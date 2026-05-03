    Rashmika Mandana Sister: ১৩-য় পা দিল বোন, জন্মদিনে কী উপদেশ ‘২য় মা’ রশ্মিকার? দু বোনের বয়সের ফারাক জানেন?

    রশ্মিকা মন্দনা মানেই একগাল মিষ্টি হাসি আর ‘ন্যাশনাল ক্রাশ’-এর তকমা। তাঁর ছোট বোনকে চেনেন? নায়িকার চেয়ে কম সুন্দরী নন, তাঁর টিনএজার বোন সিমরান। 

    May 3, 2026, 17:30:09 IST
    By Priyanka Mukherjee
    রশ্মিকা মন্দনা এবং তাঁর বোন শিমরান মন্দনা—দুই বোনের বয়সের ব্যবধান দেখলে যে কেউ অবাক হতে পারেন। রশ্মিকার বর্তমান বয়স ৩০, আর তাঁর ছোট বোন শিমরান পা দিল মাত্র ১৩ বছরে। অর্থাৎ দিদি যখন কেরিয়ারের মধ্যগগনে, বোন তখন সবে কৈশোরে পা রাখল। বোনের এই বিশেষ জন্মদিনে দিদি রশ্মিকা কেবল শুভেচ্ছাই জানাননি, দিয়েছেন এক বড় দিদির মতো মূল্যবান কিছু পরামর্শ।

    ১৩-য় পা দিল বোন, জন্মদিনে কী উপদেশ '২য় মা' রশ্মিকার? দু বোনের বয়সের ফারাক জানেন?

    ১৭ বছরের ছোট বোনের জন্য রশ্মিকার বার্তা:

    সোশ্যাল মিডিয়ায় বোনের সঙ্গে একটি মিষ্টি ছবি শেয়ার করে রশ্মিকা লিখেছেন, ‘আমার ছোট্ট সিমু এখন অফিশিয়ালি একজন টিনএজার! বিশ্বাসই হচ্ছে না ও এত তাড়াতাড়ি বড় হয়ে গেল।’ এরপরই জীবনের এক বড় শিক্ষা বোনের কানে দিয়েছেন অভিনেত্রী। তাঁর কথায়, ‘সব সময় মনে রাখবি, পৃথিবীটা অনেক বড় এবং মাঝে মাঝে কঠিন। কিন্তু নিজের ওপর বিশ্বাস হারাস না। বড় হওয়ার এই সফরটা উপভোগ কর।’

    দিদি যখন অভিভাবক:

    বয়সের এই বিশাল পার্থক্যের কারণে রশ্মিকা কেবল সিমরানের দিদিই নন, বরং তাঁর কাছে একজন অভিভাবক এবং পথপ্রদর্শক তথা দ্বিতীয় মা। ইন্ডাস্ট্রির ব্যস্ত শিডিউলের মাঝেও রশ্মিকা বারবার ফিরে যান কুর্গের বাড়িতে শুধুমাত্র এই ছোট্ট বোনটির সঙ্গে সময় কাটাতে। শিমরানও তাঁর দিদিকে নিজের রোল মডেল মনে করে।

    নেটিজেনদের প্রতিক্রিয়া:

    দুই বোনের এই অসম বয়সের মিষ্টি রসায়ন দেখে মুগ্ধ অনুরাগীরা। কেউ লিখেছেন, 'রশ্মিকা ঠিক যেন ছোট মায়ের মতো বোনকে আগলে রাখেন।” আবার কেউ মজা করে বলেছেন, 'সিমরানও কি তবে দিদির মতো খুব শীঘ্রই অভিনয় জগতে পা রাখবে?”

    কেরিয়ারে একের পর এক ব্লকবাস্টার উপহার দিলেও, রশ্মিকার কাছে তাঁর পরিবার এবং এই ছোট্ট বোনটিই যে সবথেকে বড় সম্পদ, তা আরও একবার প্রমাণিত হলো তাঁর এই পোস্টে।

    পেশাদার জীবনে ব্যস্ততা:

    ২০২৫ সালটা রশ্মিকার জন্য ছিল অত্যন্ত সফল। গত বছর তাঁর ঝুলিতে ছিল ‘কুবেরা’, ‘থাম্মা’ এবং ‘দ্য গার্লফ্রেন্ড’-এর মতো ছবি। তবে বিয়ের পর তাঁর কাজের গতি আরও বেড়েছে। বর্তমানে তাঁর হাতে রয়েছে একগুচ্ছ বড় প্রজেক্ট: ককটেল ২, দক্ষিণে মাইসা এবং রণবালী (যেখানে বিয়ের পর আবারও স্ক্রিন শেয়ার করবেন স্বামী বিজয় দেবরাকোন্ডার সঙ্গে)।

    সুখের সংসার ও কেরিয়ার:

    বিজয়-রশ্মিকা জুটিকে আবারও পর্দায় দেখার জন্য মুখিয়ে আছেন দর্শকরা। বিশেষ করে ‘রণবালী’ ছবিতে তাঁদের বাস্তব জীবনের কেমিস্ট্রি কতটা প্রতিফলন পায়, সেটাই এখন দেখার। আপাতত ছোট বোনের জন্মদিন আর নতুন সংসারের আনন্দ— দুই মিলিয়ে রশ্মিকা এখন মেঘহীন নীল আকাশে ডানা মেলছেন।

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

