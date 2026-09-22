‘রাহুল বলেছিল তুমি কোনোদিন ঐশ্বর্য হতে পারবে না…’! ফের সরব মৌমিতা, ‘আপনি আগে মানুষ হন’, কটাক্ষ নেটপাড়ার
ফের সোশ্যাল মিডিয়ায় রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে পোস্ট মৌমিতা পণ্ডিতের। আর এবারও সোশ্য়াল মিডিয়ার কটাক্ষের মুখে পড়তে হল তাঁকে।
কদিন আগেই প্রয়াত অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে একপ্রকার বোমা ফাটিয়েছিলেন মৌমিতা পণ্ডিত। প্রথমে নিজের হোয়াটসঅ্য়াপে দোলের সময়কার একটি ভিডিয়ো দেন। যেখানে দেখা যায় রাহুল তাঁকে রং মাখাচ্ছেন। এরপর মিডিয়াকে জানান যে, মৃত্যুর আগে রাহুল তাঁর সঙ্গে সম্পর্কে ছিল। যা নিয়ে রীতিমতো মৌমিতাকে সমালোচনার মুখে পড়তে হয়। তবে অভিনেত্রীর পোস্ট থেকে স্পষ্ট, কোনো নিন্দে-কটাক্ষেই দমে যাওয়ার পাত্রী তিনি নন।
মৌমিতা মঙ্গলবার একটি পোস্ট করেন ফেসবুকে, সেখানে ক্যাপশনে রাহুলের প্রসঙ্গ। লেখেন, ‘অরুণোদয় বলেছিল 'তুমি চাইলেও ঐশ্বর্য হতে পারবে না। তোমাকে মৌমিতারই সেরাটা হতে হবে'। সেই চেষ্টাই চলেছে, চলছে।’
আর এই পোস্টেই বেশ বিরক্ত নেটপাড়া। একজন লিখলেন, ‘অরদীপ্তদাদা কিছু বলেনি?’ আরেকজন লিখলেন, ‘উনি যদি বলেও থাকেন। কথাগুলো তো একান্ত আপনাদের নিজস্ব। সমাজমাধ্যমে জানানো কি খুব দরকারি?’ অন্যজন লেখেন, ‘উনি আপনাকে বলেছিলেন বেস্ট ভার্সন হতে, ওয়ার্স্ট ভার্সন হতে তো বলেননি’!
মৌমিতা তাঁর ও রাহুলের মধ্যে প্রেমের দাবি সামনে আনার পর, বেশ রুষ্ট হয়েছিলেন প্রয়াত অভিনেতার ভক্তরা। তাঁদের দাবি ছিল, আরেকটি মানুষ যখন এই পৃথিবীতে নেই, তখন কেন হঠাৎ এই নিয়ে কথা বলা। একই দাবি নেটপাড়ারও। যেখানে রাহুলের মৃত্যুর পর স্বাভাবিক জীবনে ফেরার চেষ্টা চালাচ্ছেন স্ত্রী প্রিয়াঙ্কা সরকার ও ছেলে সহজ। অনেকের কাছেই মৌমিতার বক্তব্যকে, ‘লাইমলাইটে আসার চেষ্টা’ বলে মনে হয়েছিল।
প্রসঙ্গত, টিভি নাইনকে মৌমিতা জানিয়েছিলেন যে, তিনি ও রাহুল ঠিক করেছিলেন সম্পর্ককে স্বীকৃতি দেবেন। একসঙ্গে সামনে আনবেন তাঁদের ভালোবাসার কথা। মৌমিতা জানিয়েছেন, সেইদিন শেষ শট দিতে জলে নামার আগেও রাহুলের সঙ্গে তাঁর ফোনে কথা হয়েছিল। দুজনে আগের রাতে দীর্ঘ সময় ভিডিয়ো কলও করেছিলেন। মৌমিতার কথায়, ‘আমাদের প্রেমটা যদি স্বীকার না করি, তবে রাহুলকে অসম্মান করা হবে। প্রেম তো সবচেয়ে বড় বিপ্লব, আমাদের প্রেমের চেয়ে বড় বিপ্লব আর কিছু হতে পারে না।’
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