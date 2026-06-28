কেন আজ পর্যন্ত সেটে আসেন নি মনোজের স্ত্রী, নেপথ্যে এই বিশেষ কারণ

বলিউড অভিনেতা মনোজ বাজপেয়ীকে আপনি হয়তো কখনোই কোনো চলচ্চিত্র ইভেন্টে তার স্ত্রীর সাথে দেখতে পাননি। শাবানা কি লাইমলাইট থেকে দূরে থাকতে পছন্দ, নাকি কিছু অন্য বিষয় আছে? এর পেছনে একটি গভীর কারণ রয়েছে, যা মনোজ তার সাম্প্রতিক একটি সাক্ষাত্কারে জানিয়েছেন।
মনোজ এবং শাবানার প্রেমের বিয়ে হয়েছিল। তাদের দেখা হয়েছিল একটি পার্টিতে এবং প্রথম দৃষ্টিতেই অভিনেতা তার ওপর প্রেমে পড়ে যান। মনোজ জানিয়েছিলেন যে ওই দিন থেকেই তারা একে অপরকে ডেট করতে শুরু করেন।
শাবানা কেন সেটে আসে না?
মনোজ বলেছেন, ‘আমার স্ত্রী এই বিষয়গুলো নিয়ে খুব বুদ্ধিমান এবং সংবেদনশীল। তার এই সিদ্ধান্ত থেকে প্রকাশ পায় যে তিনি কখনোই আমার সাথে দেখা করতে সিনেমার সেটে আসেন না।’
‘দ্য ফ্যামিলি ম্যান’ খ্যাত অভিনেতা জানান, তাঁর স্ত্রী শুরুতেই মেনে নিয়েছিলেন যে তিনি পেশাদার অভিনেতা মনোজকে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত নন। তিনি মনোজ যে তাকে সেভাবে গ্রহণযোগ্যতা এবং স্বাগতম বোধ করাতে পারে না। সেই দিন থেকেই তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে তিনি সেটে আমার সাথে দেখা করতে আসবেন না।
মনোজ কি তার স্ত্রীর সেটে আসা না খারাপ লাগে?
এই প্রশ্নের উত্তরে অভিনেতা বলেন যে কখনো কখনো তারও ইচ্ছে হয় যে তার স্ত্রী তার সাথে দেখা করতে আসেন। কিন্তু এখনও তিনি আসেন না , যদিও এতে খারাপ লাগে না মনোজের।
'সত্য', 'আলিগড়' এবং 'শূল' এর মতো চলচ্চিত্রের অংশ মনোজ বলেন, ‘এটা ভালো যে একজন অভিনেতা হিসেবে তিনি বোঝেন যে তিনি আসলে সেটে থাকা অবস্থায় আমার মনোযোগ দাবি করা বোকামি হবে। তিনি বোঝেন যে আমি যা করছি এবং যার মাধ্যমে যাচ্ছি তা সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। তাই তিনি সেই সীমার মধ্যে প্রবেশ করেন না। এটি আমার এবং তার মধ্যে একটি ভিন্ন ধরনের বোঝাপড়া।’
প্রায় ৭ বছর একে অপরকে ডেট করার পর তারা অবশেষে ২০০৬ সালে তাদের বিয়ে হয় এবং তারপর ২০১১ সালে তাদের একটি কন্যা সন্তান জন্ম হয় যার নাম এভা। শাবানা যদিও ২০০৯ সালে অভিনয় ছেড়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি গত ৩ দশকে মনোজ অভিনয় কর্মজীবন তাঁর পাশে রয়েছেন।