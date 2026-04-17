জার্মান সুন্দরীর সাহসী ছবিতে লাইক বিরাটের! খোঁচা নেটিজেনদের, ‘অনুষ্কা রাগ করবে’
ফের এক খোলামেলা পোশাক পরা মহিলার ছবিতে পড়ল লাইক! বিরাটের অফিসিয়াল ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেল থেকেই হয়েছে এই কাণ্ড।
ফের 'লাইক-বিতর্কে' জড়লেন বিরাট কোহলি। এবার তিনি নিজে করেছেন, না এবারেও 'অ্য়ালগরিদম'-ই আসল 'দোষি', তা বলা মুশকিল।
লিজালাজের ছবিতে লাইক বিরাটের:
বৃহস্পতিবার রাতেই সামনে আসে ব্যাপারটা। নেট ব্যবহারকারীরা দাবি করেন যে, বিরাট ইনস্টাগ্রামে জার্মান ইনফ্লুয়েন্সার লিজালাজের একটি ছবিতে লাইক দিয়েছেন। এই নিয়ে মজা করে রেডিটের একজন ব্যবহারকারী লিখেছেন, ‘বেচারি অনুষ্কা! আবার ঝামেলা লাগল বলে’। আরেকজন ব্যবহারকারী আবার বিরাটকে পরামর্শ দিয়ে ফেলেছেন একটি ফেক ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট খোলার। লেখেন, ‘চিকু আমার উপদেশ শোনো, একটা ফেক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করো ভাই’!
এদিকে কোহলিকে নিয়ে মস্করা করতে ছাড়েননি যুজবেন্দ্র চাহাল। বিরাটের লাইক করা, লিজালাজের সেই ছবিতে গিয়ে আবার তিনি মন্তব্য করে এসেছেন, ‘অ্যালগরিদম’। সঙ্গে একটি কঙ্কাল মুণ্ডুর ইমোজি।
অবনীত কৌরকে নিয়ে বিরাটের সেই বিতর্ক:
গত বছর কিছু নেটিজেন লক্ষ্য করেন যে অবনীত কৌরের একটি ইনস্টাগ্রাম পোস্টে 'লাইক' দিয়েছেন বিরাট কোহলি। ইন্টারনেট জুড়ে যখন মিমের বন্যা বয়ে যায়, তখন বিরাট কোহলি অ্যাপটির অ্যালগরিদমকে দোষারোপ করে একটি স্পষ্টীকরণ দেন। তিনি লেখেন, ‘আমি একটা জিনিস স্পষ্ট করে দিতে চাই, আমি (ইনস্টাগ্রাম) স্ক্রলিংয়ের সময় অ্যালগরিদমের কারণে ভুলবশত এক জায়গায় প্রতিক্রিয়া পড়ে গিয়েছে বলে মনে হচ্ছে। এমন কাজের পেছনে কোনও উদ্দেশ্য ছিল না। আমি অনুরোধ করছি এই ঘটনায় অহেতুক কোনও আন্দাজ করা শুরু করে দেবেন না। বিষয়টা বোঝার জন্য ধন্যবাদ।’
পরে অবনীত কৌর নিজেও এই বিতর্ক নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন। তাঁর ছবি ‘লাভ ইন ভিয়েতনাম’-এর ট্রেলার লঞ্চ অনুষ্ঠানে অভিনেত্রীকে অনলাইনে ‘বড় বড় তারকাদের কাছ থেকে মনোযোগ ও প্রশংসা পাওয়া’ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি হেসে উত্তর দেন, ‘এই ভালোবাসা যেন আসতেই থাকে।’
বিরাট ও অনুষ্কার সংসার:
অনুষ্কা শর্মা এবং বিরাট কোহলির প্রথম দেখা হয় ২০১৩ সালে, একটি টেলিভিশন বিজ্ঞাপনের শুটিংয়ের সময়। তাঁরা একে অপরের প্রেমে পড়েন, কিন্তু নিজেদের সম্পর্ক গোপন রাখেন। ২০১৭ সালে, ইতালিতে একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানে তাঁরা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। ২০২১ সালের জানুয়ারিতে এই দম্পতির প্রথম সন্তান, মেয়ে ভামিকা-র জন্ম হয়। পরবর্তীতে ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে, তারা জন্ম দেন পুত্র সন্তান আকায়ের। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার পর, ভারত থেকে লন্ডনে চলে গিয়েছেন বিরাট-অনুষ্কা। ২০১৮ সালের পর থেকে, কোনো সিনেমাতে কাজ করেননি অনুষ্কা। ক্রিকেট বায়োপিক চাকদা এক্সপ্রেসে কাজ করলেও, সেটি এখনো মুক্তি পায়নি।
