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    Student Protest: ‘প্রধানমন্ত্রীর উপর শ্রদ্ধা বাড়ত যদি তিনি’, মোদীর সমালোচনায় দেশের আরও এক গায়িকা

    সোশ্যাল মিডিয়ায় ভূমি পেডনেকরের কড়া সমালোচনা করেছেন গায়িকা নেহা ভাসিন। সেই সঙ্গে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও পুলিশের কর্মকাণ্ড নিয়েও গুরুতর প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।

    Published on: Aug 5, 2026, 12:00:27 IST
    By Tulika Samadder
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    বলিউড গায়িকা নেহা ভাসিন সম্প্রতি অভিনেত্রী ভূমি পেডনেকরকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেছেন। শুধু তাই নয়, সাম্প্রতিক প্রতিবাদ কর্মসূচি, পুলিশের ভূমিকা এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে নিয়েও একাধিক প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে পরপর তিনটি পোস্ট করে নেহা নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেন।

    নরেন্দ্র মোদীর সমালোচনা আরও এক গায়িকার। (Hindustan Times)
    নরেন্দ্র মোদীর সমালোচনা আরও এক গায়িকার। (Hindustan Times)

    প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে কী লিখলেন নেহা?

    ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে নেহা লেখেন, ‘আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী যদি প্রতিবাদের সময় মহিলাদের প্রকাশ্যে পুলিশের দ্বারা হেনস্তার নিন্দা করতেন, তাহলে তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা আরও বেড়ে যেত। কিন্তু তিনি প্রতিবাদের সময় ব্যবহৃত অশালীন ভাষা নিয়েই বেশি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তিনি নিজেই বলেছেন, ওরা বাচ্চা। কিন্তু মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং আইন মেনে চলা পুলিশের দায়িত্ব। তাহলে সেই ঘটনায় জবাবদিহি কোথায়?’

    ভূমি পেডনেকরকেও কটাক্ষ

    নেহা ভাসিন অভিনেত্রী ভূমি পেডনেকরকেও একহাত নেন। প্রতিবাদ কর্মসূচির সময় প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে ব্যবহৃত অশালীন ভাষার সমালোচনা করে একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেছিলেন ভূমি। সেই প্রসঙ্গ টেনে নেহা লেখেন, ‘লকআপে যেমন স্ক্রিপ্টেড ছিলে, এই প্রতিবাদের বিষয়েও তেমনই। সাহস না থাকলে চুপ থাকাই ভালো, বোন।’

    নেহা ভাসিনের পোস্ট।
    নেহা ভাসিনের পোস্ট।
    নেহা ভাসিনের পোস্ট।
    নেহা ভাসিনের পোস্ট।

    ভূমি ও 'লকআপ'-এর যোগসূত্র

    উল্লেখ্য, রিয়্যালিটি শো ‘লকআপ’-এর 'জাজমেন্ট ডে' পর্বে ভূমি পেডনেকর এবং হুমা কুরেশি 'জনতার কণ্ঠস্বর' হিসেবে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেই প্রসঙ্গই টেনে এনে ভূমিকে কটাক্ষ করেন নেহা।

    নেহা ভাসিনের পোস্ট।
    নেহা ভাসিনের পোস্ট।

    দিয়া মির্জারও পরোক্ষ বার্তা

    অভিনেত্রী দিয়া মির্জাও সোশ্যাল মিডিয়ায় এমন একটি পোস্টে লাইক করেন, যেখানে ভূমি পেডনেকরের সমালোচনা করা হয়েছিল। পাশাপাশি তিনি লেখেন, ‘এই মুহূর্তে সবচেয়ে শেষ যে কাজটি করা উচিত, তা হল আসল বিষয় থেকে মানুষের দৃষ্টি সরিয়ে দেওয়া। ভাষা নিয়ে যারা এতটা সরব, তাঁরা যেন পুলিশের বর্বরতা এবং প্রতিবাদকারী মহিলাদের হেনস্তার অভিযোগ নিয়েও একইভাবে প্রশ্ন তোলেন। কমবয়সি মেয়েদের বিরুদ্ধে বেআইনি এফআইআর দায়ের করলে আমাদের সংস্কৃতি উন্নত হবে না।’

    কী বলেছিলেন ভূমি পেডনেকর?

    বিতর্কের সূত্রপাত হয় ভূমি পেডনেকরের একটি ভিডিয়োকে ঘিরে। সেখানে তিনি প্রতিবাদের সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে উদ্দেশ্য করে ব্যবহৃত অশালীন ভাষা ও স্লোগান নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। ভূমি বলেন, ‘সম্প্রতি সামনে আসা ভিডিয়ো এবং সেখানে ব্যবহৃত ভাষা দেখে আমি হতাশ। আমরা দেশের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদে থাকা একজন ব্যক্তিকে নিয়ে কথা বলছি। বিষয়টি শুধু পদমর্যাদার নয়, আমাদের বাড়ির বড়দের সঙ্গেও কি আমরা এভাবে কথা বলি? সত্যিই কি আমরা এ ধরনের অশালীন ভাষা ব্যবহার করতে পারি?’

    • Tulika Samadder
      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

    Home/Entertainment/Student Protest: ‘প্রধানমন্ত্রীর উপর শ্রদ্ধা বাড়ত যদি তিনি’, মোদীর সমালোচনায় দেশের আরও এক গায়িকা
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