Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Nachiketa Wife: ‘বউ ঘাটের মড়া ছাড়া কিছু বলে না…’! ভরা শো-তে বললেন নচিকেতা, কলেজ বান্ধবীকে বিয়ে, চেনেন গায়কের স্ত্রীকে?

    কলেজের বান্ধবীকে বিয়ে করেন নচিকেতা চক্রবর্তী। বাংলার বিখ্যাত গায়কের স্ত্রী হয়েও, বেশ লো প্রোফাইল থেকেছেন সুমিতা বরাবার। কী করেন তিনি?

    Published on: Feb 14, 2026 11:35 AM IST
    By Tulika Samadder
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    গায়ক হিসেবে বরাবরই বাঙালি দর্শকদের মনে জায়গা করে নেবেন নচিকেতা চক্রবর্তী। এখনও তাঁর যে কোনো লাইভ শো-তে ভিড় থাকে চোখে পড়ার মতো। এমনকী, সেসব শো-র ভিডিয়ো হামেশাই ভাইরাল হয় নেটপাড়ায়। গানের পাশাপাশি, নিজের বক্তব্যের জন্যও কিন্তু পরিচিত তিনি। একেবারে ফিল্টারহীন কথাবর্তা, যেমন এই ভিডিয়োতেই দেখা গেল শ্রোতাদের মধ্যে থেকে কেউ একজন প্রশংসা করতেই গায়ক বলে উঠলেন, ‘বউ তো ঘাটের মড়া ছাড়া কিচ্ছু বলে না…’!

    স্ত্রী-র সঙ্গে নচিকেতা।
    স্ত্রী-র সঙ্গে নচিকেতা।

    আশীর্বাদ ফোটোগ্রাফি নামের একটি পেজ থেকে শেয়ার হওয়া সেই ভিডিয়োটি দেখে বোঝা যাচ্ছে, শ্রোতদের মধ্যে থেকে কেউ একজন ভূয়সী প্রশংসা করেন নচিকেতার। আর আর পাঁচজন স্বামীর মতোই নচিকেত বলে ওঠেন, ‘এই এটা একটু আমার বউকে গিয়ে বোলো। খুব খুশি হব। কখনো বলে না, ঘাটের মড়া ছাড়া কিছুই বলে না…’! সত্যিই কি তাই! আসলে এটা মজা করেই বলেছিলেন। তাই নচিকেতা ফের বলে ওঠেন, ‘না মানে ঘাটের মড়া বলে না, কিন্তু বলতে পারলে খুশি হত।’

    প্রসঙ্গত, নচিকেতা চক্রবর্তীর স্ত্রীর নাম সুমিতা চক্রবর্তী। যিনি পেশায় শিক্ষিকা। বাংলার অন্যতম বিখ্যাত গায়কের বউ হয়েও, বেশ লো প্রাফাইল জীবন বেছে নিয়েছিলেন তিনি। সুমিতা নচিকেতার কলেজ জীবনের বন্ধু। গায়কের গানে বারংবর নারী প্রসংঙ্গ এলেও, তাঁর বিবাহিত জীবনে সেরকম কোনও গোলমালের খবরও সামনে আসেনি কখনও। একদম শুরুর সময় থেকে নচিকেতার কেরিয়ারের ‘সহযোদ্ধা’ তাঁর সহধর্মিনী। তাঁদের এক কন্যাও রয়েছে, যিনি বাবার দেখানো পথে হেঁটেই পা রেখেছেন গানের জগতে, নাম ধানসিঁড়ি।

    মাঝে বছরখানেক আগে গায়ক নিজেই নিজের ‘ডিভোর্সে’র গুঞ্জন ছড়িয়েছিলেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় আচমকা লিখেছিলেন, ‘যাঃ! অবশেষে ডিভোর্স হয়েই গেল!’ ব্যস আর কী, শুরু হয় জলঘোলা। পরে নচিকেতা নিজেই অবশ্য সব ধোঁয়াশা কাটান। নিজের নতুন গান হ্যাপি ডিভোর্সের ঘোষণা করেন, সালটা ২০২৩।

    মাঝে বেশ অসুস্থ হয়ে দীর্ঘ সময় হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। হৃদরোগের সমস্যা, বুকে বসে স্ট্রেন। সেই সময় গায়ককে দেখতে হাসপাতালে গিয়েছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যপাধ্যায়ও। তৃণমূলের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত নচিকেতা। রাজ্যের তরফে বিশেষ সম্মানও জুটেছে তাঁর কপালে। তাই মাঝেমাঝেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ‘চটিচাটা’ কটাক্ষ ভেসে আসে।

    কাজের সূত্রে, ফেব্রুয়ারি মাসেই নচিকেতার নতুন গান মুক্তি পেয়েছে, ‘যাক না ঝড় ঢেকে দিতে আমাকেও-তোমাকেও!’

    News/Entertainment/Nachiketa Wife: ‘বউ ঘাটের মড়া ছাড়া কিছু বলে না…’! ভরা শো-তে বললেন নচিকেতা, কলেজ বান্ধবীকে বিয়ে, চেনেন গায়কের স্ত্রীকে?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes