‘আমি অপমানিত বোধ করছি…’, কনসার্টে মোবাইলে ভিডিয়ো তুলছে মহিলা, বকা দিলেন নচিকেতা

‘আমি অপমানিত বোধ করছি…’, কনসার্টে মোবাইলে ভিডিয়ো তুলছে মহিলা, বকা দিলেন নচিকেতা
কনসার্ট চলাকালীন এক মহিলার মোবাইলে ভিডিয়ো তোলা নিয়ে রেগে বোম হন তিনি। শুধু তাই নয়, গান থামিয়ে রীতিমতো বকাঝকাও করেন ওই মহিলাকে।
সম্প্রতি নচিকেতা চক্রবর্তীর একটি ভিডিয়ো অনলাইনে ভাইরাল হয়েছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে যে, তাঁর এক কনসার্ট চলাকালীন এক মহিলার মোবাইলে ভিডিয়ো তোলা নিয়ে রেগে বোম হন তিনি। শুধু তাই নয়, গান থামিয়ে রীতিমতো বকাঝকাও করেন ওই মহিলাকে।
ভিডিয়োতে দেখা যায় নচিকেতা বলছেন, ‘বৌদি ফোনটা রাখুন না। ফোনটা নিয়ে কী করবে যেন ভেবেই পাচ্ছে না। এরবার এরকম তুলছেন, আরেকবার ওরকম তুলছেন। গান শুনতে এসেছেন তো। আমি হাত জোড় করে ভভদ্রাবে বলছি। প্লিজ এটা করবেন না। আমি অপমানিত বোধ করছি।’
‘অনেক টাকা দিয়ে নিয়ে এসেছে লোকগুলো আমায়। আপনার হয়তো টাকা আছে। এদের নেই। প্রচুর লোক এখানে আছে যারা অনেক কষ্ট করে আমার গান শুনতে এসেছে। আপনি আমাকে এইভাবে অপমান করতে পারেন না।’, আরও বলেন নচিকেতা।
তবে দেখা গেল নচিকেতার এই রাগ ও বিরক্তির সাথে সহমত পোষণ করেছে নেটপাড়াও। এক ব্যক্তি লিখেছেন, ‘এটাই দরকার ছিল,বর্তমান সময়ে কনসার্টে গান শুনতে যায় না, ভিডিও করতে যায় সবাই। আগে সবাই গান শুনত,আর এখন সবাই ফুটেজ ব্যবসায়ী।’ আরেকজন লিখলেন, ‘আমি শ্রেয়া ঘোষাল এর কনসার্ট, নিক্কো পার্ক লন এ দেখলাম, কিছুদিন আগে। এত দাম দিয়ে টিকিট কেটে, প্রায় ৫০ % শ্রোতা একটা গানও মন দিয়ে শুনলেন না, মোবাইলে সেলফি আর লাইভে সবাইকে দেখানো যে, আমি এই কনসার্ট দেখছি।’
আবার আরেকজন লিখেছেন, ‘আমি আমার টাকা দিয়ে টিকিট কেটে দেখতে এসেছি। গান শুনি না শুনি, ফোনে ভিডিয়ো করি, যতক্ষণ কাওকে বিরক্ত না করছি, ততক্ষণ তো গায়কের সমস্যা হওয়া উচিত নয়।’ আরেকজন আবার নচিকেতাকে পালটা কটাক্ষ করে মন্তব্য করেন, ‘কেবল আমি চটি চাটবো এটাই ছিল অ্যাম্বিশান। পদ্মপাতায় কখন চড়ব সেটাই পরের অ্যাম্বিশান।’
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