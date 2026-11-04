Mita-Shah Rukh Khan: 'শাহরুখ আমায় প্রাণে বাঁচিয়েছিল', দিল সে-র সেটে মরতে বসেছিলেন, কী ঘটেছিল মিতা বশিষ্ঠের সঙ্গে?

Mita-Shah Rukh Khan: 'শাহরুখ আমায় প্রাণে বাঁচিয়েছিল', দিল সে-র সেটে মরতে বসেছিলেন, কী ঘটেছিল মিতা বশিষ্ঠের সঙ্গে?
শুধু পর্দায় নয়, বাস্তবজীবনেও হিরো শাহরুখ খান! ফিল্মের সেটে অভিনেত্রীদের সারাক্ষণ আগলে রাখেন নায়ক। একবার মিতাকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকেও বাঁচিয়েছেন বাদশা।
বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খান তাঁর সহ-অভিনেতাদের প্রতি কতখানি যত্নশীল সে কথা কথা ইন্ডাস্ট্রিতে সর্বজনবিদিত। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে সেই উষ্ণতা ও ভালোবাসার অভিজ্ঞতাই ভাগ করে নিলেন গুণী অভিনেত্রী মিতা বশিষ্ঠ। মনি রত্নমের কালজয়ী ছবি ‘দিল সে’ (১৯৯৮)-এর শুটিং সেটের এক রোমাঞ্চকর ঘটনা স্মরণ করতে গিয়ে তিনি জানালেন, কীভাবে এক ভয়াবহ দুর্ঘটনার হাত থেকে শাহরুখ খান তাঁর জীবন রক্ষা করেছিলেন!
পাহাড়ের চূড়া থেকে পড়ে যাওয়ার মুহূর্তে প্রাণ বাঁচান শাহরুখ:
হিমাচল প্রদেশের ডালহৌসির কনকনে ঠাণ্ডায় চলছিল ‘দিল সে’ ছবির শুটিং। দৃশ্যটি ছিল, মিতা বশিষ্ঠ হাতে একে-৪৭ (AK-47) রাইফেল নিয়ে অন্ধভাবে হাঁটতে থাকা শাহরুখকে পথ দেখাচ্ছেন।
সেই অভিজ্ঞতা জানিয়ে মিতা বলেন, ‘আমাদের জুতোর তলাগুলো প্লাস্টিকের হওয়ায় মাটির গ্রিপ ঠিক পাওয়া যাচ্ছিল না। পরিচালক মনি স্যার ক্রমাগত বলছিলেন, ‘পেছাও, পেছাও!’ আমি আস্তে আস্তে পেছাচ্ছিলাম। হঠাৎই অনুভবে এলো আমি শূন্যে তলিয়ে যাচ্ছি এবং আকাশের দিকে মুখ উঠে গেছে! আমি বুঝতে পারি, পাহাড়ের খাদের একদম শেষ প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিলাম এবং নিচে পড়ে যাচ্ছিলাম।’
তিনি আরও যোগ করেন, ‘সেই মুহূর্তে শাহরুখের রিফ্লেক্স (ক্ষিপ্রতা) ছিল অসাধারণ! এক সেকেন্ডেরও কম সময়ে উনি এগিয়ে এসে আমার জ্যাকেটের কলার ধরে আমাকে টেনে ওপরে তোলেন। ওভাবে ভারী বন্দুক নিয়ে খাদে পড়ে গেলে কী যে হতো জানি না, কিন্তু শাহরুখের উপস্থিত বুদ্ধিতে সেদিন আমার প্রাণ বাঁচে!’
সেটে সুরক্ষা ও বিশেষ যত্ন:
শুটিংয়ের আরও কিছু ভালোবাসার গল্প শেয়ার করে মিতা জানান, ছবিতে একটি অ্যাকশন সিকোয়েন্স ছিল যা শেষ পর্যন্ত মূল ছবিতে রাখা হয়নি। সেই দৃশ্যে যখনই শাহরুখ মিতাকে পাথরের দেওয়ালে ধাক্কা দিতেন, প্রতিবার নিজের হাতের তালু মিতার মাথার পেছনে রাখতেন যাতে তাঁর মাথায় আঘাত না লাগে।
এমনকি হাত ফসকে একটি পাথর গিয়ে শাহরুখের মাথায় লেগে কেটে গেলেও, অভিনেতার আচরণে বিন্দুমাত্র বিরক্তি আসেনি, বরং তিনি মিতার প্রতি সমান সহানুভূতিশীল ছিলেন।
কালজয়ী ‘দিল সে’ ছবির স্মৃতি:
১৯৯৮ সালে মুক্তি পাওয়া মনি রত্নমের রোমান্টিক থ্রিলার ‘দিল সে’-তে অল ইন্ডিয়া রেডিওর সাংবাদিক অমরের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন শাহরুখ খান এবং তাঁর বিপরীতে ছিলেন মণীষা কৈরালা ও প্রীতি জিন্টা। ছবিতে একটি জঙ্গি সংগঠনের সদস্যের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন মিতা বশিষ্ঠ। এ আর রহমানের সঙ্গীত পরিচালনায় ‘ছাইয়া ছাইয়া’-র মতো কালজয়ী গান এখনও সংগীতপ্রেমীদের হৃদয়ে অমর হয়ে রয়েছে।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More