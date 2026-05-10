কাজল থেকে সঞ্জয়, সানি, অনুপম, মাতৃ দিবসে মায়ের সঙ্গে ছবি দিয়ে আবেগে ভাসলেন!

কাজল থেকে সঞ্জয়, সানি, অনুপম, মাতৃ দিবসে মায়ের সঙ্গে ছবি দিয়ে আবেগে ভাসলেন!
মাতৃ দিবসে, সব সন্তানই তাঁর মাকে বিশেষ অনুভব করাতে চায়। তাঁর জন্য যে যার মতো আচরণ করে। এই বিশেষ দিনে মায়ের জন্য যতই করা হোক না কেন, তা কখনওই যথেষ্ট হয় না। বি-টাউনের অভিনেতারাও এর ব্যতিক্রম নন। এদিন মাদার্স ডে উপলক্ষে বিশেষ পোস্ট শেয়ার করেছেন সানি দেওল, কাজল থেকে শুরু করে সঞ্জয় দত্ত পর্যন্ত। প্রত্যেকেই মাতৃ দিবসে তাঁদের মায়েদের সঙ্গে কাটানো বিশেষ মুহূর্তগুলো শেয়ার করেছেন।
মাতৃ দিবসের বিশেষ উপলক্ষে বলিউড অভিনেতা সানি দেওল তাঁর ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে মায়ের সঙ্গে কাটানো বিশেষ মুহূর্তের একটি ভিডিয়ো শেয়ার করেছেন। ভিডিয়োটিতে সানিকে তাঁর মাকে জড়িয়ে ধরে একসঙ্গে পাহাড়ের মনোরম দৃশ্য উপভোগ করতে দেখা গিয়েছে। সানি পোস্টটির ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘ভালোবাসি, মা’।'
বলিউড অভিনেত্রী কাজলও তাঁর মা তনুজার সঙ্গে একটি ছবি পোস্ট করে মাতৃ দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। মায়ের সঙ্গে ছবিটি শেয়ার করে কাজল লিখেছেন, ‘আমরা দু’জনেই #মাদার্সক্লাব-এর অংশ, কিন্তু উনিই এর প্রেসিডেন্ট, চেয়ারম্যান এবং সিইও। একমাত্র #আমারমা-কে আমি প্রণাম জানাই। উনি আমার কালী, দুর্গা, লক্ষ্মী এবং সরস্বতী-সবকিছু একাই। এমনকী দেবীরাও এটা জানেন।'
বলিউড অভিনেতা সঞ্জয় দত্তও এই বিশেষ দিনে ইনস্টাগ্রামে তাঁর মা নার্গিস দত্তের সঙ্গে চারটি অপ্রকাশিত ছবি শেয়ার করেছেন। একটি ছবিতে তাঁকে মায়ের কোলে আঁকড়ে ধরে থাকতে দেখা যায়, অন্য একটিতে তাঁকে মায়ের কোলে বসে তাঁর পায়ের আঙুল চুষতে দেখা যায়। আর একটি ছবিতে নার্গিসকে তাঁর তিন সন্তানের সঙ্গে দেখা যায়। এই ছবিগুলো পোস্ট করে সঞ্জয় ক্যাপশনে লেখেন, ‘মা, তোমাকে খুব মিস করি। ইশ, তুমি যদি আমার সঙ্গে থাকতে। তোমার ভালোবাসা আর আশীর্বাদ সব সময় আমার সঙ্গে আছে। ভালোবাসি, মা।’ তিনি একটি লাল হার্ট ইমোজিও শেয়ার করেন।
রাকুল প্রীত সিং তাঁর মা এবং শাশুড়িকে মাতৃ দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি বেশ কয়েকটি ছবির কোলাজ দিয়ে একটি ভিডিয়ো শেয়ার করেছেন। এটি শেয়ার করে রাকুল ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘আমার মা এবং শাশুড়িকে মাতৃ দিবসের শুভেচ্ছা। একজন আমাকে জীবন দিয়েছেন, অন্যজন আমাকে একটি চমৎকার পরিবার দিয়েছেন। তোমাদের নিঃশর্ত ভালোবাসা, পথনির্দেশনা এবং সব সময় এমন সাহস ও মর্যাদার সঙ্গে আমাদের পাশে থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ। ভালোবাসার জন্য এবং অনুপ্রেরণার জন্য দু’জন মা পাওয়া সত্যিই জীবনের অন্যতম সেরা আশীর্বাদ।'
অনুপম খের প্রায়শই তাঁর মা দুলারির সঙ্গে ছবি ও ভিডিয়ো শেয়ার করেন। তাই, মাতৃ দিবসে তিনি তাঁর মাকে শুভেচ্ছা না জানিয়ে কি থাকতে পারেন? অনুপম খের পোস্ট করেছেন, ‘মা শুধু জন্মই দেন না। তিনি প্রতিদিন একটু একটু করে আমাদের গড়ে তোলেন। তিনি নীরবে তাঁর নিজের ঘুম, সুখ, ইচ্ছা, এবং কখনও কখনও এমনকী তাঁর পুরো জীবনটাই আমাদের জন্য উৎসর্গ করেন। যখন এই পৃথিবী আমাদের বুঝতে সময় নেয়, তখন মা কোনও কথা না বলেই আমাদের নীরবতা পড়ে নেন। তাঁর প্রার্থনার এত শক্তি যে একজন ভেঙে পড়া মানুষও আবার উঠে দাঁড়াতে পারে। জীবনে যদি সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ কোনও সম্পর্ক থেকে থাকে, তবে তা হল মা। আজ, মাতৃ দিবসে, আমি বিশ্বের প্রতিটি মাকে স্যালুট জানাই। এবং আমার নিজের মাকেও। যাঁর কারণে আমরা বেঁচে আছি, হাসছি এবং এগিয়ে চলেছি। জয় মাতা কি।’