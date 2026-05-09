    Neetu Kapoor: ঋষির মৃত্যুতে ডুবেছিলেন মদে! নেশা এড়াতে করণ জোহরের পরামর্শে কী করেন নীতু?

    ঋষি কাপুরের মৃত্যুর পর স্ত্রী নীতু কাপুর যখন চলচ্চিত্রে কাজ করা শুরু করেন, তখন তাঁকে সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রোলিংয়ের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। এখন নীতু কাপুর নিজেই ট্রোলিং নিয়ে কথা বলেছেন এবং ঋষি কাপুরের মৃত্যুর পর কেন তিনি কাজে ফিরেছেন তা জানিয়েছেন।  

    May 9, 2026, 15:59:49 IST
    By Tulika Samadder
    ঋষি কাপুরের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী নীতু কাপুরের ছবি ‘যুগ যুগ জিও’ মুক্তি পায়। ছবিটি মুক্তির পর নীতু কাপুরকে প্রচুর ট্রোলিংয়ের শিকার হতে হয়। স্বামীর মৃত্যুর পর শুটিংয়ে ফিরে আসায় মানুষ তাঁকে ট্রোল করতে শুরু করেন। এখন, নীতু কাপুর সেই ট্রোলিং নিয়ে মুখ খুলেছেন। ঋষি কাপুরের মৃত্যুর পর কেন কাজে ফিরেছিলেন, তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন তিনি।

    नीतू कपूर और ऋषि कपूर (Instagram)
    কাজে ফেরার পরামর্শ দিয়েছিলেন করণ জোহর

    সোহা আলি খানকে দেওয়া এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে নীতু কাপুর জানান যে, ঋষি কাপুরের মৃত্যুর পর তিনি খুব মনমরা হয়ে পড়েছিলেন। তিনি মদ্যপান শুরু করেছিলেন। সেই সময় তিনি করণ জোহরের সঙ্গে কথা বলেন এবং করণ জোহর তাঁকে কাজে ফেরার পরামর্শ দেন।

    ট্রোল হওয়া নিয়ে নীতু কাপুর কী বললেন?

    নীতু কাপুর বলেন, ‘আমি কাজ শুরু করেছিলাম। তিনি মারা গিয়েছিলেন, এবং আমি 'যুগ যুগ জিও' করেছিলাম। আমি আমার আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতে কাজে এসেছিলাম। আমি খুব খারাপ অবস্থায় ছিলাম, এবং যখন লোকেরা বলত, 'ওহ, তিনি (আমার স্বামী) মারা গেছেন, আর তুমি এই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছ,' তখন খুব খারাপ লাগত। এটা খুব খারাপ ছিল। কিন্তু তারা জানত না আমি কেন এটা করেছিলাম।’

    নীতু আরও বলেন, ‘আমার সঙ্গে কী হয়েছিল তা বলি। তিনি মারা যাওয়ার পর, আমি এক-দুই মাস ঘুমাতে পারিনি, এবং আমি মদ্যপান শুরু করি। তারপর মদ্যপান ছাড়া ঘুমাতে পারতাম না।’

    বর্ষীয়ান অভিনেত্রী আরও জানান যে, তিনি এমন একটি সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন যখন তিনি ভালো বোধ করছিলেন না। নীতু জানান যে তিনি তার ডাক্তারদের কাছে সাহায্য চাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। একজন স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ রাত ১১টায় তার বাড়িতে এসে তাকে ঘুমাতে সাহায্য করার জন্য ইনজেকশন দিতেন। এই অবস্থা ১০ দিন ধরে চলেছিল এবং ১১ বা ১২তম দিনে তিনি তার ডাক্তারকে ফোন করে জানান যে, তিনি ভালো আছেন। নীতু বোঝেন যে, তাঁকে নিজের চেষ্টাতেই এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। তিনি করণ জোহরকে ফোন করেন, যিনি নীতু কাপুরকে কাজে ফেরার পরামর্শ দেন।

    বিয়ের পর বিরতি নিয়েছিলেন নীতু

    নীতু কাপুরের প্রসঙ্গে বলতে গেলে, এই অভিনেত্রী ১৯৮০ সালে ঋষি কাপুরকে বিয়ে করার পর বিরতি নিয়েছিলেন। তাঁর তৎকালীন শেষ ছবি, ‘গঙ্গা মেরি মা’ ১৯৮৩ সালে মুক্তি পায়। এরপর নীতু অভিনয় থেকে বিরতি নেন। দীর্ঘ বিরতির পর, নীতু কাপুর ২০০৯ সালের ছবি 'লাভ আজ কাল'-এ একটি ক্যামিও চরিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে ফিরে আসেন। এরপর নীতু কাপুর 'দো দুনি চার', 'জব তক হ্যায় জান', এবং 'বেশরম'-এর মতো ছবিতে অভিনয় করেন।

    Tulika Samadder
      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

