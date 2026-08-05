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    অসম্পূর্ণ প্রেমের গল্প সম্পূর্ণ করতে চলেছে ‘মুসাফির ক্যাফে’ সিজন ২, উচ্ছ্বসিত দর্শকমহল

    নেটফ্লিক্স সিরিজ: নেটফ্লিক্সে ট্রেন্ডিং রোমান্টিক ওয়েব সিরিজ 'মুসাফির ক্যাফে'র সিজন ২ ঘোষণা করা হয়েছে। প্রথম সিজনকে প্রচুর ভালোবাসা দেওয়া হয়েছে। সিজন ২ ঘোষণার ফলে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীদের মধ্যে উল্লাস ছড়িয়ে পড়েছে।

    Published on: Aug 5, 2026, 17:30:52 IST
    By Swati Das Banerjee
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    নেটফ্লিক্সে সম্প্রতি মুক্তি পাওয়া 'মুসাফির ক্যাফে' (Musafir Cafe) দর্শকদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয় হয়েছে। প্রথম সিজনের শেষের দিকে, সুধা (বেদিকা পিন্টো), চন্দ্র (বিকান্ত ম্যাসি) এবং প্রীতি (মহিমা মকওয়ানা) এর প্রেমের কাহিনিকে শেষ করা হয়েছে, তবে দর্শকরা জানতে আগ্রহী যে সুধার আগমনের পর চন্দ্র এবং প্রীতির সম্পর্ক কেমন মোড় নেবে। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে সিজন ২ ঘোষণা করা হয়েছে। নেটফ্লিক্সের এই ঘোষণার পর সোশ্যাল মিডিয়া ইউজাররা বেশ উচ্ছ্বসিত। নেটফ্লিক্স ইন্ডিয়া তাদের ইনস্টাগ্রাম থেকে সিজন ২ ঘোষণা করেছে। সুধা, চন্দ্র এবং প্রীতির ভিডিও ক্লিপ শেয়ার করে ক্যাপশনে লেখা হয়েছে - 'অর্ধেক ভালোবাসার কাহিনি সম্পূর্ণ করতে, এরা ফিরে আসবেন।' 'মুসাফির সিজন ২' শীঘ্রই নেটফ্লিক্সে আসছে।

    অসম্পূর্ণ প্রেমের গল্প সম্পূর্ণ করবে ‘মুসাফির ক্যাফে’ সিজন ২
    অসম্পূর্ণ প্রেমের গল্প সম্পূর্ণ করবে ‘মুসাফির ক্যাফে’ সিজন ২

    সিজন ২ ঘোষণার পর সোশ্যাল মিডিয়া ইউজারদের প্রতিক্রিয়া:

    নেটফ্লিক্সের এই ঘোষণার পর সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীরা তাদের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। একজন ইউজার লিখেছেন - 'নতুন সিজনের সাথে নতুন ট্রমা আসতে চলেছে।' অন্য একজন লিখেছেন - 'সিরিজের শেষ আমাকে মেরে ফেলেছিল।' আরেকজন বলেছেন - 'যদি সিজন ২ হয় তবে হুলস্থুল হয়ে যাবে।' একজন ইউজার লিখেছেন - 'আশা করি প্রীতি তাকে পাবে যা সে প্রাপ্য।' একজন বলেছেন - 'আমার জীবনের সবচেয়ে বেশি অপেক্ষা করা সিজন ২।' আরেকজন বলেছেন - 'নেটফ্লিক্সে এরকম শোগুলোর জন্য আমি টাকা খরচ করি।' একজন বলেছেন - 'পুনরায় ট্রমা পেতে আমি এটি দেখব না।'

    'মুসাফির ক্যাফে'র প্রথম সিজন ৮টি এপিসোড নিয়ে গঠিত:

    'মুসাফির ক্যাফে'র প্রথম সিজন ২৪ জুলাই নেটফ্লিক্সে মুক্তি পেয়েছিল। প্রথম সিজনে ৮টি এপিসোড রয়েছে। বর্তমানে 'মুসাফির ক্যাফে' নেটফ্লিক্সে নং ১ হিসেবে ট্রেন্ড করছে। 'মুসাফির ক্যাফে' দেব্য প্রকাশ দুবে দ্বারা রচিত একই নামের বইয়ের উপর ভিত্তি করে নির্মিত শো।

    'মুসাফির ক্যাফে'র প্রথম সিজন যেখানে শেষ হয়েছে:

    'মুসাফির ক্যাফে'র প্রথম সিজনে সুধা ও চন্দ্রের সাক্ষাৎ, তাদের প্রেমের শুরু এবং তার পরে বিচ্ছেদের কাহিনী চিত্রিত করা হয়েছে। প্রীতি, যে সুধার চলে যাওয়ার পরে চন্দ্রের জীবনে আসে, তার জীবনকেও প্রথম সিজনে দেখানো হয়েছে। প্রীতির চরিত্রের প্রতি সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীদের আলাদা একটি সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এখন সিজন ২ এর জন্য দর্শকেরা অপেক্ষা করছে কারণ ভক্তরা দেখতে চান যে চন্দ্রের জীবনে আবার সুধার আগমনের পর প্রীতির কী হবে। প্রথম সিজনের শেষ এপিসোডে প্রীতির হাতে চন্দ্রের কোটের পকেটে একটি আংটি পাওয়া যায়। কি সিজন ২-এ চন্দ্র ও প্রীতি একসাথে হবে?

    Home/Entertainment/অসম্পূর্ণ প্রেমের গল্প সম্পূর্ণ করতে চলেছে ‘মুসাফির ক্যাফে’ সিজন ২, উচ্ছ্বসিত দর্শকমহল
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