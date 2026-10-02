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‘রামকে রজনীকান্ত বানিয়ে ফেলেছে…’, রামায়ণে রণবীরের অ্যাকশন দৃশ্য দেখে ক্ষুব্ধ ‘মহাভারতের ভীষ্ম’ মুকেশ খান্না!

মুকেশ খান্না রণবীর কাপূরের রাম রূপ নিয়ে সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন, মার্যাদা পুরুষোত্তম রামকে সিনেমায় ধুরন্ধর করে তোলা হয়েছে। তিনি বলছেন, আপনি তাদের শাহরুখ খান এবং অমিতাভ বচ্চনে পরিণত করেছেন।

Published on: Oct 2, 2026, 18:00:32 IST
By Swati Das Banerjee
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রণবীর কাপূরের রামায়ণ মুক্তির জন্য প্রস্তুত। ছবির প্রচারও তুঙ্গে। এর মধ্যেই মুকেশ খান্না রণবীর কাপূরের রাম হওয়ার সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, ছবিতে রামকে ধুরন্ধর করে তোলা হয়েছে। মুকেশ খান্না বলেছেন, ‘আপনারা রামকে সলমন খান, অমিতাভ বচ্চন, রজনীকান্ত বানিয়ে ফেলেছেন।’

রণবীরের অ্যাকশন দেখে ক্ষুব্ধ মুকেশ খান্না (IMDb)
রণবীরের অ্যাকশন দেখে ক্ষুব্ধ মুকেশ খান্না (IMDb)

মুকেশ খান্না কোন দৃশ্যগুলোর সমালোচনা করেছেন?

বলিউড নাওয়ের সঙ্গে বিশেষ সাক্ষাৎকারে মুকেশ খান্না জানিয়েছেন রামায়ণের ট্রেলার দেখার পর তাকে কি ভালো লাগেনি। শ্রী রামের চরিত্রকে ধুরন্ধর বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি বিশেষভাবে সেই দৃশ্যগুলোর সমালোচনা করেছেন যেখানে ছবিতে ভগবান রামকে গাছের উপরে ওঠা এবং তীর ছোঁড়া দেখানো হয়েছে।

মুকেশ খান্না বলেন, 'আপনি ওঁকে সলমন খান, অমিতাভ বচ্চন, রজনীকান্ত বানিয়ে দিয়েছেন। না স্যার, রাম, রামই। মার্যাদা পুরুষোত্তম শ্রী রাম। তিনি হাসতেন, তখন সমুদ্রকেও হাত জোড় করে বলতেন, সরে যাও, আমাকে সামনে যেতে দিতে হবে। যদি আপনি শ্রী রামকে 'মার্যাদা পুরুষোত্তম' এর পরিবর্তে একটি 'অ্যাকশন হিরো' হিসাবে দেখাতে চান এবং তাকে ক্লিন্ট ইস্টউড বানিয়ে দেন, তাহলে আমি মনে করি যে ভগবান রাম এভাবে যুদ্ধ করেননি। যদি তিনি এভাবে যুদ্ধ করতেন, তাহলে তাকে বানর সেনার সাহায্য কেন লাগত?'

ভিএফএক্স নিয়েও মুকেশ খান্নার সমালোচনা

মুকেশ খান্না ছবির ভিএফএক্স নিয়ে চিন্তা প্রকাশ করে বলেন, ‘লোকেরা এর তুলনা স্টার ওয়ার্সের সঙ্গে করবে এবং সম্ভবত বেশ কিছু উপার্জন করবে। কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতির দৃষ্টিকোণ থেকে ছবিটি হওয়া উচিত। আমরা বিশেষ এফেক্টগুলো দেখতে যাব না।’

রামায়ণকে গ্লোবাল লেভেলে নেওয়ার প্রস্তুতি রামায়ণের কথা বললে নির্মাতারা এটিকে গ্লোবাল লেভেলে নেওয়ার জন্য কোনও ত্রুটি ছাড়ছেন না। সম্প্রতি মুম্বইয়ে রামায়ণের একটি প্রচারণামূলক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছিল। চলচ্চিত্র নির্মাতারা এই অনুষ্ঠানে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ইউটিউবার মিস্টার বিস্টকেও ডাকেন। মিস্টার বিস্টের উপস্থিতি সবার মনোযোগ আকর্ষণ করেছে।

রণবীর কাপূরের রামায়ণ ৮ নভেম্বর মুক্তি পাবে। ছবিটি পরিচালনা করেছেন নিতেশ তিওয়ারি। এবং নির্মাণ করেছেন নামিত মালহোত্রা। ছবিতে রণবীর কাপূর রামের ভূমিকায় পর্দায় আসবেন। সাই পল্লবী মা সীতার ভূমিকায় দেখা যাবে। রবি দুবে রামের ছোট ভাই লক্ষণের চরিত্রে অভিনয় করবেন। অরুন গোভিল ছবিতে রাজা দশরথের চরিত্রে অভিনয় করবেন।

Home/Entertainment/‘রামকে রজনীকান্ত বানিয়ে ফেলেছে…’, রামায়ণে রণবীরের অ্যাকশন দৃশ্য দেখে ক্ষুব্ধ ‘মহাভারতের ভীষ্ম’ মুকেশ খান্না!
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