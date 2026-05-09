রণবীর-আলিয়ার বিয়ের পর এই কাজ কখনোই করেন না ‘কুল শাশুড়ি’ নীতু, শেখালেন সবক

রণবীর-আলিয়ার বিয়ের পর এই কাজ কখনোই করেন না ‘কুল শাশুড়ি’ নীতু, শেখালেন সবক
নীতু কাপুরের ভিডিয়ো এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। যেখানে তিনি, ছেলে আর বউমাকে স্পেস দেওয়ার কথা বলেছেন। আর যা শুনে নেটপাড়া তাঁকে দিয়েছে ‘কুল শাশুড়ি’র তকমা।
আলিয়া ভাটের শাশুড়ি এবং রণবীর কাপুরের মা, নীতু কাপুরকে আজকাল দেওয়া হয়েছে ‘কুল শাশুড়ি’-র তকমা। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে নীতু এমন কিছু বললেন, যা ফের জিতে নিল নেটপাড়ার মন। রণবীরের মা, অর্থাৎ আলিয়ার শাশুড়ি, ব্যাখ্যা করেছেন কেন একই বিল্ডিংয়ে থাকা সত্ত্বেও তিনি আলিয়া এবং রণবীরের জীবনে হস্তক্ষেপ করেন না। শুধু তাই নয়, তিনি আলিয়া ও রণবীরের প্যারেন্টিংয়েরও প্রশংসা করেন।
সোহা আলি খানের পডকাস্টে নীতু বলেন, ‘রণবীর একজন অসাধারণ বাবা, এবং আলিয়াও অসাধারণ। দুজনেই চমৎকার অভিভাবক। তাঁরা দুজনেই খুব ব্যস্ত এবং তাঁদের অনেক কাজ থাকে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা তাঁদের সন্তানদের জন্য সময় বের করেন এবং ওর যত্ন নেন।’
‘ব্যক্তিগত জীবনে হস্তক্ষেপ করি না’: নীতু
আলিয়া এবং রণবীরের সঙ্গে একই বাড়িতে থাকেন নীতু। ঋষি-পত্নী জানান, ‘আমার মনে হয়, ছেলেমেয়েদের বিয়ে হয়ে গেলে তাদের একা ছেড়ে দেওয়া উচিত। আমি আমার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে একই বিল্ডিংয়ে থাকি, কিন্তু আমি যেখানে খুশি সেখানে যাই না। আমি তাদের নিজেদের মতো থাকতে দেই।’
নীতু আরও জানান যে, মেয়ে ঋদ্ধিমা কাপুরের বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরেও তিনি তাঁর জীবনে হস্তক্ষেপ করেননি। তিনি বলেন, ‘যখন ঋদ্ধিমার বিয়ে হল, আমি ঋষিজিকে বলেছিলাম ওকে প্রতিদিন ফোন না করতে। আমি বলেছিলাম যে ঋদ্ধিমার এখন বিয়ে হয়ে গিয়েছে। ভরতও তো আছে, আপনি ওকে সারাক্ষণ ফোন করতে পারেন না। আপনাকে একটু সরে দাঁড়াতেই হবে। আমি তাকে ফোন করতে ন করিনি, কিন্তু এমনি এমনি নয়, ওরও তো একটা জীবন আছে।’
আলিয়া-রণবীরের নতুন বাড়ি
উল্লেখ্য যে, আলিয়া ও রণবীর ২০২৫ সালের নভেম্বরে তাদের পালি হিলের বাড়িতে উঠেছিলেন। রণবীর, রিয়া এবং আলিয়ার সঙ্গে নীতু কাপুরও সেখানে থাকেন। তবে, প্রত্যেকের নিজস্ব জায়গা রয়েছে, নীতু সম্পূর্ণ আলাদা ফ্লোরে থাকন। একাধিক রিপোর্ট অনুসারে এই সম্পত্তির মোট মূল্য ২৫০ কোটি টাকা।
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার।