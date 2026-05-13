Mouni Roy: সূরজের সঙ্গে সত্যিই ডিভোর্স? বিয়ে ভাঙার জল্পনায় মুখ খুললেন বাঙালি নায়িকা মৌনি

Mouni Roy: সূরজের সঙ্গে সত্যিই ডিভোর্স? বিয়ে ভাঙার জল্পনায় মুখ খুললেন বাঙালি নায়িকা মৌনি
Mouni Roy-Suraj Nambiar: মৌনি রায় ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে একটি পোস্ট শেয়ার করেছেন এবং ডিভোর্স নিয়ে নিজের বক্তব্য সামনে এনেছেন। তাঁর এবং সূরজ নাম্বিয়ারের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদ-চর্চায় কি দিলেন সিলমোহর?
প্রথমবারের মতো ডিভোর্সের গুঞ্জন নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন অভিনেত্রী মৌনি রায়। মঙ্গলবার একাধিক প্রতিবেদনে দাবি করা হয় যে তিনি ও তাঁর ব্যবসায়ী স্বামী সূরজ নাম্বিয়ার বিচ্ছেদের পথে হাঁটছেন। একে অপরকে সোশ্যাল মিডিয়ায় আনফলো করেছেন। শুধু তাই নয়, কিছু রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে যে তাঁর এবং সূরজের বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যেই এবং দুজনেই আলাদা থাকছেন এখন।
এবার এই বিষয় নিয়ে নীরবতা ভাঙলেন মৌনি। কী বললেন নাগিন অভিনেত্রী? বুধবার মৌনি রায় তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে একটি পোস্ট শেয়ার করেন। তিনি জনগণকে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আলোচনা না করার অনুরোধ জানিয়েছেন। লেখেন, ‘আমি হাতজোড় করে সমস্ত মিডিয়া হাউজকে অনুরোধ করছি যেন তারা যেন মিথ্যা গল্প প্রকাশ না করে। আমাদের কিছুটা একা ছেড়ে দিন ও গোপনীয়তা বজায় রাখুন।’
২০১৯ সালে দুবাইয়ের একটি নাইটক্লাবে মৌনি ও সূরজের প্রথম পরিচয় হয়। করোনা মহামারীর লকডাউনের সময় মৌনি দুবাইতে সুরজ ও তাঁর পরিবারের সাথে দীর্ঘ সময় কাটান, যা তাঁদের সম্পর্ককে আরও মজবুত করে। তবে বিয়ের আগে পর্যন্ত মৌনি নিজের ব্যক্তিগত জীবন ও প্রেম নিয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খোলেননি। ২০২২ সালের ২৭ জানুয়ারি গোয়ার 'হিলটন গোয়া রিসোর্ট'-এ তাঁরা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। সুরজ দক্ষিণ ভারতীয় (মালয়ালি) এবং মৌনি বাঙালি হওয়ায় দুই রীতিতেই বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। সোমবার রাত থেকেই সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীদের নজরে আসে যে, মৌনি শুধু বরকে আনফলোই করেননি। একসঙ্গে থাকা সব ছবিও মুছে ফেলেছেন। এখানেই শেষ নয়, মৌনির ঘনিষ্ঠ বন্ধু দিশা পাটানিও সুরজকে সোশ্যাল মিডিয়ায় আনফলো করেছেন বলে জানা যায়।
সূরজ নাম্বিয়ার কে?
সূরজ দুবাই-ভিত্তিক একজন ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকার। তিনি আরভি কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ বিটেক পাশ করেন। পরবর্তীতে, এই ব্যাংকার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনভেস্টমেন্ট সায়েন্স এবং ইন্টারন্যাশনাল ম্যানেজমেন্ট নিয়ে পড়াশোনা করেন। মৌনির স্বামী ইনভিকাসে ইঞ্জিনিয়ারিং এবং বিজনেস ডেভেলপমেন্টের লিড হিসেবে চাকরি পাওয়ার আগে, অশোকা ইন্ডিয়াতে চার মাস ইন্টার্ন হিসেবে কাজ করেছিলেন। ২০২২ সালে তাদের বিয়ের সময় সুরজ সংযুক্ত আরব আমিরাতের ক্যাপিটাল মার্কেটসের ডিরেক্টর হেড ছিলেন। জানা যায়, সূরজের মোট সম্পদের পরিমাণ আনুমানিক ৫০ কোটি থেকে ৬০ কোটি টাকা।
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার।