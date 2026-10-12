‘কেঁদেছিলাম হয়তো…’! মন ভাঙা নিয়ে প্রশ্নে জবাব মিমির, রাজকে নিয়ে কী বললেন?

‘কেঁদেছিলাম হয়তো…’! মন ভাঙা নিয়ে প্রশ্নে জবাব মিমির, রাজকে নিয়ে কী বললেন?
রাজের সঙ্গে সম্পর্ক ভাঙার পর মিমির নাম জড়ায় তুরস্কের জনপ্রিয় লাইন প্রোডিউসার মিলি গুলহান কিজিলকায়ার সঙ্গে। যদিও সে গুঞ্জন শুরুতেই শেষ হয়ে যায়। তারপর থেকে সেভাবে নায়িকার পাশে দেখা মেলেনি কারও। এখন খবর, নভেম্বরে বিয়ে করছেন অভিনেত্রী।
একসময় মিমি চক্রবর্তী আর রাজ চক্রবর্তীর সম্পর্ক ছিল ইন্ডাস্ট্রির ওপেন সিক্রেটের মধ্যে অন্যতম। যদি এখন তা অতীত। মিমির সঙ্গে বিচ্ছেদের পর রাজের জীবনে আসেন শুভশ্রী। দুজনে সংসার পাতেন। ২ সন্তানের মা-বাবা তাঁরা। অন্য দিকে, রাজের সঙ্গে সম্পর্ক ভাঙার পর মিমির নাম জড়ায় তুরস্কের জনপ্রিয় লাইন প্রোডিউসার মিলি গুলহান কিজিলকায়ার সঙ্গে। যদিও সে গুঞ্জন শুরুতেই শেষ হয়ে যায়। তারপর থেকে সেভাবে নায়িকার পাশে দেখা মেলেনি কারও।
আপাতত খবর, নভেম্বরেই বিয়ে করছেন মিমি চক্রবর্তী। আর তাঁর হবু বর টলিউডের সঙ্গে যুক্ত নয়। তিনি পেশায় মেরিন ইঞ্জিনিয়ার। যুক্তরাজ্যভিত্তিক (UK) সুপরিচিত শিপিং সংস্থা Shell Ship Management Limited-এ সিনিয়র মেরিন ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। নভেম্বরে আইনি বিয়ের পর, ডিসেম্বরে কালিম্পংয়ে ডেস্টিনেশন ওয়েডিং করবেন মিমি-সিদ্ধার্থ, এমন খবর রয়েছে।
এরই মাঝে নায়িকার মুখে ফের প্রাক্তনের প্রসঙ্গ। যদিও বেশ বুদ্ধি করেই এড়িয়ে গেলেন সবটা। আনন্দবাজারের র্যাপিড ফায়ার-এর চিরকুটে রাজ চক্রবর্তীর নাম উঠলে তিনি বলেন, ‘ব্রিলিয়ান্ট ফিল্ম মেকার’। আর রাজ চক্রবর্তীকে একটি গান ডেডিকেট করার চিরকুটে মিমির জবাব, ‘কেন? আমি কোনোরকম বিতর্কে জড়াতে চাই না।’
একটি চিরকুটে আবার লেখা ছিল ‘মন ভাঙার পর’! তাতে জবাব আসে, ‘আমার মনেই নেই। অনেকবছর আগে মন ভেঙেছিল, কেঁদেছিলাম হয়তো’। আর মিমির জীবনের ‘ডিলিটেড পার্ট’? নায়িকার কথায়, ‘ডিলিটেড পার্ট তো ডিলিটেড। সেটা মনে করে কী হবে।’
পরিচালক রাজ চক্রবর্তীর সঙ্গে মিমি দীর্ঘ প্রায় ১২ বছর পর একসঙ্গে কাজ করছেন। নেমার নাম তাণ্ডব, যা একটি থ্রিলার ঘরানার ছবি। ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে এই ছবির শুটিং শুরু হয়েছে। এর আগে রাজের কাটমুণ্ডু ছবিতে শেষবার কাজ করেছিলেন মিমি। সেই সময়তেও সম্পর্কে ছিলেন তাঁরা। ‘বোঝেনা সে বোঝেনা’ ও ‘যোদ্ধা’র মতো ছবিতে একসঙ্গে কাজ করেছেন মিমি ও রাজ।
কাজের সূত্রে, পুজোয় মুক্তি পাচ্ছে সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের এম্পারার ভার্সেস শরৎচন্দ্র। তাতে আবির চট্টোপাধ্যায়ের বিপরীতে দেখা মিলবে মিমির। শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবি' উপন্যাসের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে এটি তৈরি। এতে সুমিত্রা চরিত্রে অভিনয় করেছেন মিমি। সৃজিতের পরিচালনায় এটিই মিমির প্রথম কাজ।
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