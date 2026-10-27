মেয়ের থেকেও ছোট নায়িকা, কার সঙ্গে কাজ করতে ইতস্তত বোধ করেছিলেন নাসিরউদ্দিন?

মেয়ের থেকেও ছোট নায়িকা, কার সঙ্গে কাজ করতে ইতস্তত বোধ করেছিলেন নাসিরউদ্দিন?
সমবয়সী বা ছোট অনেক অভিনেত্রীদের সঙ্গেই কাজ করেছেন নাসিরউদ্দিন শাহ। কিন্তু ১৯৮৯ সালে একটি ছবিতে অভিনয় করতে গিয়ে তিনি ভীষণ ইতস্তত বোধ করেন। ছবির নাম ছিল ত্রিদেব। এই ছবিতে সোনম খানের সঙ্গে অভিনয় করতে গিয়ে সমস্যায় পড়েছিলেন নাসিরউদ্দিন শাহ।
সমবয়সী বা ছোট অনেক অভিনেত্রীদের সঙ্গেই কাজ করেছেন নাসিরউদ্দিন শাহ। কিন্তু ১৯৮৯ সালে একটি ছবিতে অভিনয় করতে গিয়ে তিনি ভীষণ ইতস্তত বোধ করেন। ছবির নাম ছিল ত্রিদেব। এই ছবিতে সোনম খানের সঙ্গে অভিনয় করতে গিয়ে সমস্যায় পড়েছিলেন নাসিরউদ্দিন শাহ।
সম্প্রতি ভিকি লালওয়ানির সঙ্গে এক আলাপচারিতায় রাজীবকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, তাঁর এবং সোনমের বয়সের ব্যবধান নিয়ে প্রবীণ এই অভিনেতা চিন্তিত ছিলেন কি না। রাজীব বলেন যে, নাসিরুদ্দিন বিষয়টি সম্পর্কে অবগত ছিলেন এবং পরিচালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, বিশেষ করে ‘তিরচি টোপিওয়ালে’ নামক আবেদনময়ী গানটির শুটিংয়ের সময়।
সেটে নাসিরুদ্দিনের সঙ্গে তাঁর কথোপকথনের কথা স্মরণ করে রাজীব বলেন, ‘না। যা ঘটেছিল তা হলো… একদিন, যখন আমি নাসিরের সঙ্গে চিত্রনাট্য নিয়ে আলোচনা করছিলাম, তিনি হঠাৎ বললেন, ‘আমি আপনার নজরে আনতে চাই যে আমার প্রথম বিয়ে থেকে একটি মেয়ে আছে যে সোনমের চেয়ে বড়। এটা কি আপনার কাছে কোনো ব্যাপার?’ আমি উত্তর দিলাম, ‘এটা আমার কাছে কেন গুরুত্বপূর্ণ হবে? দম্পতি হিসেবে আপনাদের দুজনকে দেখতে বেশ ভালোই লাগে। আপনাদের ১০টা সন্তান হলেও কিছু যায় আসবে না। এটা সিনেমা; আমরা কোনো বাস্তবধর্মী তথ্যচিত্র বানাচ্ছি না।’ তখন তিনি বললেন, ‘না, আপনাকে এটা বলা আমার কর্তব্য।’ তিনি খুব সৎ একজন মানুষ।’
নায়িকাকেও এই নিয়ে প্রশ্ন করায় তিনি বলেছিলেন, 'আমি কেন পরোয়া করব? আমি নাসিরুদ্দিনের সাথে কাজ করার জন্য মুখিয়ে আছি, কারণ তিনি আমাদের দেশের অন্যতম সেরা অভিনেতা। দয়া করে আমার কাস্টিং পরিবর্তন করবেন না।’
ত্রিদেব সম্পর্কে
ত্রিদেব একটি অ্যাকশন থ্রিলার ছিল রাজীব রাই পরিচালিত এবং গুলশান রাই প্রযোজিত। ছবিতে অভিনয় করেছেন নাসিরুদ্দিন শাহ, সানি দেওল, জ্যাকি শ্রফ, মাধুরী দীক্ষিত, সোনম, সঙ্গীতা বিজলানি, অনুপম খের এবং অমরেশ পুরি।
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