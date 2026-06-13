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    কঙ্গনার 'ভারত ভাগ্য বিধাতা' দেখে প্রশংসায় পঞ্চমুখ নীতীন গডকড়ি! 'নতুন প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে…', যা বললেন তিনি

    অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাওয়াত বর্তমানে তাঁর ছবি 'ভারত ভাগ্য বিধাতা' নিয়ে চর্চায় রয়েছেন। তাঁর ছবিটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে। যদিও প্রথম দিনে ছবিটি ভালো ব্যবসা করতে পারেনি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতীন গডকড়ি অভিনেত্রীর ছবিটির প্রশংসা করেছেন।

    Jun 13, 2026, 13:11:41 IST
    By Sayani Rana
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    অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাওয়াত বর্তমানে তাঁর ছবি 'ভারত ভাগ্য বিধাতা' নিয়ে চর্চায় রয়েছেন। তাঁর ছবিটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে। যদিও প্রথম দিনে ছবিটি ভালো ব্যবসা করতে পারেনি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতীন গডকড়ি অভিনেত্রীর ছবিটির প্রশংসা করেছেন। ছবিটি ২৬/১১ হামলার সময় হাসপাতালের নার্সদের সাহসিকতার গল্পের উপর ভিত্তি করে নির্মিত। ছবিটি প্রথম দিনে তেমন ব্যবসা করতে পারেনি, কিন্তু এখন প্রথম সপ্তাহান্তে বেশ ভালো ফল করার দিকে এগোচ্ছে।

    কঙ্গনার 'ভারত ভাগ্য বিধাতা' দেখে প্রশংসায় পঞ্চমুখ নীতীন গডকড়ি!
    কঙ্গনার 'ভারত ভাগ্য বিধাতা' দেখে প্রশংসায় পঞ্চমুখ নীতীন গডকড়ি!

    নীতীন গডকড়ি সম্প্রতি ছবিটির গ্র্যান্ড প্রিমিয়ারে উপস্থিত হন। অনুষ্ঠান চলাকালীন তিনি বলেন যে, ছবিটি তাঁকে সেই মর্মান্তিক হামলার কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। ছবিটিতে স্বাস্থ্যকর্মীদের সাহসিকতাকে তুলে ধরা হয়েছে।

    তিনি বলেন, ‘ভারত ভাগ্য বিধাতা ছবিটি পুরনো স্মৃতি ফিরিয়ে এনেছে। যখন সন্ত্রাসবাদী হামলাটি ঘটেছিল, তখন আমি মুম্বইয়ে ছিলাম। ভিটি স্টেশনে হামলা চালানোর পর সন্ত্রাসবাদীরা কামা হাসপাতালে প্রবেশ করে। ছবিটি সেই হাসপাতালের নার্সদের সাহসিকতার উপর ভিত্তি করে নির্মিত। নার্সরা তাঁদের সাহসিকতা দিয়ে জীবন বাঁচিয়েছিলেন।’ তিনি আরও বলেন যে, ‘এই ছবিটি নতুন প্রজন্মকে সম্পূর্ণ আনুগত্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে দেশের সেবা করতে অনুপ্রাণিত করবে।’

    'ভারত ভাগ্য বিধাতা' ছবিতে কঙ্গনাকে একজন নার্সের ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখা গিয়েছে। একটি সন্ত্রাসবাদী হামলার সময় তিনি যে সাহসিকতা দেখান এবং জীবন বাঁচান, তা এই ছবিতে তুলে ধরা হয়। ২৬/১১ হামলার ওপর অনেক ছবি ও ধারাবাহিক নির্মিত হয়েছে, কিন্তু এই ছবিটি সেইসব গল্প থেকে আলাদা। তবে, মুক্তির প্রথম দিনে ছবিটি দেখতে খুব কম দর্শক এসেছিলেন। ১২ জুন, শুক্রবার মুক্তি পাওয়া ছবিটি প্রথম দিনে মাত্র ১ কোটি টাকা আয় করতে সক্ষম হয়। ছবিটির ২,১৮১টি শো ছিল।

    কঙ্গনার ছবির পাশাপাশি ইমতিয়াজ আলির 'ম্যায় ওয়াপাস আউঙ্গা' এবং মনোজ বাজপেয়ীর 'গভর্নর' মুক্তি পেয়েছে। গত সপ্তাহে বরুণ ধাওয়ানের 'হ্যায় জাওয়ানি তো ইশক হোনা হ্যায়', 'বন্দর' এবং 'পেড্ডি' মুক্তি পেয়েছিল। ফলস্বরূপ, কঙ্গনার 'ভারত ভাগ্য বিধাতা' বক্স অফিসে সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে। সপ্তাহান্তের সংগ্রহের জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে।

    Home/Entertainment/কঙ্গনার 'ভারত ভাগ্য বিধাতা' দেখে প্রশংসায় পঞ্চমুখ নীতীন গডকড়ি! 'নতুন প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে…', যা বললেন তিনি
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