    চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন, কিন্তু অভিনয় নিয়ে নেই! রাকেশকে সম্মান জানালেন বাস্তবের ‘জামিল’ নাবিল

    পাকিস্তানি রাজনীতিবিদ নাবিল গাবোল বলেছেন যে তিনি রাকেশ বেদীর মতো সিনিয়র অভিনেতাকে সম্মান করেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে জামিল জামালি চরিত্রটি তাঁর উপর ভিত্তি করে তৈরি।

    Apr 1, 2026, 12:42:43 IST
    By Swati Das Banerjee
    অভিনেতা রাকেশ বেদী 'ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ'-এ তাঁর অভিনয়ের জন্য প্রশংসিত হয়েছেন। বর্ষীয়ান অভিনেতা জামিল জামালি নামে এক পাকিস্তানি রাজনীতিবিদের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন, যার সঙ্গে জড়িত সকল বড় নামের সংযোগ রয়েছে। তবে, পাকিস্তানি রাজনীতিবিদ নাবিল গাবোল, যিনি বিশ্বাস করেন যে চরিত্রটি তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত, তিনি ছবিটি সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন এবং রাকেশকে কী বলতে চান তা শেয়ার করেছেন।

    রাকেশর প্রতি সম্মান ‘জামিল’ নাবিলের
    রাকেশ বেদিকে নিয়ে মন্তব্য

    সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে, নাবিল স্বীকার করেছেন যে তিনি ছবিটি নিয়ে অনেক প্রতিক্রিয়া দেখে বিস্মিত এবং অবাক হয়েছেন, এবং কীভাবে ভারতের এত লোক ছবিটি দেখার পর ভিডিয়ো তৈরি করেছে এবং তাঁকে ভারতীয় এজেন্ট বলেছে। যখন নাবিলকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে রাকেশ বেদীর জন্য তাঁর কোনও বার্তা আছে কিনা, তিনি বলেছিলেন, ‘রাকেশ বেদী একজন অভিনেতা। তিনি একজন শিল্পী। আমি তাঁকে বলতে চাই যে আমরা দেখতে একই রকম হতে পারি। হামারা দিল, হামারি খুন, হামারা চেহরা সাবকা এক জ্যায়সা হ্যাঁয়। ম্যায় পার্সোনাল নাহি হোনা চাহতা হুঁ উনকে সাথ (আমাদের হৃদয়, আমাদের রক্ত, আমাদের চেহারা একই রকম হতে পারে। আমি তাঁর সাথে ব্যক্তিগত হতে চাই না)!’

    আরও পড়ুন: আর বলা হবে না সহজ কথা! রাহুল বেঁচে থাকলে কে হতেন আগামী পর্বের অতিথি?

    তিনি আরও যোগ করেন, ‘রাকেশ বেদীর কাছে আমার বার্তা পৌঁছে দেবেন, যে আমি আপনাকে একজন অত্যন্ত সিনিয়র অভিনেতা হিসেবে সম্মান করি এবং আমি আপনাকে ভালোবাসি।’

    'ধুরন্ধর' নিয়ে নাবিল গাবোলের মন্তব্য

    গত বছর যখন 'ধুরন্ধর' মুক্তি পেয়েছিল, তখন নাবিল গাবোল তাঁর কথিত চিত্রণ নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। মিডিয়ার সাথে কথা বলার সময়, গাবোলকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তিনি 'ধুরন্ধর'-এর উপর নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আন্তর্জাতিক ফোরামে যাবেন কিনা, যা পাকিস্তানে অনেকে 'দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন' করার জন্য সমালোচনা করেছে। প্রাক্তন এমএনএ বলেছিলেন যে তাঁর তা করার মতো অর্থ নেই। তবে, তিনি ছবিটি, বিশেষ করে তাঁর নিজের চিত্রণকে সমালোচনা করেছিলেন।

    আরও পড়ুন: 'আশা ছিল তুমি কখনও আমাকে ডাকবে...', রাহুলের মৃত্যুতে কোন ইচ্ছা অপূর্ণ থেকে গেল অপর্ণা সেনের?

    সিনেমা নিয়ে তিনি বলেছিলেন, 'জো মেরা রোল দেখায়া গায়া হ্যাঁয়, মেরা রোল বহুত ডাব্বাং থা, অর ডাব্বাং ইস তারিকে সে থা কি ইনহোনে মেরা রোল সহী তারিকে সে নাহি দেখায়া (আমার যে ভূমিকা দেখানো হয়েছে, তা খুব সাহসী ছিল। কিন্তু তাঁরা আমাকে সেভাবে দেখায়নি যেভাবে আমি ছিলাম)।'

    'ধুরন্ধর ২' প্রসঙ্গে

    'ধুরন্ধর ২' হল গুপ্তচর-অ্যাকশন থ্রিলার 'ধুরন্ধর'-এর সিক্যুয়েল, যা ২০২২ সালের ডিসেম্বরে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছিল এবং বিশ্বব্যাপী ১৩০০ কোটির বেশি আয় করেছিল। চলচ্চিত্রটি ভারতের লক্ষ্যবস্তু একটি সন্ত্রাসী নেটওয়ার্ক ধ্বংস করার প্রচেষ্টায় করাচির অপরাধী সিন্ডিকেট এবং পাকিস্তানের রাজনৈতিক ক্ষমতা কাঠামোতে অনুপ্রবেশকারী রণবীর অভিনীত একজন আন্ডারকভার ভারতীয় গোয়েন্দা এজেন্টের কাহিনী অনুসরণ করে। ছবিতে সঞ্জয় দত্ত, অর্জুন রামপাল, আর মাধবন, সারা অর্জুন এবং উদয়বীর সান্ধুও অভিনয় করেছেন। 'ধুরন্ধর ২' বিশ্বব্যাপী ১৩৯০ কোটির বেশি আয় করেছে।

