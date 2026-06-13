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    Mouni Roy: ‘আমি নাকি সমকামী’! দিশার সঙ্গে বন্ধুত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই সাফ জবাব মৌনির

    মৌনি রায় তার পেশাগত জীবনের চেয়ে ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে আলোচনায় রয়েছেন। তার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে অনেকেই ট্রোলিং করছিলেন, যার জবাবে কী বলেন অভিনেত্রী? 

    Jun 13, 2026, 19:41:05 IST
    By Swati Das Banerjee
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    Mouni Roy: মৌনি রায় কিছু সময় ধরে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে বেশ আলোচনায় রয়েছেন। সূরজ নাম্বিয়ার থেকে আলাদা হওয়ার ঘোষণা করার পর থেকেই মৌনিকে নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠছিল। শুধু তাই নয়, এই সময় দিশা পাটানিকে তাঁদের মধ্যে টানা হয়। মৌনি এবং দিশা খুব ভালো বন্ধু এবং এই সবকিছুতে তাঁদের বন্ধুত্বের উপরও প্রশ্ন উঠেছে। এবার অবশেষে মৌনি এই সম্পর্ক নিয়ে নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন।

    দিশার সঙ্গে বন্ধুত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই সাফ জবাব মৌনির
    দিশার সঙ্গে বন্ধুত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই সাফ জবাব মৌনির

    'আমি গে'

    সম্প্রতি মৌনিকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, তিনি এখন পর্যন্ত যা সবচেয়ে উন্মাদ গুজব শুনেছেন তা কী? অভিনেত্রী মনিকা শর্মার সাথে কথা বলতে গিয়ে বলেন, ‘ওহ, যে আমি গে। আমি নাকি সমকামী।’

    সূরজের থেকে আলাদা হওয়ার পর মৌনি জানান, বিচ্ছেদের সময় তিনি অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন, কিন্তু তিনি আনন্দিত যে তাঁর ভক্তরা তার সঙ্গে ছিল। অভিনেত্রী বলেন, ‘আমি নিজেকে অনেক ভাগ্যশালী মনে করি যে আমার সঙ্গে সবসময় আমার বন্ধুরা এবং পরিবার ছিল যারা আমার পাশে একটি দেওয়ালের মতো দাঁড়িয়ে ছিলেন।’

    মৌনি তার মহিলা বন্ধুদের বিশেষ ক্রেডিট দেন এবং বলেন, 'আমি সবসময় সমর্থন পেয়েছি। ওরা আমার ভালো, খারাপ সবসময়ে সঙ্গে ছিল। জীবনে এমন নারীর উপস্থিতি খুবই প্রয়োজন। যারা সবসময় আপনাকে উত্সাহিত করে। আমার গার্লফ্রেন্ডরা সেরা। আজকালকার মেয়েদের অর্থনৈতিক এবং আবেগের দিকে স্থিরতার উপর ফোকাস করা উচিত। আপনাকে অর্থনৈতিক এবং আবেগগত স্বতন্ত্র হতে হবে।'

    মৌনি তার জীবনের যাত্রা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন যে তাঁর জীবন রোলার-কোস্টার রাইড ছিল। তিনি অনেক উত্থান-পতন দেখেছেন। কিন্তু এগুলো সবই জীবনের অংশ।

    মৌনি এবং সূরজের বিচ্ছেদ নিয়ে

    মৌনি যখন বিচ্ছেদের ঘোষণা করেছিলেন, তখন তিনি সূরজের সঙ্গে একটি বিবৃতি শেয়ার করেছিলেন, যাতে লেখা ছিল, 'আমরা দেখছি যে আমাদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে অনেক অকারণ মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে। আমরা আপনাদের জানাতে চাই যে আমরা আলাদা হচ্ছি এবং এই বিষয়ে ব্যক্তিগতভাবে সমাধান করছি। আমাদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে অনেক গুজব তৈরি হচ্ছে। কিন্তু জানিয়ে রাখি, আমরা একসাথে আমাদের পথ আলাদা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমরা আমাদের বন্ধুত্বকে সবসময় বজায় রাখবো। আমরা চাই যে এই মুহূর্তে আমাদের গোপনীয়তার সম্মান জানানো হোক।'

    Home/Entertainment/Mouni Roy: ‘আমি নাকি সমকামী’! দিশার সঙ্গে বন্ধুত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই সাফ জবাব মৌনির
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