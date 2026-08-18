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    মোদীর ‘দিমাগি নকশাল’ মন্তব্যের বিরোধিতা! ‘প্রশ্ন করলেই…’, ভিডিয়ো প্রকাশ রাজের

    ফের সরকারের বিপক্ষে মুখ খুললেন অভিনেতা প্রকাশ রাজ। মোদীর করা ‘দিমাগি নকশাল’ মন্তব্যের বিরোধিতা করে ভিডিয়ো শেয়ার করলেন এক্সে। 

    Published on: Aug 18, 2026, 09:30:47 IST
    By Tulika Samadder
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    দক্ষিণ ভারতীয় অভিনেতা প্রকাশ রাজ বলিউড সিনেমাতেও নিজের ছাপ ফেলেছেন। তবে বর্তমান সময়ে অভিনেতা খবরে রয়েছেন তাঁর রাজনৈতিক অবস্থানের কারণে। জুলাই মাসে দিল্লির যন্তর মন্তরে ককরোচ জনতা পার্টির বিক্ষোভো সামিল হয়েছিলেন। এমনকী, সম্প্রতি তিনি জানিয়েছেন যে বেঙ্গালুরু এসআইআরে বাদ গিয়েছে তাঁর নাম। এদিকে এই দেশেই তাঁর জন্ম, বড় হয়ে ওঠা, লেখাপড়া।

    মোদীর দিমাগি নকশাল মন্তব্যের বিরোধিতা প্রকাশ রাজের।
    মোদীর দিমাগি নকশাল মন্তব্যের বিরোধিতা প্রকাশ রাজের।

    প্রবীণ অভিনেতা প্রকাশ রাজ তাঁর কর্মজীবনে অসংখ্য সুপারহিট সিনেমা উপহার দিয়েছেন। সঙ্গে খোলাখুলি মন্তব্য করতেও ভাবেন না একবারও। চলচ্চিত্র শিল্প থেকে শুরু করে সরকারের নীতি- প্রয়োজনে কট্টর সমালোচনা করতে পিছু পা হন না। আবারও প্রকাশ রাজের একটি পোস্ট সোশ্যাল মিডিয়ায় আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ‘মানসিক নকশাল’ বক্তব্যের সমালোচনা করেন তাঁর এই পোস্ট। চলুন দেখে নেওয়া যাক, প্রকাশ রাজ তাঁর এক্স অ্যাকাউন্টে শেয়ার করা ভিডিয়োতে কী বলছেন?

    প্রকাশ রাজ ফের খবরে

    প্রকাশ রাজ ১৬ আগস্ট সন্ধ্যায় তাঁর এক্স অ্যাকাউন্টে একটি ভিডিয়ো শেয়ার করেছেন। ভিডিয়োটিতে, ৬১ বছর বয়সী এই অভিনেতাকে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে নিশানা করতে এবং একটি সতর্কবার্তা দিতে দেখা যায়। ভিডিয়োর শুরুতে প্রকাশ বলেন, ‘প্রিয় বন্ধুগণ, সহকর্মীবৃন্দ। গতকাল, স্বাধীনতা দিবসে, আমরা দুজন ব্যক্তিকে কাজ করতে দেখেছি। একজন হলেন 'সর্বোচ্চ নেতা', অর্থাৎ মোদী, এবং অন্যজন হলেন একটি ককরোচ বা 'দিমাগি (মতাদর্শগত) নকশাল’

    মোদীর ভাষণকে তেলাপোকা জনতা পার্টির স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে তুলনা করে রাজ বলেন, ‘মোদী অবশেষে স্বীকার করেছেন যে, যারা সরকারকে প্রশ্ন করে এবং ভিন্নমত প্রকাশ করে, তারা কোনো না কোনোভাবে নকশাল। এত বছর ধরে বিরোধীদের শহুরে নকশাল, দেশদ্রোহী, কীট, আরশোলা বলার পর, এখন তারা আমাদের একটি উপাধি, একটি নাম দিয়েছে: দিমাগি নকশাল।’

    তিনি মোদীর ভাষণকে আরশোলা জনতা পার্টির সেই স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে তুলনা করেছেন, যারা সরকারি স্কুল পরিদর্শন করে এবং তাদের পরিকাঠামোর অবস্থা তুলে ধরে 'স্কুল ঠিক করো' উদ্যোগে অংশ নিচ্ছেন।

    জনগণকে স্কুলের আয়না দেখানো

    প্রকাশ রাজ আরও বলেন, ‘অন্য দিকে, তথাকথিত অভিযুক্ত, দিমাগি নকশাল বা আরশোলারা গ্রামের সরকারি স্কুলগুলোতে গিয়ে শৌচাগার, শ্রেণীকক্ষ, যেখানে শিক্ষক নেই এবং রাস্তা নেই, সেইসব জায়গার দুর্দশা দেখাতে এবং সরকারি স্কুলে আমাদের শিশুরা কীভাবে কষ্ট পায়, তা তুলে ধরতে ব্যস্ত ছিল।’

    বুদ্ধিমান হওয়ার পরামর্শ দিলেন প্রকাশ

    প্রকাশ রাজ বলেন যে, ভারতের ৮০তম স্বাধীনতা দিবসে দুই পক্ষকে সক্রিয় থাকতে দেখার পর, জনগণকে এখন সিদ্ধান্ত নিতে হবে কাকে সমর্থন করতে হবে। তিনি বলেন, ‘আমার পরামর্শ: বুদ্ধিমান হন, বোকা না, কোনো অন্ধ ভক্তও না। প্রশ্ন করুন, দাস হবেন না।’ প্রকাশের এই ভিডিয়োটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক ভাইরাল হচ্ছে।

    • Tulika Samadder
      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

    Home/Entertainment/মোদীর ‘দিমাগি নকশাল’ মন্তব্যের বিরোধিতা! ‘প্রশ্ন করলেই…’, ভিডিয়ো প্রকাশ রাজের
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