    Maukesh Khanna: কামব্যাক করেই বিতর্কে সময়, তাকে ‘কুকুরের লেজ’ বলে কেন কটাক্ষ করলেন মুকেশ?

    Maukesh Khanna slams Samay Raina: সময় রায়নার নতুন ভিডিয়ো নিয়ে এবার মুখ খুললেন মুকেশ খান্না। তিনি সময় রায়নার বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। 

    Apr 9, 2026, 21:06:56 IST
    By Swati Das Banerjee
    এই মুহূর্তে সময় রায়নার ইউটিউবে প্রত্যাবর্তন নিয়ে জোর আলোচনা চলছে। তিনি তাঁর চ্যানেলে একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন। এতে 'ইন্ডিয়াস গট ল্যাটেন্ট'-এর সঙ্গে জড়িত বিতর্ক এবং গত এক বছরে তার জীবনে যা ঘটেছে, তা নিয়ে কথা বলেছেন। সময় মুকেশ খান্নাকে নিয়েও মজা করেছিলেন, যাতে 'শক্তিমান' খ্যাত অভিনেতা এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়েছেন। তিনি তার ইউটিউব চ্যানেলে সময় রানার বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছেন। মুকেশ খান্না ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করে লিখেছেন, ‘কুকুরের লেজ যেমন বাঁকা থাকে, তেমনই থাকে।’ সময় রানাকে কটু কথা বলার জন্য মানুষ মুকেশ খান্নাকেই ট্রোল করছে।

    ‘কুকুরের লেজ’ বলে কেন কটাক্ষ করলেন মুকেশ?

    মুকেশ খান্না ক্ষোভ উগরে দিয়ে যা বললেন

    জনপ্রিয় অভিনেতা মুকেশ খান্না সময়ের ওপর এতটাই ক্ষুব্ধ যে তিনি সময়ের একটি এডিট করা ছবি শেয়ার করে ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘সময় রায়না, তুমি শুধু গাধার ওপর বসারই যোগ্য, তাও আবার চুনকালি মেখে।’ ছবিতে দেখা যাচ্ছে সময় একটি গাধার ওপর বসে রয়েছেন এবং তার সারা মুখ কালো।

    ছবিটি পোস্ট করে মুকেশ খান্না আরও লেখেন, ‘কুকুরের লেজ কোনওদিন সোজা হয় না। আপনি যতই চেষ্টা করুন না কেন, যতই তাকে আটকে রাখার চেষ্টা করুন না কেন যখনই সেটি বের করবেন দেখবেন আগের মতই বাঁকা। সময় তেমনি একটি লেজ। ওকে যতই কিছু বলুন না কেন ও আবার সেই বেঁকেই যাবে। ও সহজ সরল কোনও মানুষ নয়, ও হল একটা আস্ত রোস্টেড জীব। নোংরামির আগুনে পুড়ে নিজেকে একেবারেই নষ্ট করে ফেলেছে।’

    সময় যা বলেছেন

    সময় রায়না তার চ্যানেলে একটি বিশেষ ভিডিও পোস্ট করেছেন - 'সময় রায়না স্টিল অ্যালাইভ'। এতে তিনি কমেডির ছলে অনেককে আক্রমণ করেছেন। তিনি মুকেশ খান্নার কথাও উল্লেখ করেছেন, যিনি 'ইন্ডিয়াস গট ল্যাটেন্ট'-এর চলাকালীন সময় রানাকে কড়া ভাষায় সমালোচনা করেছিলেন।

