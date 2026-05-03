Rashmika Mandana Sister: ১৩-য় পা দিল বোন, জন্মদিনে কী উপদেশ ‘২য় মা’ রশ্মিকার? দু বোনের বয়সের ফারাক জানেন?

Rashmika Mandana Sister: ১৩-য় পা দিল বোন, জন্মদিনে কী উপদেশ ‘২য় মা’ রশ্মিকার? দু বোনের বয়সের ফারাক জানেন?
রশ্মিকা মন্দনা মানেই একগাল মিষ্টি হাসি আর ‘ন্যাশনাল ক্রাশ’-এর তকমা। তাঁর ছোট বোনকে চেনেন? নায়িকার চেয়ে কম সুন্দরী নন, তাঁর টিনএজার বোন সিমরান।
রশ্মিকা মন্দনা এবং তাঁর বোন শিমরান মন্দনা—দুই বোনের বয়সের ব্যবধান দেখলে যে কেউ অবাক হতে পারেন। রশ্মিকার বর্তমান বয়স ৩০, আর তাঁর ছোট বোন শিমরান পা দিল মাত্র ১৩ বছরে। অর্থাৎ দিদি যখন কেরিয়ারের মধ্যগগনে, বোন তখন সবে কৈশোরে পা রাখল। বোনের এই বিশেষ জন্মদিনে দিদি রশ্মিকা কেবল শুভেচ্ছাই জানাননি, দিয়েছেন এক বড় দিদির মতো মূল্যবান কিছু পরামর্শ।
১৭ বছরের ছোট বোনের জন্য রশ্মিকার বার্তা:
সোশ্যাল মিডিয়ায় বোনের সঙ্গে একটি মিষ্টি ছবি শেয়ার করে রশ্মিকা লিখেছেন, ‘আমার ছোট্ট সিমু এখন অফিশিয়ালি একজন টিনএজার! বিশ্বাসই হচ্ছে না ও এত তাড়াতাড়ি বড় হয়ে গেল।’ এরপরই জীবনের এক বড় শিক্ষা বোনের কানে দিয়েছেন অভিনেত্রী। তাঁর কথায়, ‘সব সময় মনে রাখবি, পৃথিবীটা অনেক বড় এবং মাঝে মাঝে কঠিন। কিন্তু নিজের ওপর বিশ্বাস হারাস না। বড় হওয়ার এই সফরটা উপভোগ কর।’
দিদি যখন অভিভাবক:
বয়সের এই বিশাল পার্থক্যের কারণে রশ্মিকা কেবল সিমরানের দিদিই নন, বরং তাঁর কাছে একজন অভিভাবক এবং পথপ্রদর্শক তথা দ্বিতীয় মা। ইন্ডাস্ট্রির ব্যস্ত শিডিউলের মাঝেও রশ্মিকা বারবার ফিরে যান কুর্গের বাড়িতে শুধুমাত্র এই ছোট্ট বোনটির সঙ্গে সময় কাটাতে। শিমরানও তাঁর দিদিকে নিজের রোল মডেল মনে করে।
নেটিজেনদের প্রতিক্রিয়া:
দুই বোনের এই অসম বয়সের মিষ্টি রসায়ন দেখে মুগ্ধ অনুরাগীরা। কেউ লিখেছেন, 'রশ্মিকা ঠিক যেন ছোট মায়ের মতো বোনকে আগলে রাখেন।” আবার কেউ মজা করে বলেছেন, 'সিমরানও কি তবে দিদির মতো খুব শীঘ্রই অভিনয় জগতে পা রাখবে?”
কেরিয়ারে একের পর এক ব্লকবাস্টার উপহার দিলেও, রশ্মিকার কাছে তাঁর পরিবার এবং এই ছোট্ট বোনটিই যে সবথেকে বড় সম্পদ, তা আরও একবার প্রমাণিত হলো তাঁর এই পোস্টে।
পেশাদার জীবনে ব্যস্ততা:
২০২৫ সালটা রশ্মিকার জন্য ছিল অত্যন্ত সফল। গত বছর তাঁর ঝুলিতে ছিল ‘কুবেরা’, ‘থাম্মা’ এবং ‘দ্য গার্লফ্রেন্ড’-এর মতো ছবি। তবে বিয়ের পর তাঁর কাজের গতি আরও বেড়েছে। বর্তমানে তাঁর হাতে রয়েছে একগুচ্ছ বড় প্রজেক্ট: ককটেল ২, দক্ষিণে মাইসা এবং রণবালী (যেখানে বিয়ের পর আবারও স্ক্রিন শেয়ার করবেন স্বামী বিজয় দেবরাকোন্ডার সঙ্গে)।
সুখের সংসার ও কেরিয়ার:
বিজয়-রশ্মিকা জুটিকে আবারও পর্দায় দেখার জন্য মুখিয়ে আছেন দর্শকরা। বিশেষ করে ‘রণবালী’ ছবিতে তাঁদের বাস্তব জীবনের কেমিস্ট্রি কতটা প্রতিফলন পায়, সেটাই এখন দেখার। আপাতত ছোট বোনের জন্মদিন আর নতুন সংসারের আনন্দ— দুই মিলিয়ে রশ্মিকা এখন মেঘহীন নীল আকাশে ডানা মেলছেন।
