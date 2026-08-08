‘অন্য বিষয় নিয়ে ভিডিয়ো বানান, ভিউ পাবেন’, প্রেমের গুঞ্জনে সাফ জবাব ম্রুণালের

ম্রুণাল ঠাকুরের নাম কিছু দিন আগে ক্রিকেটার যশস্বী জৈসওয়ালের সঙ্গে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। ৩৪ বছর বয়সী ম্রুণাল, ২৪ বছর বয়সী যশস্বীকে নিয়ে গুজব উঠলে ফ্যানরা অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। অনেক সোশ্যাল মিডিয়া পেজে এই খবর ভাইরাল হয়ে গিয়েছিল, তবে এখন ম্রুণালের প্রতিক্রিয়া এসেছে।
ম্রুণাল কী জবাব দিয়েছেন?
একটি ইনস্টাগ্রাম পেজে দুজনের একটি ভিডিও শেয়ার করে প্রশ্ন করা হয়েছিল, যার উপর অভিনেত্রী প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন এবং বলেছেন যে দুইজনকে একসঙ্গে দেখা যাওয়ার মানে এই নয় যে তাদের নাম জড়িয়ে গেছে। মৃণাল পোস্টে মন্তব্য করেছেন, ‘ভাই, কিছুটা সহজভাবে নিন…দুইজন একসাথে কোথায়? কিভাবে আপনি লোকেরা এত শিক্ষিত হয়ে এই গুজবকে সত্যি মনে করতে শুরু করেন?’
ম্রুণাল বলেন, ‘দেশের বড় সমস্যা দেখুন।’ মৃণাল সোশ্যাল মিডিয়া ইউজারদের দেশটির অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর দিকে ফোকাস করতে বলেছেন। তিনি লিখেছেন, ‘দেশে কি কিছুই হচ্ছে না? জেন জি-র থেকে কিছু শিখুন এবং সঠিক বিষয়গুলোর উপর ভিডিও বানান, তা হলে আরও ভিউ পাবেন।’
উল্লেখ্য, আগে ধনুষের সঙ্গে নাম জড়ানো হয়েছিল তাঁর সঙ্গে। তবে অভিনেত্রী এই খবরটিকে সবসময় মিথ্যা অভিযোগ বলে দাবি করেছেন। কিছু সংবাদে দাবি করা হয়েছিল যে তাঁরা এক প্রাইভেট অনুষ্ঠানে বিয়ে করতে চলেছেন। তবে অভিনেত্রী স্পষ্ট করে জানিয়েছিলেন যে এমন কিছু ঘটে নি বা ঘটবে না।
শুধু তাই নয়, যখন ধনূষ ম্রুণালের সিনেমা 'সন অফ সরদার ২' এর প্রিমিয়ারে এসেছিলেন, তখন মৃণাল বলেছিলেন, ‘আপনি অজয় দেবগন স্যারের কাছে জিজ্ঞেস করুন, তিনিই ধনুষকে ডেকেছিলেন।’
ম্রুণালের পেশাদার জীবন নিয়ে কথা বললে, তিনি শেষবার 'ইয়ে জওয়ানি তো ইশক হোনা হ্যায়' সিনেমাতে দেখা গিয়েছিলেন। এই সিনেমাতে তার সঙ্গে বরুণ ধাওয়ান এবং পূজা হেগড়ে প্রধান চরিত্রে ছিলেন।