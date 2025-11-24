Edit Profile
    Dharmendra's Daughter: সানি-ববির পথে হেঁটে অভিনয়ে আসেননি, ধর্মেন্দ্রর প্রথমপক্ষের দুই মেয়েকে চেনেন?

    ৬ সন্তানের পিতা ধর্মেন্দ্র। সানি-ববি, এশা-অহনা পরিচিত মুখ হলেও অভিনেতার প্রথমপক্ষের দুই মেয়ে থাকেন লাইমলাইটের আড়ালে। 

    Published on: Nov 24, 2025 5:51 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    সব প্রার্থনা বিফলে গেল। ৯০ ছোঁয়ার দিন কয়েক আগে চলে গেলেন বলিউডের হি-ম্যান ধর্মেন্দ্র। দু-সপ্তাহের টানা পড়েন অবশেষে শেষ। চলতি মাসের শুরুতে প্রবীণ অভিনেতা ধর্মেন্দ্রকে ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। তাঁর পরিবার ভক্তদের আশ্বস্ত করেছিলেন যে অভিনেতা স্থিতিশীল এবং সুস্থ হয়ে উঠছেন। হাসপাতাল ছাড়া পেয়ে বাড়িও ফেরেন। কিন্তু সোমবার সকালে আচমকাই ধর্মেন্দ্রর স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ ছড়ায়। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই মৃত্যুর খবর সামনে আসে।

    সানি-ববির পথে হেঁটে অভিনয়ে আসেননি, ধর্মেন্দ্রর প্রথমপক্ষের দুই মেয়েকে চেনেন?
    সানি-ববির পথে হেঁটে অভিনয়ে আসেননি, ধর্মেন্দ্রর প্রথমপক্ষের দুই মেয়েকে চেনেন?

    শেষ সময়ে ধর্মেন্দ্র পাশে থেকেছে তাঁর দুই পরিবার। অভিনেতা দুটো বিয়ে। প্রকাশ কৌরকে ডিভোর্স না দিয়েই হেমা মালিনীকে বিয়ে করেছিলেন ধর্মেন্দ্র। সেই বিয়ের আইনি বৈধতা না থাকলেও আজীবন দুই স্ত্রীর সঙ্গে জুড়ে থেকেছেন অভিনেতা। ১৯৫৪ সালে অভিনয় কেরিয়ার শুরুর অনেক আগে প্রকাশ কৌরকে বিয়ে করেছিলেন ধর্মেন্দ্র। এই দম্পতির চার সন্তান রয়েছে- সানি, ববি, বিজেতা এবং অজিতা।

    অভিনেতার দুই পুত্র সানি এবং ববি অভিনয় জগতে নিজেদের পরিচিতি গড়েছেন। হেমা এবং ধর্মেন্দ্রর দুই কন্যাও পরিচিত মুখ। এষা দেওল একটা সময় চুটিয়ে অভিনয় করেছেন। ছোট মেয়ে অহনাও মায়ের সঙ্গে মঞ্চে নিয়মিত নৃত্য পেশ করতেন। তবে ধর্মেন্দ্র ও প্রকাশের দুই কন্য়ে বিজো এবং অজিতা বরাবর থেকেছেন গ্ল্যামার জগতের চাকচিক্য থেকে দূরে।

    ধর্মেন্দ্রর বড় মেয়ে বিজেতা দেওল নয়াদিল্লিতে থাকেন। তিনি রাজকমল হোল্ডিংস অ্যান্ড ট্রেডিং প্রাইভেট লিমিটেডের পরিচালক হিসাবে কাজ করেন। বিজেতা ব্যবসায়ী বিবেক গিলের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন এবং তাদের দুটি সন্তান রয়েছে- প্রেরনা, যিনি একজন লেখক এবং সম্পাদক, এবং সাহিল।

    ধর্মেন্দ্র ছোট মেয়ে অজিতা দেওল তাঁর স্বামীর সাথে ক্যালিফোর্নিয়ায় বসবাস করছেন। তিনি চলচ্চিত্র থেকে দূরে একটি ব্যক্তিগত জীবন যাপন করেন। অজিতার দুই মেয়ে রয়েছে- নিকিতা এবং প্রিয়াঙ্কা চৌধুরী, দুজনেই দন্ত চিকিৎসক এবং প্রিয়াঙ্কাও প্রসাধনী বিশেষজ্ঞ হিসাবে কাজ করেন। মাঝে গুজব রটেছিল অজিতার সঙ্গে সম্পর্ক নেই বাবার, তবে বছর খানেক আগে চিকিৎসার জন্য মার্কিন মুলুকে গিয়েছিলেন ধর্মেন্দ্র। তখন মেয়ের কাছেই গিয়ে ওঠেন। পরবর্তীতে বাবা-মেয়ের মিষ্টি ছবি সোশ্যালে ভাগ করে নেন ববি।

    ধর্মেন্দ্রর দ্বিতীয় বিয়ে: হেমা মালিনীর প্রেমে পড়েছিলেন বিবাহিত ধর্মেন্দ্র। তাঁদের অন-স্ক্রিন রসায়ন বাস্তবে ফুলে ফেঁপে উঠে। তবে হেমার পরিবার রাজি ছিল না এই সম্পর্কে। জিতেন্দ্রর সঙ্গে বিয়ে ভেঙে ধর্মেন্দ্রর হাত ধরেন হেমা। তবে বাবার জীবদ্দশায় বিয়ে করতে পারেননি। ১৯৮০ সালে বিয়ে করেছিলেন দুজনে। সেই সময়ে অনেক আলোচিত এই বিয়ে। তাঁদের দুই সন্তান এশা ও অহনা।

    শেষ সময়ে প্রিয়জনেরা ঘিরে ছিল ধর্মেন্দ্রকে। এদিন শ্মশানে দেখা মিলেছে হেমা মালিনী, এশা দেওল, সানি-ববির। জানা গিয়েছে ধর্মেন্দ্রর মুখাগ্নি করেন বড় ছেলে সানি। তাঁর মৃত্যু হিন্দি সিনেমার এক অপূরণীয় ক্ষতি।

