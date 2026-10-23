অমিতাভ বচ্চনের বাংলো বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি! নিশানায় জলসা না প্রতীক্ষা?

অমিতাভ বচ্চনের বাংলো বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি! নিশানায় জলসা না প্রতীক্ষা?
বলিউডের শাহেনশা অমিতাভ বচ্চনের মুম্বইয়ের বাংলোতে বোমা রাখা হয়েছে, এমনই হুমকি ইমেল ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। শুক্রবার একটি স্কুলে আসা হুমকি বার্তার পর তদন্তে নেমেছে মুম্বই পুলিশ। অমিতাভের ‘জলসা’ নাকি ‘প্রতীক্ষা’—কোন বাংলোকে নিশানা করার কথা বলা হয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়।
বলিউডের বর্ষীয়ান অভিনেতা অমিতাভ বচ্চনকে ঘিরে এবার বোমাতঙ্ক! মুম্বইয়ে তাঁর বাংলোতে বোমা রাখা হতে পারে বলে হুমকি ইমেল পাওয়ার ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। শুক্রবার বান্দ্রা-কুরলা কমপ্লেক্স (বিকেসি) এলাকার একটি স্কুলে ওই ইমেলটি আসে। তবে অমিতাভ বচ্চনের ‘জলসা’ ও ‘প্রতীক্ষা’—এই দুই বাংলোর মধ্যে কোনটিকে নিশানা করার হুমকি দেওয়া হয়েছে, তা এখনও নিশ্চিত করতে পারেননি তদন্তকারীরা।
এর আগেও মুম্বইয়ের বৃহন্মুম্বই পুরনিগম (বিএমসি) দফতরে একই ধরনের হুমকি ইমেল পৌঁছেছিল। সেই বার্তার পর নিরাপত্তার স্বার্থে তল্লাশি চালানো হয়। যদিও পুলিশি পরীক্ষায় সন্দেহজনক কোনও বস্তু বা উপকরণ পাওয়া যায়নি। মুম্বইয়ের নাগরিক পরিষেবা ও পুর প্রশাসনের দায়িত্বে রয়েছে এই সংস্থা।
এর আগে গত ২০ মার্চ মুম্বই প্রেস ক্লাবেও বোমা রাখার হুমকি দিয়ে একটি ইমেল পাঠানো হয়েছিল। ওই বার্তায় দাবি করা হয়, ভবনের ভিতরে বিষাক্ত গ্যাস ভর্তি ছোট আকারের ৪২টি বিস্ফোরক যন্ত্র রাখা হয়েছে। সেগুলি ওই দিন দুপুর ১টায় বিস্ফোরিত হবে বলেও হুমকি দেওয়া হয়েছিল। ইমেল প্রেরক হিসেবে ‘নীরজা আজমল খান’ নামটি উল্লেখ করা হয়েছিল।
বার্তায় তামিলনাড়ুর রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও একাধিক অভিযোগ করা হয়। দাবি করা হয়েছিল, ডিএমকে-কে সমর্থন করা কয়েকজন নেতাকে বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইনের (ইউএপিএ) আওতায় গ্রেফতার করা হয়েছে। পাশাপাশি, তাঁদের বক্তব্য সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ করা হয়নি বলেও অভিযোগ তোলা হয়।
ওই ইমেলে আরও দাবি করা হয়েছিল, কথিত বিস্ফোরকগুলি শুধুমাত্র সম্পত্তির ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে রাখা হয়েছে। পাশাপাশি, নিরাপত্তার স্বার্থে মুম্বই প্রেস ক্লাবের ভবন খালি করে দেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছিল।
তবে অমিতাভ বচ্চনের বাংলোকে ঘিরে সাম্প্রতিক হুমকির সঙ্গে আগের ঘটনাগুলির কোনও যোগসূত্র রয়েছে কি না, তা এখনও জানা যায়নি। গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখছে মুম্বই পুলিশ।
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