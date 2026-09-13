৪১ বছরে গর্ভবতী! প্রথম সন্তানের বয়স ১৭, দ্বিতীয়বার মা হতে চলেছেন শাহরুখের নায়িকা

৪১ বছরে গর্ভবতী! প্রথম সন্তানের বয়স ১৭, দ্বিতীয়বার মা হতে চলেছেন শাহরুখের নায়িকা
শাহরুখ খানের ‘রইস’ ছবির অভিনেত্রী মাহিরা খান দ্বিতীয়বার মা হতে চলেছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় বেবি বাম্পের ছবি পোস্ট করে সুখবর জানিয়েছেন পাকিস্তানি অভিনেত্রী। ২০২৩ সালে ব্যবসায়ী সলিম করিমকে বিয়ে করেছিলেন মাহিরা।
পাকিস্তানি অভিনেত্রী মাহিরা খান তাঁর অনুরাগীদের সঙ্গে ভাগ করে নিলেন জীবনের বিশেষ খবর। দ্বিতীয়বার মা হতে চলেছেন তিনি। সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ছবি পোস্ট করে নিজের প্রেগন্যান্সির কথা ঘোষণা করেছেন অভিনেত্রী।
ছবিতে সাদা রঙের ঢিলেঢালা ফুল-স্লিভ গাউনে দেখা গিয়েছে মাহিরাকে। পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে নিজের বেবি বাম্প ধরে ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে হাসছেন তিনি। কোনও দীর্ঘ বার্তা নয়, বরং ছবি এবং ছোট্ট একটি ক্যাপশনের মাধ্যমেই সুখবর জানিয়েছেন মাহিরা।
ক্যাপশনে অভিনেত্রী লিখেছেন, ‘আমরা আমাদের পরিকল্পনা করি, তারপর থাকে আল্লাহর পরিকল্পনা।’ পোস্টটি প্রকাশ্যে আসতেই শুভেচ্ছায় ভরে যায় তাঁর কমেন্ট বক্স। অনুরাগীরা তাঁকে অভিনন্দন জানানোর পাশাপাশি নিজের যত্ন নেওয়ার পরামর্শও দিয়েছেন।
দ্বিতীয় স্বামী সলিম করিমের সঙ্গে প্রথম সন্তান
মাহিরা খান ২০২৩ সালে ব্যবসায়ী সলিম করিমকে বিয়ে করেন। এটি অভিনেত্রীর দ্বিতীয় বিয়ে। প্রথম স্বামী আলি আসকারির সঙ্গে তাঁর একটি ছেলে রয়েছে। মাহিরার সেই ছেলে আজলানের বয়স ১৭ বছর।
এবার সলিম করিমের সঙ্গে প্রথম সন্তানের অপেক্ষায় রয়েছেন অভিনেত্রী। অর্থাৎ মাহিরার জন্য এটি দ্বিতীয় সন্তান হলেও, তাঁর স্বামী সলিমের জন্য এটি প্রথম সন্তান। দ্বিতীয় বিয়ের প্রায় তিন বছর পর মা হওয়ার খবর প্রকাশ্যে আনলেন মাহিরা।
৪১ বছর বয়সে দ্বিতীয়বার মা হওয়া নিয়ে শুনতে হল কটাক্ষ
মাহিরার প্রেগন্যান্সির খবর প্রকাশ্যে আসার পর যেমন অনুরাগীরা উচ্ছ্বসিত, তেমনই সামাজিক মাধ্যমে কিছু কটাক্ষের মুখেও পড়েছেন অভিনেত্রী। ৪১ বছর বয়সে দ্বিতীয়বার মা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে রক্ষণশীল মানসিকতার কিছু মানুষ তাঁকে ট্রোল করেছেন।
তবে সেইসব নেতিবাচক মন্তব্যের বদলে নিজের জীবনের এই আনন্দের মুহূর্তকেই গুরুত্ব দিচ্ছেন মাহিরা। ছবিতে তাঁর মুখের হাসি এবং আনন্দই যেন সেই বার্তা দিচ্ছে।
‘রইস’ থেকে বলিউডে জনপ্রিয়তা
মাহিরা খান পাকিস্তানের অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেত্রী। টেলিভিশন দিয়ে কেরিয়ার শুরু করে ‘হামসফর’-এর মতো জনপ্রিয় ধারাবাহিকের মাধ্যমে ঘরে ঘরে পরিচিতি পান তিনি। পরে বড় পর্দাতেও একাধিক উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন।
২০১৭ সালে শাহরুখ খানের সঙ্গে ‘রইস’ ছবিতে অভিনয়ের মাধ্যমে বলিউডে পা রাখেন মাহিরা। ছবিতে শাহরুখের বিপরীতে তাঁর অভিনয় দর্শকদের নজর কেড়েছিল। যদিও এরপর ভারত-পাকিস্তান রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে বলিউডে তাঁর কাজের সুযোগ সীমিত হয়ে যায়।
‘শেহর-এ-জাত’, ‘সাদকে তুমহারে’, ‘বিন রোয়ে’, ‘সুপারস্টার’ এবং ‘দ্য লিজেন্ড অব মওলা জাট’-এর মতো কাজ তাঁর কেরিয়ারের উল্লেখযোগ্য প্রজেক্ট হিসেবে বিবেচিত হয়।
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