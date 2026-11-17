বলিউডের অন্যতম সেরা অভিনেতা নওয়াজুদ্দিন সিদ্দিকী। নতুন প্রজন্মের সঙ্গেও তালে তাল মিলিয়ে কাজ করেনি এই অভিনেতা। চিরকাল অন্যরকম চরিত্রেই ধরা দিতে দেখা গিয়ে তাঁকে। খুব সম্প্রতি নিজের মেয়েকে নিয়ে অভিনেতা শুধু প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন তা নয়, গোটা জিএনজি প্রজন্মকে তিনি বুদ্ধিমান বলে অভিহিত করেন।
নিউজ১৮-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নওয়াজউদ্দিন বলেন, 'আমার মনে হয় আজকের জেন জি, বিশেষ করে ১৫, ১৬, ১৭ ও ১৮ বছর বয়সী ছেলেমেয়েরা খুবই স্মার্ট। বিশ্বের সাথে তাদের এমন এক ধরনের পরিচয় রয়েছে যা আমাদের কখনও ছিল না। আমরা কখনও আমাদের বাবা-মাকে প্রশ্ন করিনি, এমনকি কথা বলার সময় তাদের চোখে চোখ রেখে কথা বলার সাহসও করিনি। কিন্তু এই তরুণরা সরাসরি আমাদের প্রশ্ন করে। আরেকটি বিষয় হলো, তারা সারা বিশ্বের সিনেমা দেখেছে। আজকাল যেকোনো তরুণ এমন কিছু দেখে থাকতে পারে যা আপনি হয়তো দেখেনইনি।'
নওয়াজউদ্দিন আরও বলেন, ‘ওরা অনেক কিছু জানে। ওদেরকে হালকাভাবে নেওয়া যায় না। আমিও তো তাই করতাম। কিন্তু যখন আমি অবশেষে ওর দিকে তাকালাম, যখন আমার মেয়েকে দেখলাম, তখন আমি বুঝতে পারলাম যে ও আসলেই অনেক কিছু জানে, বিশেষ করে অভিনয়ের ক্ষেত্রে। কেন? কারণ আমার মনে হয়, মাত্র তিন-চার বছরে ও আমার চেয়েও সারা বিশ্বের বেশি সিনেমা দেখেছে।’
নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকীর সাম্প্রতিক চলচ্চিত্রগুলো সম্পর্কে
নওয়াজউদ্দিনকে শেষ দেখা গিয়েছিল রাত আকেলি হ্যায়: দ্য বনসাল মার্ডারস-এ। তিনি আয়ুষ্মান খুরানা এবং রশ্মিকা মান্দান্নার সাথে হরর-কমেডি থাম্মায়ও অভিনয় করেছিলেন। অভিনেতাকে আগামী দিনে দেখা যাবে সেকশন ১০৮, তুম্বাড ২, সঙ্গিন। অন্যদিকে শোরা তার বাবার সাথে 'নাকাব' নাটকের মাধ্যমে মঞ্চে আত্মপ্রকাশ করেন। তারা দুজনে মিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নয়টি শহর সফরকালে নাটকটি পরিবেশন করেন।
Home/Entertainment/‘১৬ বছরেই ও অনেক বুদ্ধিমতি’, মেয়ের পাশাপাশি জেন জি-দের প্রশংসায় পঞ্চমুখ নওয়াজুদ্দিন