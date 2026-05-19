সোমে এক ঝটকায় কমল সোনদাদের আয়! চতুর্থদিন কত লাখ আয় সপ্তডিঙার গুপ্তধনের?

সোমে এক ঝটকায় কমল সোনদাদের আয়! চতুর্থদিন কত লাখ আয় সপ্তডিঙার গুপ্তধনের?
সপ্তাহান্তের (উইকএন্ড) সেই জমজমাট বক্স অফিস ধামাকার পর, প্রথম সোমবারে এসে স্বাভাবিক নিয়মেই কিছুটা থমকে গেল সোনাদার ‘জয়রথ’। Sacnilk-এর সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ছুটির দিনের তুলনায় ছবির কালেকশন এক ধাক্কায় অনেকটাই কমেছে।
রবিবার ছুটির দিনে বক্স অফিসে ১ কোটি ১৪ লক্ষ টাকার টিকিট বিক্রি করে যে ম্যাজিক দেখিয়েছিল ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘সপ্তডিঙার গুপ্তধন’, সোমবার সপ্তাহের প্রথম কাজের দিনে এসে সেই আয়ে বড়সড় পতন দেখা গেল। তবে বক্স অফিস বিশেষজ্ঞদের মতে, উইকএন্ডের পর যেকোনো ছবির ক্ষেত্রেই ‘মানডে ড্রপ’ বা সোমবারের আয় কমে যাওয়াটা অত্যন্ত স্বাভাবিক একটি প্রবণতা।
সোমবারে বক্স অফিসের হালহকিকত: Sacnilk-এর সর্বশেষ রিপোর্ট অনুযায়ী—
রবিবার (ছুটির দিনের আয়): ১ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা
সোমবার (কাজের দিনের আয়): ৩২ লক্ষ টাকা
৪ দিনের মোট নেট কালেকশন: ২ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা
রবিবারের তুলনায় সোমবার ছবির আয় প্রায় ৭০% কমেছে। তবে কাজের দিনে হলগুলোতে ফ্যামিলি অডিয়েন্সের ভিড় কম থাকায় এই ৩২ লক্ষ টাকার কালেকশনকেও খুব একটা খারাপ বলতে রাজি নন পরিবেশকেরা। বিশেষ করে মাল্টিপ্লেক্সগুলোতে বিকেলের দিকের শো-তে উপস্থিতি মোটামুটি সন্তোষজনকই ছিল।
সোলাইমানি তলোয়ার আর সুন্দরবনের ম্যাজিক কি টিকবে?
আবীর-ঝিনুক-সোনাদা ত্রয়ীর চার বছর পরের কামব্যাক প্রথম তিন দিনে যে ঝড় তুলেছিল, সোমবারের পর সেই চড়া গ্রাফ কিছুটা থিতু হলো। তবে ছবির বাজেট এবং গল্প নিয়ে দর্শকদের মধ্যে যে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে, তার ওপর ভর করে ছবির টিম আশা রাখছে যে চলতি সপ্তাহের বাকি দিনগুলোতেও ব্যবসা একটা স্থিতিশীল জায়গায় থাকবে এবং আগামী শুক্র-শনিবার উইকএন্ডে ছবিটির আয় আবার লাফিয়ে বাড়বে।
৪ দিনে ২ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকার ব্যবসা করে ‘সপ্তডিঙার গুপ্তধন’ ইতিমধ্যেই একটি মজবুত ভিত তৈরি করে ফেলেছে। এবার দেখার, কাজের দিনগুলোর এই ‘অগ্নিপরীক্ষা’ পার করে সোনাদা ছবির লাইফটাইম কালেকশনকে কোন উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারেন।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More