়ে যাবে। সে পরিবারের সবচেয়ে প্রাণচঞ্চল শিশু।
রণবীর কাপুর ও আলিয়া ভাটের কন্যা রাহা কপুর বর্তমানে সবচেয়ে জনপ্রিয় স্টারকিডগুলোর মধ্যে গণ্য করা হয়। সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রায়ই রাহার ছবি ও ভিডিও ভাইরাল হয়। দাদু মহেশ ভাট রাহার চঞ্চল স্বভাব এবং তার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কথা বলেছেন। তিনি জানিয়েছেন যে রাহার এনার্জি অসাধারণ এবং সে পুরো বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি আরও বলেছেন যে রাহা পূজার মতো এবং আগামী দিনে রণবীর কপুর এবং আলিয়ার থেকেও এগিয়ে যাবে।
TOI-এর সাথে আলাপকালে মহেশ ভাট নাতনি রাহা কাপুরের সম্পর্কে কথা বলেছিলেন। তিনি বলেন, ‘রাহার একটি আলাদা এনার্জি আছে যা সকলকে তার প্রতি আকৃষ্ট করে। সে রনবীর কাপুর এবং আলিয়াকে পিছনে ফেলে দেবে। সে একদম আলাদা। এবং যখন সে আসে, তখন বাড়িটি তার এনার্জিতে ভরে যায়। কয়েক ঘণ্টার জন্য সে সবার মূল আকর্ষণ হয়ে পড়ে।’
মহেশ আরও বলেন, তাকে এবং নীতু কপুরকে রাহার স্কুলে দিদা-দাদুর দিবস উদযাপন করতে আমন্ত্রিত করা হয়েছিল। সেই সময় সোনি ইস্তানবুলে ছিলেন। আমরা সাবানের বুদ্বুদগুলির মাঝে হাঁটছিলাম। এক দিকে আমি রাহার হাত ধরি, অন্য দিকে নীতু ধরেছিলেন। এটি একটি খুব সুন্দর মুহূর্ত ছিল। আমি এটি কেবল পূজার সাথে করেছি। এটি আমাকে পূজার সাথে তাদের সাথে কিশোর বয়সে সময় কাটানোর স্মৃতি তাজা করে তুলেছে। মনে হচ্ছিল যেন সময় থমকে গেছে। সে পূজার একটি প্রাণবন্ত রূপ।
রনবীর কপুর এবং আলিয়া ভাট এপ্রিল ২০২২ সালে বিয়ে করেছিলেন। বিয়ের পর নভেম্বরে আলিয়া তার কন্যা রাহাকে জন্ম দেন। কন্যার জন্মের কিছু সময় পর অভিনেত্রী একটি লম্বা বিরতি নেন। তবে এখন তিনি সিনেমা নিয়ে ব্যস্ত।
সম্প্রতি আলিয়াকে 'আলফা'তে দেখা গেছে। তবে সিনেমাটি বক্স অফিসে ফ্লপ প্রমাণিত হয়েছে। শীঘ্রই আলিয়া, সঞ্জয় লীলা বানসালী’র সিনেমা 'লাভ অ্যান্ড ওয়ার'-এ রনবীর কপুর ও ভিকি কৌশলের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় দেখা যাবে।