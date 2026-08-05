Student Protest: ‘প্রধানমন্ত্রীর উপর শ্রদ্ধা বাড়ত যদি তিনি’, মোদীর সমালোচনায় দেশের আরও এক গায়িকা

Student Protest: ‘প্রধানমন্ত্রীর উপর শ্রদ্ধা বাড়ত যদি তিনি’, মোদীর সমালোচনায় দেশের আরও এক গায়িকা
সোশ্যাল মিডিয়ায় ভূমি পেডনেকরের কড়া সমালোচনা করেছেন গায়িকা নেহা ভাসিন। সেই সঙ্গে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও পুলিশের কর্মকাণ্ড নিয়েও গুরুতর প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।
বলিউড গায়িকা নেহা ভাসিন সম্প্রতি অভিনেত্রী ভূমি পেডনেকরকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেছেন। শুধু তাই নয়, সাম্প্রতিক প্রতিবাদ কর্মসূচি, পুলিশের ভূমিকা এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে নিয়েও একাধিক প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে পরপর তিনটি পোস্ট করে নেহা নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেন।
প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে কী লিখলেন নেহা?
ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে নেহা লেখেন, ‘আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী যদি প্রতিবাদের সময় মহিলাদের প্রকাশ্যে পুলিশের দ্বারা হেনস্তার নিন্দা করতেন, তাহলে তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা আরও বেড়ে যেত। কিন্তু তিনি প্রতিবাদের সময় ব্যবহৃত অশালীন ভাষা নিয়েই বেশি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তিনি নিজেই বলেছেন, ওরা বাচ্চা। কিন্তু মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং আইন মেনে চলা পুলিশের দায়িত্ব। তাহলে সেই ঘটনায় জবাবদিহি কোথায়?’
ভূমি পেডনেকরকেও কটাক্ষ
নেহা ভাসিন অভিনেত্রী ভূমি পেডনেকরকেও একহাত নেন। প্রতিবাদ কর্মসূচির সময় প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে ব্যবহৃত অশালীন ভাষার সমালোচনা করে একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেছিলেন ভূমি। সেই প্রসঙ্গ টেনে নেহা লেখেন, ‘লকআপে যেমন স্ক্রিপ্টেড ছিলে, এই প্রতিবাদের বিষয়েও তেমনই। সাহস না থাকলে চুপ থাকাই ভালো, বোন।’
ভূমি ও 'লকআপ'-এর যোগসূত্র
উল্লেখ্য, রিয়্যালিটি শো ‘লকআপ’-এর 'জাজমেন্ট ডে' পর্বে ভূমি পেডনেকর এবং হুমা কুরেশি 'জনতার কণ্ঠস্বর' হিসেবে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেই প্রসঙ্গই টেনে এনে ভূমিকে কটাক্ষ করেন নেহা।
দিয়া মির্জারও পরোক্ষ বার্তা
অভিনেত্রী দিয়া মির্জাও সোশ্যাল মিডিয়ায় এমন একটি পোস্টে লাইক করেন, যেখানে ভূমি পেডনেকরের সমালোচনা করা হয়েছিল। পাশাপাশি তিনি লেখেন, ‘এই মুহূর্তে সবচেয়ে শেষ যে কাজটি করা উচিত, তা হল আসল বিষয় থেকে মানুষের দৃষ্টি সরিয়ে দেওয়া। ভাষা নিয়ে যারা এতটা সরব, তাঁরা যেন পুলিশের বর্বরতা এবং প্রতিবাদকারী মহিলাদের হেনস্তার অভিযোগ নিয়েও একইভাবে প্রশ্ন তোলেন। কমবয়সি মেয়েদের বিরুদ্ধে বেআইনি এফআইআর দায়ের করলে আমাদের সংস্কৃতি উন্নত হবে না।’
কী বলেছিলেন ভূমি পেডনেকর?
বিতর্কের সূত্রপাত হয় ভূমি পেডনেকরের একটি ভিডিয়োকে ঘিরে। সেখানে তিনি প্রতিবাদের সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে উদ্দেশ্য করে ব্যবহৃত অশালীন ভাষা ও স্লোগান নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। ভূমি বলেন, ‘সম্প্রতি সামনে আসা ভিডিয়ো এবং সেখানে ব্যবহৃত ভাষা দেখে আমি হতাশ। আমরা দেশের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদে থাকা একজন ব্যক্তিকে নিয়ে কথা বলছি। বিষয়টি শুধু পদমর্যাদার নয়, আমাদের বাড়ির বড়দের সঙ্গেও কি আমরা এভাবে কথা বলি? সত্যিই কি আমরা এ ধরনের অশালীন ভাষা ব্যবহার করতে পারি?’
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