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    Vikrant Massey: ‘আশা করি আমায় ওরা মারেনি…’, বাবলু পণ্ডিত ফিরলেও মির্জাপুরে ফিরলেন না বিক্রান্ত

    Vikrant Massey: 'মির্জাপুর' ওয়েব সিরিজে বাবলু পণ্ডিতের চরিত্রে অভিনয় করা বিক্রান্ত ম্যাসি 'মির্জাপুর: দ্য মুভি'-তে সেই রোল পাননি। বাকি বেশিরভাগ চরিত্রই ফিরেছে, কিন্তু বিক্রান্তের চরিত্রটি এবার জিতেন্দ্র পালন করছেন।

    Jun 28, 2026, 21:45:15 IST
    By Swati Das Banerjee
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    Vikrant Massey: ওটিটি প্ল্যাটফর্মে দারুণ সাফল্য অপেক্ষা করার পর এখন 'মির্জাপুর' সিনেমা হলগুলোতে আসতে চলেছে, এবার এক সিনেমা হিসেবে। অ্যামাজন প্রাইম ভিডিওর জনপ্রিয় ওয়েব সিরিজ 'মির্জাপুর' এবার 'মির্জাপুর-দ্য মুভি' নামক সিনেমা হিসেবে মুক্তি পাবে। সিনেমার মুক্তির তারিখ নির্ধারিত হয়েছে ৪ সেপ্টেম্বর। এই সিনেমায় অনেক পুরনো চরিত্র ফিরেছে, কিন্তু বাবলু পণ্ডিতের ফিরে আসা একটু ভিন্ন আঙ্গিকে ঘটেছে।

    বাবলু পণ্ডিত ফিরলেও মির্জাপুরে ফিরলেন না বিক্রান্ত
    বাবলু পণ্ডিত ফিরলেও মির্জাপুরে ফিরলেন না বিক্রান্ত

    আসলে বিক্রান্ত মেসি 'মির্জাপুর'-এ বাবলু পণ্ডিতের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন এবং সেই চরিত্রের গল্প অনুসারে তার মৃত্যু ঘটে। কিন্তু 'মির্জাপুর - দ্য মুভি'-তে নির্মাতারা চরিত্রটি পুনরুদ্ধার করেছেন, যদিও এই সিনেমায় এই চরিত্রটি বিক্রান্ত মেসি নয় বরং 'পঞ্চায়েত' খ্যাত অভিনেতা জীতেন্দ্র কুমার অভিনয় করবেন।

    'মির্জাপুর - দ্য মুভি'-তে বিক্রান্তের অনুপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, তিনি এখনও অনুভব করেন যে বাবলুর গল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। এফএলও ব্যাঙ্গালোরের সাথে সাক্ষাত্কারে তিনি হেসে বলেন, 'কামনা করি তারা আমাকে হত্যা করেনি।'

    বিক্রান্ত মেসি জানান, যখন তিনি এই সিরিজটিতে সই করেছিলেন, তখন তিনি ভাবেননি যে এই চরিত্রটি এমন একটি বড় প্রভাব ফেলবে। বিক্রান্ত বলেন, ‘এটি একটি উদ্দীপক মানুষের সমষ্টি ছিল, যার ৮৫ শতাংশ পুরুষ ছিল, সবাইকে একসাথে কাজ করতে হয়েছিল।’

    বিক্রান্ত এখনও সেই সময়টিকে স্মরণ করেন যখন তিনি এই ওয়েব সিরিজের অংশ হওয়ার সুযোগ পান। এটি ওটিটিতে মুক্তি পায় এবং রাতারাতি হিট হয়ে যায়। এটি তাকে এক ঝটকায় তারকা বানিয়ে দেয়। বিক্রান্ত বলেন, 'আমি পরিষ্কার মনে পড়ে যায় যে যখন এই শোটি বেরিয়েছিল, তখন আমি লখনউতে ছিলাম। আমি 'রামপ্রসাদ কি তেরহ্বী' নামের একটি সিনেমা নিয়ে কাজ করছিলাম। আমার শিফট ছিল সকাল ৭ টা থেকে সন্ধ্যা ৭ টা পর্যন্ত। আমি সকাল ৬ বা ৬:৩০ এর দিকে সেটে পৌঁছেছিলাম, তখন পুরোপুরি আলোও হয়নি। কিন্তু যখন শুটিং শেষ হচ্ছিল, তখন আমি দেখতে পেলাম লোকেশনের বাইরের দিকে শোরগোল হচ্ছে।'

    বিক্রান্ত জানান যে ২০০-৩০০ জন লোক সেটের বাইরে জমা হয়েছিল কারণ খবর ছড়িয়ে পড়েছিল যে বাবলু ভাইয়া সেখানে শুটিং করছেন।

    বিক্রান্ত জানান, মানুষের এত ভালোবাসা দেখে তিনি হতবাক ছিলেন। এই সবকিছু ঘটে সিরিজ মুক্তির একদিনের মধ্যে। শোয়ের প্রিমিয়ার রাত ১২ টার সময় অ্যমাজন প্রাইমে হয়েছিল এবং পরের সন্ধ্যায় অর্থাৎ প্রায় ১৭-১৮ ঘণ্টা পরে লোকেরা সাইকেল নিয়ে তার গাড়ির পেছনে ছুটছিল। তারা তার ছবি তুলতে, সেলফি নিতে এবং অটোগ্রাফ নিতে চেয়েছিল। তখন আমরা বুঝতে পারলাম যে আমরা সত্যিই কিছু ভালো রচনা করেছি।

    Home/Entertainment/Vikrant Massey: ‘আশা করি আমায় ওরা মারেনি…’, বাবলু পণ্ডিত ফিরলেও মির্জাপুরে ফিরলেন না বিক্রান্ত
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