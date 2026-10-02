‘হনুমান অংশ’-এর সফলতার মাঝেই বড় খবর, এবার ছোট পর্দায় আসছে ‘নিম করোলি বাবা’

‘হনুমান অংশ’ সিনেমার সফলতা অব্যাহত। এই সিনেমা নিম করোলি বাবার জীবনের উপর ভিত্তি করে তৈরি। বক্স অফিসে রেকর্ড ভাঙা আয় করে, এখন নিম করোলি বাবার ওপর একটি টিভি শো তৈরি হচ্ছে। এই শোয়ের নাম 'নিম করোলি বাবা'।
ইতিমধ্যেই শোয়ের প্রোমো প্রকাশ পেয়েছে, যা দেখার পর দর্শকরা এই অনুষ্ঠানটি দেখার জন্য উৎসাহিত হয়েছেন। এই শোটি সম্প্রচারিত হবে সোনি এন্টারটেইনমেন্টে। এছাড়াও সোনি লিভে দেখা যাবে এই অনুষ্ঠান। তবে এখনও এই শোয়ের প্রিমিয়ারের তারিখ ঘোষণা করা হয়নি।
প্রোমো শুরু হয় নিম করোলি বাবাকে দেখিয়ে। তাকে পিছনের দিক থেকে দেখানো হয় এবং তারপর ভয়েসওভার আসে যে, যার গল্পগুলো দেশের মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধ করেছে, এখন সামনে আসবে তাদের জীবন থেকে যুক্ত চমকপ্রদ কাহিনীগুলি। এরপর নিম করোলি বাবার সামনে ভগবান হানুমানের ঝলক দেখা যায়।
হনুমান অংশ প্রসঙ্গে
‘হনুমান অংশ’ ইতিমধ্যে ভারতে ৩১৪.৬৩ কোটি টাকার আয় করেছে। সারা বিশ্বে সিনেমাটি ৪১০.৭৫ কোটি টাকার আয় করেছে। ‘হনুমান অংশ’ পরিচালনা করেছেন বিশাল চতুর্বেদী। সিনেমাটিতে শোভিনব শত্যা প্রধান চরিত্রে রয়েছেন। সিনেমাটিতে তিনি নিম করোলি বাবার চরিত্রে অভিনয় করেছেন।