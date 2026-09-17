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‘দাউদ আমাকে সেখানে…’, আন্ডারওয়ার্ল্ড ডন দাউদের সঙ্গে ভাইরাল ছবি নিয়ে মুখ খুললেন মন্দাকিনী

মান্দাকিনী সম্প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত এবং পেশাদার জীবনের পাশাপাশি আন্ডারওয়ার্ল্ড ডন দাউদ ইব্রাহিমের সাথে তাঁর ভাইরাল ছবি সম্পর্কে মুখ খুলেছেন।

Published on: Sep 17, 2026, 12:03:17 IST
By Tulika Samadder
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‘রাম তেরি গঙ্গা মইলি’ ছবির হাত ধরে রাতারাতি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন মন্দাকিনী। অভিনয়ের পাশাপাশি তাঁর ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও কম চর্চা হয়নি। বিশেষ করে দাউদ ইব্রাহিমের সঙ্গে একটি ভাইরাল ছবি ঘিরে তৈরি হয়েছিল নানা জল্পনা। বহু বছর পর সেই ছবি ও বিতর্ক নিয়ে মুখ খুললেন অভিনেত্রী।

দাউদ ইব্রাহিমের সঙ্গে ভাইরাল ছবি নিয়ে সত্যিটা জানালেন মন্দাকিনী
দাউদ ইব্রাহিমের সঙ্গে ভাইরাল ছবি নিয়ে সত্যিটা জানালেন মন্দাকিনী

রাজ কাপুরের ‘রাম তেরি গঙ্গা মইলি’ ছবির মাধ্যমে বলিউডে নিজের আলাদা পরিচয় তৈরি করেছিলেন মন্দাকিনী। ছবির বেশ কিছু দৃশ্য নিয়ে সেই সময় বিতর্ক তৈরি হলেও অভিনেত্রীর জনপ্রিয়তা দ্রুত বেড়ে যায়। তবে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও নানা সময়ে খবরের শিরোনামে উঠে এসেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি চর্চা হয়েছিল আন্ডারওয়ার্ল্ড ডন দাউদ ইব্রাহিমের সঙ্গে তাঁর নাম জড়ানো নিয়ে।

দাউদের সঙ্গে মন্দাকিনীর একটি ছবি প্রকাশ্যে আসার পর দু’জনের সম্পর্ক নিয়ে নানা জল্পনা শুরু হয়। ছবিতে দু’জনকে একটি স্টেডিয়ামে দেখা গিয়েছিল। এত বছর পর এবার সেই বিতর্কিত ছবি প্রসঙ্গে মুখ খুলেছেন মন্দাকিনী। ANI-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন, তিনি বিশেষভাবে ওই ম্যাচ দেখতে দুবাই যাননি।

মন্দাকিনীর কথায়, তিনি একটি অনুষ্ঠানের জন্য দুবাই গিয়েছিলেন। সেই সময় সেখানে একটি ম্যাচ চলছিল। স্টেডিয়ামে অনেক মানুষ ছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে দাউদও ছিলেন। অভিনেত্রী স্পষ্ট করে বলেন, ম্যাচ দেখার জন্য তাঁকে দাউদ আমন্ত্রণ জানাননি।

মন্দাকিনী আরও জানান, একজন শিল্পী হিসেবে তাঁকে বহু মানুষের সঙ্গে দেখা করতে হয় এবং ভক্তদের মধ্যে তিনি কোনও পার্থক্য করেন না। তাঁর দাবি, সেই সময় সংবাদমাধ্যমে নানা ধরনের খবর প্রকাশিত হয়েছিল, যা পরবর্তীতে তাঁর জন্য সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তখন এমন পরিস্থিতি সামলানোর জন্য তাঁর কোনও বিশেষ টিমও ছিল না। তাই বিভিন্ন জায়গায় তাঁকে নিজেকেই ওই গুঞ্জনের প্রতিবাদ করতে হয়েছিল।

আশির দশকে বলিউডে আন্ডারওয়ার্ল্ডের কথিত অর্থায়ন সম্পর্কেও তাঁর কোনও ধারণা ছিল না বলে জানিয়েছেন মন্দাকিনী। তাঁর বক্তব্য, এই ধরনের বিষয় সম্পর্কে তিনি অনেক পরে তৈরি হওয়া বিভিন্ন সিনেমার মাধ্যমে জানতে পারেন।

‘রাম তেরি গঙ্গা মইলি’ বদলে দিয়েছিল মন্দাকিনীর জীবন

১৯৮৫ সালে মুক্তি পাওয়া ‘রাম তেরি গঙ্গা মইলি’ পরিচালনা করেছিলেন রাজ কাপুর। ছবিটি মুক্তির পর বক্স অফিসে বড় সাফল্য পায় এবং মন্দাকিনী হয়ে ওঠেন সেই সময়ের অন্যতম পরিচিত মুখ। ছবিটি সেই সময়ের বিভিন্ন পুরস্কারেও স্বীকৃতি পেয়েছিল।

উপলব্ধ তথ্য অনুযায়ী, ছবিটির বাজেট প্রায় ১.৪৪ কোটি থেকে ৫ কোটি টাকার মধ্যে ছিল এবং বক্স অফিসে প্রায় ১৯ কোটি টাকা আয় করেছিল। ছবিটি আজও রাজ কাপুরের উল্লেখযোগ্য কাজগুলির মধ্যে অন্যতম হিসেবে আলোচিত।

  • Tulika Samadder
    ABOUT THE AUTHOR
    Tulika Samadder

    হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

Home/Entertainment/‘দাউদ আমাকে সেখানে…’, আন্ডারওয়ার্ল্ড ডন দাউদের সঙ্গে ভাইরাল ছবি নিয়ে মুখ খুললেন মন্দাকিনী
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