Ranveer Allahbadia Girlfriend: পডকাস্টের রাজা ‘ক্লিন বোল্ড’! মাসাই মারার জঙ্গলে প্রেমে ডুব, রণবীরের প্রেমিকাকে চিনুন
জনপ্রিয় পডকাস্টার এবং ইউটিউবার রণবীর আল্লাহবাদিয়া (Ranveer Allahbadia), যিনি নেটপাড়ায় ‘বিয়ারবাইসেপস’ (BeerBiceps) নামেই বেশি পরিচিত, অবশেষে প্রকাশ্যে আনলেন তাঁর প্রেমিকা জুহি ভাট-কে।
গত বছর ‘ইন্ডিয়াজ গট ল্যাটেন্ট’-এ তাঁর মন্তব্য ঘিরে বিস্তর বিতর্ক হয়েছিল। কিন্তু ২০২৬-এর শুরুতে বিতর্কের মেঘ সরিয়ে রণবীর আল্লাহবাদিয়ার জীবনে এখন রোম্যান্সের রোদ্দুর। কেনিয়ার মাসাই মারা ন্যাশনাল পার্কে সূর্যাস্তের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে রণবীর সগর্বে নিজের প্রেমিকার পরিচয় দিলেন গোটা বিশ্বের কাছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় জুহির সঙ্গে একগুচ্ছ ছবি শেয়ার করে তিনি লিখলেন, “সূর্য, চাঁদ, তারা এবং তার মাঝের সবকিছু... এমন কারোর দেখা পেয়েছেন যার আলো পৃথিবীর সব নেতিবাচকতা পুড়িয়ে দিতে পারে? আমি পেয়েছি।”
কে এই জুহি ভাট?
রণবীরের এই ‘হার্ড লঞ্চ’-এর পরেই নেটপাড়ায় হুলুস্থুল। কে এই জুহি? পর্দার পরিচিত মুখ না কি বাইরের কেউ? উত্তর মিলল দ্রুত।
পেশাগত পরিচয়: জুহি আদতে মুম্বইয়ের বিনোদন জগতের পরিচিত মুখ। ‘তুম সে না হো পায়েগা’ এবং ‘ভয়: দ্য গৌরব তিওয়ারি মিস্ট্রি’-র মতো জনপ্রিয় টেলিভিশন শো-তে তাঁর অভিনয় দর্শকদের নজর কেড়েছে।
লাইফস্টাইল: দেরাদুনের মেয়ে জুহি এখন পুরোদস্তুর মুম্বইয়ের বাসিন্দা। ইনস্টাগ্রামে তাঁর অনুরাগীর সংখ্যা প্রায় পাঁচ লক্ষ। তিনি কেবল একজন অভিনেত্রীই নন, একাধারে ফিটনেস উৎসাহী, পিল্লাইটিস ও সার্ফিংয়ে পারদর্শী।
ব্র্যান্ড ফেস: একজন প্রভাবশালী কন্টেন্ট ক্রিয়েটর হিসেবে ওপো (OPPO), স্কেচার্স (Skechers)-এর মতো নামী ব্র্যান্ডের সঙ্গে নিয়মিত কাজ করেন তিনি।
স্টেডিয়ামের সেই স্বীকারোক্তি:
তাঁদের প্রেম নিয়ে কানাঘুষো অনেকদিন ধরেই চলছিল। বিশেষ করে আইপিএল-এর ম্যাচে মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে যখন এমআই বনাম আরসিবি লড়াই চলছিল, তখন গ্যালারিতে রণবীরের পাশে দেখা গিয়েছিল জুহিকে। এক অনুরাগী যখন রণবীরকে ছবির জন্য অনুরোধ করেন, তখন রণবীর সপাটে বলেছিলেন, ‘ভাই, এখন প্রেমিকার সঙ্গে আছি, এখন নয়!’ সেই ভিডিও ভাইরাল হতেই জুহির নাম সামনে আসে। কেনিয়ার এই জঙ্গল সাফারি যেন সেই জল্পনাতেই চূড়ান্ত সিলমোহর দিল।
বলিপাড়ার শুভেচ্ছা:
রণবীরের এই পোস্টে লাইকের বন্যা বয়ে গিয়েছে। সাত লক্ষেরও বেশি মানুষ এই পোস্ট পছন্দ করেছেন। ফারহা খান থেকে শুরু করে ওরি (Orry)— সকলেই নতুন এই জুটিকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। নেটিজেনদের একাংশের মতে, রণবীরের পডকাস্টে এবার হয়তো সবথেকে বড় সেলিব্রিটি গেস্ট হিসেবে দেখা যাবে জুহিকেই।
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত।