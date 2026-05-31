MS Dhoni wife: এই দক্ষিণী অভিনেতার ফ্যান সাক্ষী, দেখা হতেই করেন পা ছুঁয়ে প্রণাম, জানেন তিনি কে?

MS Dhoni wife: দক্ষিণী অভিনেতা জয়ারাম বর্তমানে তার আসন্ন সিনেমা ‘পরিমালা অ্যান্ড কো’-এর প্রচারে ব্যস্ত। ফ্যান ইন্টারঅ্যাকশনের সময় অভিনেতা একটি মজার ঘটনা শেয়ার করেন যা সবাইকে অবাক করে দেয়। জয়ারাম বলেন যে কিভাবে সাক্ষী ধোনি তার সঙ্গে সাক্ষাতের সময় তার পা ছুঁয়ে তাকে অবাক করে দিয়েছিলেন। এরপর সাক্ষী যা বলেছিলেন, তা শুনে জয়ারাম অবশ্যই খুশি হয়েছিলেন।
সাক্ষী পা ছুঁয়ে জয়ারামকে প্রশ্ন করেছিলেন, তাকে এখন পর্যন্ত কোন ফ্যান সবচেয়ে বেশি খুশি করেছে। এর উত্তরে অভিনেতা জয়ারাম বলেন, 'এক সপ্তাহ আগে, আমি চেন্নাইয়ের আইপিএল ম্যাচে উপস্থিত ছিলাম। কেউ ধোনির স্ত্রীর দিকে ইশারা করছিল। কিন্তু আমি জানতাম না তিনি কে। তারপর হঠাৎ করেই তিনি আমার কাছে এসে আমার পা ছুঁলেন। তিনি বললেন যে তিনি তার বড় ফ্যান। আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম যে তিনি ভুলক্রমে আমাকে আর কেউ তো মনে করেননি।'
জয়ারাম বলেন যে সাক্ষী তাঁকে জানান যে তিনি তাঁকে চেনেন এবং তাঁর ফ্যান। জয়ারাম জানান যে মাহি পত্নী বলেছিলেন যে তাঁর মেয়ে জিভার ন্যানি সাউথ ইন্ডিয়ান ছিলেন। যখন তাঁর মেয়ে ছোট ছিল, তখন ন্যানি প্রায়ই 'Ambalappuzha Unnikannanodu' গেয়ে তাকে শুইয়ে দিত। জয়ারাম বলেন যে তিনি সাক্ষীকে জানান যে এটি তারই গান। এর উত্তরে সাক্ষী বলেন যে তিনি এটি জানতেন।
ধোনির মেয়ের গান
সোশ্যাল মিডিয়ায় মহেন্দ্র সিং ধোনির মেয়ে জিভার একটি পুরনো ভিডিও রয়েছে। এই ভিডিওতে দুই বছরের জিভা জয়ারামের গান 'Ambalappuzha Unnikannanodu' গাইছেন। এটি জয়ারামের সিনেমা 'Priyadarshan’s Adwaytham' এর গান যা ১৯৯১ সালে মুক্তি পায়।
জয়ারামের কেরিয়ার
জয়ারামের সম্পর্কে বলতে গেলে, তিনি ১৯৮৮ সালে তার কেরিয়ার শুরু করেন। তিনি দীর্ঘকাল ধরে মালয়ালাম সিনেমায় সক্রিয় ছিলেন। এছাড়া তিনি তামিল, তেলেগু, কন্নড় এবং হিন্দি সিনেমাতেও কাজ করেছেন। ১৯৯৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমা 'Meleparambil Aanveedu' তে তার কাজ প্রশংসিত হয়েছিল এবং তিনি পরিচিতি পান। তখন থেকে এখন পর্যন্ত জয়ারাম সিনেমায় সক্রিয় আছেন। জয়ারামকে শেষবার তামিল সিনেমা 'কারা' তে দেখা গিয়েছিল, 'কান্তারা অধ্যায় ১' তেও তার কাজ প্রশংসিত হয়েছে। তেলেগু সিনেমা 'মিরাই' তেও তিনি উপস্থিত ছিলেন।
