Mother's Day 2026: ক্যাটরিনা থেকে পরিণীতি-কিয়ারা, প্রথমবার মাতৃ দিবস পালন করছেন বলিউডের এই তারকারা

Mother's Day 2026: ক্যাটরিনা থেকে পরিণীতি-কিয়ারা, প্রথমবার মাতৃ দিবস পালন করছেন বলিউডের এই তারকারা
বলিপাড়ার একগুচ্ছ নায়িকা প্রথমবার পালন করছেন মাতৃ দিবস। ফ্যাশন, গ্ল্যামারের চকচকে দুনিয়ায় থেকেও, সন্তানদের যত্নে কোনো খামতি রাখেননি তাঁরা। এমনকী, সন্তানের জন্য কেউ কেউ স্যাক্রিফাইস করেছেন তাঁদের কেরিয়ারও। সারাদিনের খাটনি-পরিশ্রম শেষেও, সন্তানকে বুকে টেনে প্রত্যেকেরই মুখে ফুটে ওঠে চওড়া হাসি, ঠিক আর পাঁচটা মায়ের মতোই। চলুন দেখে নেওয়া যাক কোন তারকারা এবার প্রথমবারের মতো পালন করতে চলেছেন মাদার্স ডে।
কিয়ারা আডবানি
বলিউড অভিনেত্রী কিয়ারা আদবানি গত বছর অর্থাৎ ২০২৫ সালের ১৫ জুলাই একটি ফুটফুটে কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন। কিয়ারা এবং সিদ্ধার্থ তাদের মেয়ের নাম রেখেছেন সারায়া। ইতিমধ্যেই বেবি সারায়াকে নিয়ে মলদ্বীপ থেকে ঘুরে এসেছেন কিয়ারা ও সিদ্ধার্থ।
ক্যাটরিনা কাইফ
ক্যাটরিনা কাইফ ২০২৫ সালের ৭ নভেম্বর পুত্র বিহানের জন্ম দিয়েছিলেন। ক্যাটরিনা তার ছেলের জন্মের পর থেকেই স্পটলাইট থেকে দূরে রয়েছেন। এমনকী, অভিনেত্রীর নতুন কোনো ছবির খবরও নেই এখন।
শুরা খান
আরবাজ খানের স্ত্রী শুরা খান অভিনেত্রী না হলেও, পেশায় তিনি মেকআপ আর্টিস্ট। বিয়ের বছরখানেকের মধ্যেই ২০২৫ সালের ৫ অক্টোবর কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছেন তিনি ও আরবাজ। এই বছর প্রথম মাদার্স ডে পালন করতে চলেছেন শুরা খান। সলমন খানের ভাইঝির নাম রাখা হয়েছে শিপারা খান।
পরিণীতি চোপড়া
বলিউড অভিনেত্রী পরিণীতি চোপড়া ২০২৫ সালের ১৯ অক্টোবর একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। প্রাক্তন আপ সাংসদ রাঘব চাড্ডা ও তাঁর অভিনেত্রী বউ তাঁদের ছেলের নাম রেখেছেন নীর।
পত্রলেখা
অভিনেত্রী পাত্রলেখা ও অভিনেতা রাজকুমার রাও ২০২৫ সালের নভেম্বর মাসে একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। একটি আবেগঘন বার্তা দিয়ে মেয়েকে কোলে পাওয়ার আনন্দ শেয়ার করে নিয়েছিলেন এই দম্পতি। এমনকী বাবা হওয়ার পর রাজকুমার জানিয়েছিলেন যে, অভিনয় থেকে সামান্য বিরতি নিতে চান তিনি!
মালবিকা রাজ
কভি খুশি কভি গাম-এ ছোট্ট কারিনা কাপুরের চরিত্রে অভিনয় করা মালবিকা রাজ ২০২৫ সালের ২৩ অগস্ট একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দেন। এটা মালবিকারও প্রথম মা দিবস।
প্রত্যেক তারকাকেই এই বিশেষ দিনে শুভেচ্ছায় ভরিয়েছেন তাঁদের অনুরাগীরা।
