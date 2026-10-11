‘ঘরে আরশোলা ঢুকলেই তাকে নির্মূল করা উচিত’! শনিবারের ঘটনায় গর্জে উঠলেন ‘শক্তিমান’ মুকেশ খান্না, ‘বেয়াদবির একটা সীমা আছে’

‘ঘরে আরশোলা ঢুকলেই তাকে নির্মূল করা উচিত’! শনিবারের ঘটনায় গর্জে উঠলেন ‘শক্তিমান’ মুকেশ খান্না, ‘বেয়াদবির একটা সীমা আছে’
ধ্রুব রাঠি এবং অভিজিৎ দীপকের গ্রেপ্তারে কটাক্ষ মুকেশ খান্নার। তিনি বলেন যে 'বেয়াদবির একটি সীমা রয়েছে! আজ দিল্লিতে সারা দিন যা ঘটেছে, তা আমার পছন্দ হয়েছে।'
বলিউড অভিনেতা মুকেশ খান্না তাঁর দাপুটে অভিনয়ের পাশাপাশি স্পষ্টবক্তা হিসেবেও পরিচিত। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁকে প্রকাশ্যে নিজের মতামত জানাতে দেখা যায়। এবার একটি ভিডিওকে কেন্দ্র করে ফের শিরোনামে উঠে এসেছেন অভিনেতা। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)-র আন্দোলন ঘিরে তৈরি হওয়া বিতর্কে নিজের বক্তব্য জানিয়েছেন তিনি। একই সঙ্গে আন্দোলনে যোগ দিতে জার্মানি থেকে আসা ইউটিউবার ধ্রুব রাঠিরও তীব্র সমালোচনা করেছেন মুকেশ।
‘ঘরে আরশোলা ঢুকলেই তাকে নির্মূল করা উচিত’
মুকেশ খন্না তাঁর ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে একটি ভিডিও শেয়ার করেছেন। ভিডিওতে তাঁকে বলতে শোনা যায়, ‘দিল্লিতে সারাদিন ধরে যা কিছু ঘটেছে, আমার তা বেশ লেগেছে—আমি শুধু এটুকুই বলব। আমি শুরু থেকেই বলে আসছি যে, আমাদের ঘরে যখনই আরশোলা আসে, তাকে শেষ করে দেওয়া উচিত। আজকে দিল্লির পুলিশ ও সরকার এই আরশোলাগুলোর বিরুদ্ধে ঠিক সেই পদক্ষেহই নিয়েছে, যা আমি চেয়েছিলাম। আপনারা এই লোকগুলোর মনোভাব এবং দুঃসাহস দেখুন!’
ধ্রুব রাঠিকে নিয়ে কী বললেন মুকেশ খান্না?
আন্দোলনে যোগ দিতে আসা ইউটিউবার ধ্রুব রাঠিকে নিয়েও সরব হয়েছেন মুকেশ। তাঁর অভিযোগ, ধ্রুব রাঠি জার্মানিতে বসে ভারত সম্পর্কে মন্তব্য করেন এবং এই আন্দোলনে তাঁকে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। আন্দোলনকে কেন্দ্র করে অর্থ ব্যয়ের বিষয়েও প্রশ্ন তুলেছেন অভিনেতা।
ভিডিয়োতে মুকেশ দাবি করেন, ধ্রুব রাঠিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁর মতে, এ ধরনের পদক্ষেপের মাধ্যমে গুন্ডারাজ আটকানো সম্ভব। তবে তাঁর এই বক্তব্যের সঙ্গে সম্পর্কিত ঘটনাগুলি সম্পর্কে স্বাধীনভাবে যাচাই করা তথ্য ও সংশ্লিষ্ট পক্ষের প্রতিক্রিয়া আলাদা করে বিবেচনা করা প্রয়োজন।
‘বেয়াদবিরও একটা সীমা আছে’
ভিডিয়োটির ক্যাপশনেও আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মুকেশ খান্না। তিনি লেখেন, ‘বেয়াদবিরও একটা সীমা আছে! ঔদ্ধত্যেরও একটা সীমা আছে! নাটকেরও একটা সীমা আছে!’ এরপর ককরোচ জনতা পার্টির সঙ্গে যুক্ত অভিজিৎ দীপকের নাম উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী মোদিকে নিয়ে ঠাট্টা করা এবং পুলিশের সঙ্গে সংঘাতে জড়ানোর অভিযোগ তোলেন।
ক্যাপশনে মুকেশ আরও দাবি করেন, আন্দোলনকারীরা নিজেদের ক্ষমতার বাইরে গিয়ে কথা বলেছেন এবং বিদেশ থেকে সাহায্য পেয়েছেন। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, পুলিশের পদক্ষেপের পর আন্দোলনকারীদের পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। পোস্টের শেষে দর্শকদের উদ্দেশে পুরো ঘটনাটি দেখার আহ্বানও জানিয়েছেন অভিনেতা।
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