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রাজধানী দিল্লিতে মণিপুরের গায়ককে পিটিয়ে খুন! কে ছিলেন চোংথাম বিক্রম সিং?

মাতালদের মাতলামির প্রতিবাদ করাই কাল হল, পিটিয়ে খুন মণিপুরের জনপ্রিয় মিউজিশিয়ান চোংথাম বিক্রম সিং। ঘটনা রাজধানী দিল্লির। 

Published on: Sep 9, 2026, 08:00:37 IST
By Priyanka Mukherjee
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রাজধানী দিল্লিতে মণিপুরের গায়ককে পিটিয়ে খুন! কে ছিলেন চোংথাম বিক্রম সিং?
রাজধানী দিল্লিতে মণিপুরের গায়ককে পিটিয়ে খুন! কে ছিলেন চোংথাম বিক্রম সিং?

রাজধানী দিল্লিতে নৃশংসভাবে পিটিয়ে হত্যা করা হলো মণিপুরের বিশিষ্ট প্রবীণ সঙ্গীতশিল্পী ও গিটারিস্ট চোংথম বিক্রম সিংকে (Chongtham Vikram Singh)। উত্তর-পূর্ব ভারতের রক মিউজিক আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ তথা ৫৪ বছর বয়সী এই সঙ্গীতসাধকের মর্মান্তিক মৃত্যুতে স্তম্ভিত সঙ্গীতমহল ও মণিপুরি সম্প্রদায়।

অ্যাপার্টমেন্টের সামনে হট্টগোল আটকানোই কি কাল হলো?

দিল্লির এক অ্যাপার্টমেন্টে থাকতেন বিক্রম। সূত্রের খবর, সোমবার রাতে তাঁর অ্যাপার্টমেন্টের ঠিক বাইরে কয়েকজন লোক মদ্যপান করে তীব্র চিৎকার-চেঁচামেচি করছিল। শান্ত পরিবেশ বজায় রাখার তাগিদে বিক্রম সিং তাঁদের বাধা দিতে ও সেখান থেকে চলে যেতে বলেন। তাতেই শুরু হয় বচসা। মুহূর্তের মধ্যে তা সংঘর্ষের রূপ নেয় এবং অভিযুক্তেরা প্রবীণ এই সঙ্গীতশিল্পীকে বেধড়ক পেটাতে শুরু করে।

গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁর ছেলে তাঁকে তড়িঘড়ি 'হোলি ফ্যামিলি' হাসপাতালে নিয়ে গেলেও চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। এই নৃশংস ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ এ পর্যন্ত ৭ জন প্রাপ্তবয়স্ক ও ১ জন নাবালককে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতেরা স্থানীয় বিভিন্ন ধাবায় কাজ করত বলে জানা গেছে।

মণিপুর থেকে দিল্লি— এক সুরের সফর

মণিপুরের ইম্ফল ওয়েস্টের বাসিন্দা বিক্রম সিং প্রায় ১৭ বছর ধরে দিল্লিতে বসবাস করছিলেন। মণিপুরের ওয়েস্টার্ন মিউজিক এবং রক ব্যান্ডগুলোতে তরুণ বয়স থেকেই গিটারিস্ট হিসেবে তুমুল নাম কুড়িয়েছিলেন তিনি। দিল্লিতে এসে নিজে মিউজিক স্কুল চালু করার পাশাপাশি ‘দিল্লি স্কুল অফ মিউজিক’-এ শিক্ষকতাও করতেন। অসংখ্য তরুণ গায়কের মেন্টর ছিলেন তিনি।

তাঁর পরিবারেও ছিল সঙ্গীতের গভীর প্রভাব। বিক্রম সিংয়ের মা মণিপুরের বিখ্যাত ক্লাসিক্যাল ও আধুনিক সঙ্গীতশিল্পী ছিলেন। এ ছাড়া, বাফটা (BAFTA) বিজয়ী 'বুং' (Boong) ছবির পরিচালক লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী তাঁর তুতো বোন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী জোৎস্না এবং এক ছেলেকে রেখে গেছেন।

তীব্র ক্ষোভ ও বিচারের দাবি

একজন বরেণ্য শিল্পীকে এভাবে রাস্তায় পিটিয়ে মারার ঘটনায় শোক প্রকাশ করে কড়া শাস্তির দাবি জানিয়েছে 'নর্থ ইস্ট স্টুডেন্টস সোসাইটি, দিল্লি ইউনিভার্সিটি'। এই ঘটনাকে হিংসার এক চরম ও ঘৃণ্য রূপ বলে বর্ণনা করে অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি।

  • Priyanka Mukherjee
    ABOUT THE AUTHOR
    Priyanka Mukherjee

    প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

Home/Entertainment/রাজধানী দিল্লিতে মণিপুরের গায়ককে পিটিয়ে খুন! কে ছিলেন চোংথাম বিক্রম সিং?
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