৩য় সন্তানের বাবা হলেন বিগ বস জয়ী মুনাওয়ার ফারুকী, ২য় বউয়ের কোল জুড়ে এল বরকত, খুশির হাওয়া

৩য় সন্তানের বাবা হলেন বিগ বস জয়ী মুনাওয়ার ফারুকী, ২য় বউয়ের কোল জুড়ে এল বরকত, খুশির হাওয়া
তৃতীয়বারের মতো বাবা হলেন মুনাওয়ার ফারুকী। বিগ বস জয়ীর দ্বিতীয় স্ত্রী মেহজাবীন কোতোয়ালা কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছেন।
মুনাওয়ার ফারুকির জীবনে এবার এক বিশেষ পাওনা। মে মাসের প্রথম দিনেই জনপ্রিয় এই কমেডিয়ানের কোল আলো করে এল একরত্তি কন্যাসন্তান। ১ মে ২০২৬, শুক্রবার রাতে নিজেই সোশ্যাল মিডিয়ায় এই খুশির খবর ভাগ করে নিয়েছেন মুনাওয়ার। দ্বিতীয় স্ত্রী মেহজাবিন কোটওয়ালার কোল জুড়ে আসা এই খুদেকে মুনাওয়ার অভিহিত করেছেন ‘বরকত’ (সৌভাগ্য) হিসেবে।
সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রথম ঝলক:
ইনস্টাগ্রামে চারটি ছবির একটি কোলাজ পোস্ট করেছেন মুনাওয়ার। সেখানে একটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে পরম মমতায় মেহজাবিনের হাত ধরে আছেন তিনি। অন্য ছবিতে ধরা পড়েছে হাসপাতালের বাইরের দৃশ্য। তবে অনুরাগীদের মন কেড়েছে খুদে ‘বরকত’-এর সেই আলতো ঝলক আর মা মেহজাবিনের দু’হাতের আশ্রয়ে শুয়ে থাকা একরত্তির ছবি। ক্যাপশনে মুনাওয়ার লিখেছেন, ‘ঘরে বরকত এসেছে। আজ দোয়ায় আমায় বিশেষ করে মনে রাখবেন।’
তিন সন্তানের বাবা মুনাওয়ার:
এই নতুন সদস্যের আগমনে মুনাওয়ারের পরিবার এখন তিন সন্তানের।
১. প্রথম স্ত্রী জেসমিনের সঙ্গে মুনাওয়ারের একটি পুত্রসন্তান রয়েছে, যার নাম মিখাইল। বর্তমানে মিখাইল বাবা মুনাওয়ার ও মেহজাবিনের কাছেই থাকে। ৮ বছরের ছেলের সঙ্গে দারুণ বন্ডিং তাঁর সৎ মা-এর।
২. মেহজাবিনের আগের পক্ষের একটি ১০ বছরের কন্যাসন্তান রয়েছে, যাকে মুনাওয়ার নিজের মেয়ের মতোই স্নেহ করেন।
৩. এবার মেহজাবিন ও মুনাওয়ারের কোল জুড়ে এল তাঁদের প্রথম সন্তান (কন্যা)।
ব্যক্তিগত জীবনের চড়াই-উতরাই:
২০১৭ সালে জেসমিনের সঙ্গে প্রথম বিয়ে হয়েছিল মুনাওয়ারের। ২০২০ সালে সেই সম্পর্কে ইতি পড়ে এবং ২০২২ সালে আইনি বিচ্ছেদ হয়। এরপর ‘বিগ বস ১৭’ জেতার পর ২০২৪ সালে মেকআপ আর্টিস্ট মেহজাবিন কোটওয়ালার সঙ্গে ঘর বাঁধেন তিনি। অত্যন্ত ঘরোয়া অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হওয়া সেই বিয়ে নিয়ে কম চর্চা হয়নি। এবার সেই সংসারে নতুন অতিথির আগমন যেন যাবতীয় জল্পনায় খুশির রঙ বুলিয়ে দিল।
মুনাওয়ারের এই আনন্দঘন মুহূর্তে সতীর্থ শিল্পী থেকে শুরু করে অনুরাগীরা— সবাই শুভেচ্ছাবার্তায় ভরিয়ে দিয়েছেন।
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত।