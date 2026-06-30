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    ঘরে বসেই করুন নারী চরিত্র নিয়ে বিশ্লেষণ! ওটিটি প্লাটফর্মে আসছে অঙ্কুশের ছবি

    ৯ জানুয়ারি মুক্তি পেয়েছিল অঙ্কুশ হাজরা ও ঐন্দ্রিলার নারী চরিত্র বেজয় জটিল। সিনেমার প্রমো দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন দর্শকরা কিন্তু সেই ভাবে এই ছবি দর্শকদের হলমুখী করতে পারেননি তাই বক্স অফিসে খুব একটা সাফল্য অর্জন করতে পারেনি অঙ্কুশের সর্বশেষ ছবি। 

    Jun 30, 2026, 21:06:26 IST
    By Swati Das Banerjee
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    ৯ জানুয়ারি মুক্তি পেয়েছিল অঙ্কুশ হাজরা ও ঐন্দ্রিলার ‘নারী চরিত্র বেজয় জটিল’। সিনেমার প্রমো দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন দর্শকরা কিন্তু সেই ভাবে এই ছবি দর্শকদের হলমুখী করতে পারেননি তাই বক্স অফিসে খুব একটা সাফল্য অর্জন করতে পারেনি অঙ্কুশের সর্বশেষ ছবি। তাই এবার বড় পর্দার গন্ডি পেরিয়ে ডিজিটাল প্লাটফর্মে আসতে চলেছে নারী চরিত্র বেজায় জটিল।

    ঘরে বসেই করুন নারী চরিত্র নিয়ে বিশ্লেষণ!
    ঘরে বসেই করুন নারী চরিত্র নিয়ে বিশ্লেষণ!

    ইতিমধ্যেই জি ফাইভ বাংলার তরফ থেকে সিনেমার প্রমো আরও একবার মুক্তি পেয়েছে, যার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে সিনেমা ডিজিটাল প্লাটফর্মে কবে মুক্তি পাবে। জি ৫ বাংলার পোস্ট অনুযায়ী, আগামী ১০ জুলাই ডিজিটাল প্লাটফর্মে আসতে চলেছে নারীদের চরিত্র বিশ্লেষণ নিয়ে এই ছবি।

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    নারী চরিত্র বেজায় জটিল প্রসঙ্গে

    আদ্যপ্রান্ত কমেডিতে মোড়া এই ছবিতে মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন অঙ্কুশ এবং ঐন্দ্রিলা। মেয়েদের মনের কথা শুনতে পেয়েও বুঝতে পারে না অঙ্কুশ, অন্যদিকে আবার বুঝতে পারলেও হয় না কোনও সমাধান। মোট কথা, উত্তম কুমারের সুরে সুর মিলিয়ে অঙ্কুশকে বলতে শোনা যায় ‘নারী চরিত্র বেজায় জটিল’।

    এই সিনেমায় অঙ্কুশ একজন ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সামলায়, যার গোটা দিন কেটে যায় মেয়েদের সঙ্গেই। প্রতিটা কাজ সুষ্ঠুভাবে পালন করা হলেও শেষ মুহূর্তে মেয়েদের মন পরিবর্তন হয়ে যায় আর তাতে আরও বেশি চাপ সৃষ্টি হয় অঙ্কুশের জীবনে।

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    ছবির গান ‘শোনো গো দখিনো হাওয়া’ গানটির মধ্যে অঙ্কুশ এবং ঐন্দ্রিলাকে বেশ কয়েকবার ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে দেখা গিয়েছিল। শুধু তাই নয়, সম্ভবত এই প্রথম ক্যামেরার সামনে অঙ্কুশের ঠোটে ঠোঁট রেখেছিলেন ঐন্দ্রিলা। বিদেশের সমুদ্র সৈকতে এই জুটি বিভিন্ন দৃশ্যের মাধ্যমে ছড়িয়েছেন উষ্ণতা।

    Home/Entertainment/ঘরে বসেই করুন নারী চরিত্র নিয়ে বিশ্লেষণ! ওটিটি প্লাটফর্মে আসছে অঙ্কুশের ছবি
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