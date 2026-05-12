    Nawazuddin Siddiqui: কেন বাবার মতো হতে চান না নওয়াজউদ্দিন? ছোটবেলায় ঘটেছিল কী এমন ঘটনা?

    Nawazuddin Siddiqui: ছোটবেলায় নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকীর সাথে এমন কিছু ঘটেছিল, যার পর তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে তিনি কখনই তার বাবার মতো হতে চান না।

    May 12, 2026, 21:01:57 IST
    By Swati Das Banerjee
    Nawazuddin Siddiqui: বলিউড অভিনেতা নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকী প্রায়শই তার সিনেমার জীবন নিয়ে আলোচনায় থাকেন। কিন্তু তার ব্যক্তিগত জীবনও কম ফিল্মি নয়। নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকী নিজেই এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে তিনি বাবার মতো হতে চান না। নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকী এমন এক ঘটনার পর এই উপলব্ধি লাভ করেন, যখন তিনি নিজের চোখে তার বাবাকে অপমানিত হতে দেখেছিলেন।

    কেন বাবার মতো হতে চান না নওয়াজউদ্দিন?

    নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকী তার পরিবার এবং তার বাবার সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন যে তিনি কথায় কথায় এমন মিথ্যা বলতেন যা শুনে তিনি অবাক হয়ে যেতেন। নওয়াজউদ্দিনের কাছে তার বাবার মিথ্যা ধরা পড়াও তার সফল হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ।

    নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকী এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'আমার বাবা প্রায়শই দিল্লি যেতেন এবং আসতেন। আমরা জিজ্ঞাসা করতাম দিল্লি থেকে কোথায় কোথায় গিয়েছো? তখন তিনি বলতেন যে আমি পার্লামেন্ট হয়ে এসেছি।'

    নওয়াজউদ্দিন বলেন যে বাবার মুখে এই কথা শুনে তিনি খুব অবাক হতেন। কিন্তু তবুও তার বাবা তার মিথ্যা গল্প চালিয়ে যেতেন। নওয়াজউদ্দিন যখন বাবাকে জিজ্ঞাসা করতেন, তিনি কার কার সাথে দেখা করেছেন, তখন তিনি বলতেন যে আমি এক-দুজন নেতার সাথে এবং বচ্চন সাহেবের সাথেও দেখা করেছি।

    নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকী যখন তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করতেন যে আপনার অমিতাভ বচ্চনের সাথে কথা হয়েছে? তখন তার বাবা বলতেন যে হ্যাঁ, আমার কথা হয়েছে। নওয়াজ যখন জিজ্ঞাসা করতেন অমিতাভ বচ্চনের সাথে তার কী কথা হয়েছিল, তখন তার বাবা তাকে বলতেন যে তিনি বচ্চন সাহেবের তার স্বাস্থ্যের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। বলেছিলেন যে আপনি স্বাস্থ্যের যত্ন নিচ্ছেন না এবং একটু ব্যায়াম করা উচিত। তার বাবার এই মিথ্যা গল্পগুলো ততদিন চলছিল, যতক্ষণ না একদিন নওয়াজউদ্দিন নিজেই তার বাবার সাথে দিল্লি গিয়েছিলেন।

    নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকী আরও বলেন যে দিল্লিতে একটি হোটেলে তার বাবার সাথে খাবার খেয়েছিলেন। সেখানেই হোটেল মালিকের সাথে টাকার বিষয়ে কিছু ঝগড়া হয়েছিল। এরপর হোটেল মালিক নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকীর চোখের সামনে তার বাবাকে বকাবকি করেন এবং অপমান করেন।

    হোটেল মালিক নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকীর বাবাকে বলেছিলেন, ‘এখান থেকে বেরিয়ে যাও, নইলে এমন মার দেব যে তোমরা জানতেও পারবে না।’ নওয়াজ সেদিন খুব দুঃখ পেয়েছিলেন, কারণ তার কাছে তার বাবা হিরো ছিলেন। সেদিন তিনি বুঝতে পারছিলেন যে তার বাবার কোনও মূল্যই নেই। তিনি বলেছিলেন যে সেদিন তিনি মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে তিনি তার বাবার মতো হবেন না।

