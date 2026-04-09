    Manav Gohil: ‘ধুরন্ধর’ সাফল্যের পর আমূল পালটেছেন রণবীর, ‘ভিন্ন একজন মানুষ…’, যা বললেন মানব

    Manav Gohil:  অভিনেতা মানব গোহিল, যিনি 'ধুরন্ধর  ২'-এ রণবীর সিংয়ের সহ-অভিনেতা ছিলেন, তাঁর সহ-অভিনেতার সম্পর্কে কথা বলেছেন। তিনি জানিয়েছেন যে 'ধুরন্ধর'-এর সাফল্যের পর রণবীর সিংয়ের মধ্যে কী পরিবর্তন এসেছে।

    Apr 9, 2026, 18:48:14 IST
    By Swati Das Banerjee
    Manav Gohil Comment On Ranveer Singh: রণবীর সিংয়ের সঙ্গে 'ধুরন্ধর' এবং 'ধুরন্দর: দ্য রিভেঞ্জ'-এ অভিনয় করা অভিনেতা মানব গোহিল সম্প্রতি তাঁর সহ-অভিনেতা সম্পর্কে কথা বলেছেন। তিনি জানিয়েছেন যে দুটি ছবির সাফল্য এবং বাবা হওয়ার পর রণবীর সিংয়ের মধ্যে কী পরিবর্তন এসেছে। তিনি জানান যে তাঁর মনে হয় রণবীর সিং এখন তাঁর জীবনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় পার করছেন। তিনি বিশাল পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন।

    'রণবীর ভিন্ন একজন মানুষ…’, যা বললেন মানব (Instagram)

    রণবীর সিংয়ের পরিবর্তন সম্পর্কে মানব গোহিল কী বলেছেন?

    'হিন্দি রশ'-এর সঙ্গে বিশেষ কথোপকথনে মানব গোহিল জানিয়েছেন যে 'ধুরন্ধর'-এর সাফল্যের পর রণবীর সিংয়ের মধ্যে কীভাবে পরিবর্তন এসেছে। তিনি বলেন, ‘আমার মনে হয় রণবীর এই মুহূর্তে তাঁর জীবনের একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় পার করছেন – তিনি একটি পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন। তিনি বাবা হয়েছেন এবং একটি ঐতিহাসিক ছবির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন। তিনি ইতিমধ্যেই সুপারস্টার এবং একজন দুর্দান্ত অভিনেতা। আজ তাঁর যা কিছু আছে, তার তিনি যোগ্য। আপনি যদি লক্ষ্য করেন, তাঁর পোশাক, মিডিয়ার সামনে উপস্থিতি – সবকিছুই বদলে গিয়েছে। তাঁর আচরণও বিকশিত হয়েছে, তিনি এখন সুসজ্জিত পোশাকে দেখা যান। দেখে মনে হচ্ছে তিনি এখন সম্পূর্ণ ভিন্ন একজন মানুষ।’

    রণবীর সিংয়ের 'কান্তারা' বিতর্ক সম্পর্কে মানব গোহিল কী বলেছেন?

    কথোপকথনের চলাকালীন সঞ্চালক মানবকে রণবীর সিংয়ের 'কান্তারা' বিতর্ক সম্পর্কেও প্রশ্ন করেন। এই প্রশ্নের উত্তরে মানব বলেন, 'রণবীর শুধু ভারতেই নয়, বিশ্বজুড়েই সুপারস্টার। আমার বিশ্বাস যে তিনি তাঁর স্টারডম সামলানোর ব্যাপারে আরও বেশি দায়িত্বশীল হয়ে উঠেছেন। এমন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর উপদেষ্টারা আছেন, এবং দীপিকা পাড়ুকোন (রণবীর সিংয়ের স্ত্রী) নিজেও একজন অত্যন্ত বিচক্ষণ মহিলা।

    ২০০১ সালে টিভি দিয়ে ক্যারিয়ার শুরু মানব গোহিল 'ধুরন্ধর ১' এবং পার্ট ২-এ সুশান্ত বন্সল-এর চরিত্রে অভিনয় করেছেন। মানব গোহিল তাঁর ক্যারিয়ারের শুরু ২০০১ সালে 'চুড়িয়াঁ' দিয়ে করেছিলেন। এরপর মানব গোহিল 'কাহানি ঘর ঘর কি', 'কুসুম', 'কসৌটি জিন্দেগি কি' এবং 'সিআইডি'-এর মতো শো-তে দেখা গিয়েছেন।

    'ধুরন্ধর ১'-এর কথা বললে, ছবিটি গত বছরের ডিসেম্বর মাসে মুক্তি পেয়েছিল। অন্যদিকে, 'ধুরন্ধর ২' ১৯ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সিনেমা হলে মুক্তি পেয়েছে। ছবিটি বক্স অফিসে দারুণ ব্যবসা করছে। ছবিটি ইতিমধ্যেই একাধিক রেকর্ড ভেঙে ফেলেছে।

