‘দাউদ আমাকে সেখানে…’, আন্ডারওয়ার্ল্ড ডন দাউদের সঙ্গে ভাইরাল ছবি নিয়ে মুখ খুললেন মন্দাকিনী

‘দাউদ আমাকে সেখানে…’, আন্ডারওয়ার্ল্ড ডন দাউদের সঙ্গে ভাইরাল ছবি নিয়ে মুখ খুললেন মন্দাকিনী
মান্দাকিনী সম্প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত এবং পেশাদার জীবনের পাশাপাশি আন্ডারওয়ার্ল্ড ডন দাউদ ইব্রাহিমের সাথে তাঁর ভাইরাল ছবি সম্পর্কে মুখ খুলেছেন।
‘রাম তেরি গঙ্গা মইলি’ ছবির হাত ধরে রাতারাতি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন মন্দাকিনী। অভিনয়ের পাশাপাশি তাঁর ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও কম চর্চা হয়নি। বিশেষ করে দাউদ ইব্রাহিমের সঙ্গে একটি ভাইরাল ছবি ঘিরে তৈরি হয়েছিল নানা জল্পনা। বহু বছর পর সেই ছবি ও বিতর্ক নিয়ে মুখ খুললেন অভিনেত্রী।
রাজ কাপুরের ‘রাম তেরি গঙ্গা মইলি’ ছবির মাধ্যমে বলিউডে নিজের আলাদা পরিচয় তৈরি করেছিলেন মন্দাকিনী। ছবির বেশ কিছু দৃশ্য নিয়ে সেই সময় বিতর্ক তৈরি হলেও অভিনেত্রীর জনপ্রিয়তা দ্রুত বেড়ে যায়। তবে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও নানা সময়ে খবরের শিরোনামে উঠে এসেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি চর্চা হয়েছিল আন্ডারওয়ার্ল্ড ডন দাউদ ইব্রাহিমের সঙ্গে তাঁর নাম জড়ানো নিয়ে।
দাউদের সঙ্গে মন্দাকিনীর একটি ছবি প্রকাশ্যে আসার পর দু’জনের সম্পর্ক নিয়ে নানা জল্পনা শুরু হয়। ছবিতে দু’জনকে একটি স্টেডিয়ামে দেখা গিয়েছিল। এত বছর পর এবার সেই বিতর্কিত ছবি প্রসঙ্গে মুখ খুলেছেন মন্দাকিনী। ANI-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন, তিনি বিশেষভাবে ওই ম্যাচ দেখতে দুবাই যাননি।
মন্দাকিনীর কথায়, তিনি একটি অনুষ্ঠানের জন্য দুবাই গিয়েছিলেন। সেই সময় সেখানে একটি ম্যাচ চলছিল। স্টেডিয়ামে অনেক মানুষ ছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে দাউদও ছিলেন। অভিনেত্রী স্পষ্ট করে বলেন, ম্যাচ দেখার জন্য তাঁকে দাউদ আমন্ত্রণ জানাননি।
মন্দাকিনী আরও জানান, একজন শিল্পী হিসেবে তাঁকে বহু মানুষের সঙ্গে দেখা করতে হয় এবং ভক্তদের মধ্যে তিনি কোনও পার্থক্য করেন না। তাঁর দাবি, সেই সময় সংবাদমাধ্যমে নানা ধরনের খবর প্রকাশিত হয়েছিল, যা পরবর্তীতে তাঁর জন্য সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তখন এমন পরিস্থিতি সামলানোর জন্য তাঁর কোনও বিশেষ টিমও ছিল না। তাই বিভিন্ন জায়গায় তাঁকে নিজেকেই ওই গুঞ্জনের প্রতিবাদ করতে হয়েছিল।
আশির দশকে বলিউডে আন্ডারওয়ার্ল্ডের কথিত অর্থায়ন সম্পর্কেও তাঁর কোনও ধারণা ছিল না বলে জানিয়েছেন মন্দাকিনী। তাঁর বক্তব্য, এই ধরনের বিষয় সম্পর্কে তিনি অনেক পরে তৈরি হওয়া বিভিন্ন সিনেমার মাধ্যমে জানতে পারেন।
‘রাম তেরি গঙ্গা মইলি’ বদলে দিয়েছিল মন্দাকিনীর জীবন
১৯৮৫ সালে মুক্তি পাওয়া ‘রাম তেরি গঙ্গা মইলি’ পরিচালনা করেছিলেন রাজ কাপুর। ছবিটি মুক্তির পর বক্স অফিসে বড় সাফল্য পায় এবং মন্দাকিনী হয়ে ওঠেন সেই সময়ের অন্যতম পরিচিত মুখ। ছবিটি সেই সময়ের বিভিন্ন পুরস্কারেও স্বীকৃতি পেয়েছিল।
উপলব্ধ তথ্য অনুযায়ী, ছবিটির বাজেট প্রায় ১.৪৪ কোটি থেকে ৫ কোটি টাকার মধ্যে ছিল এবং বক্স অফিসে প্রায় ১৯ কোটি টাকা আয় করেছিল। ছবিটি আজও রাজ কাপুরের উল্লেখযোগ্য কাজগুলির মধ্যে অন্যতম হিসেবে আলোচিত।
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