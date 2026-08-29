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সইফ আলি খানের ছুরিকাঘাতের কেসে নতুন মোড়! আদালতে নতুন আবেদন অভিযুক্তের

২০২৫ সালে এক ব্যক্তি সইফ আলি খানের বাড়িতে ঢুকে তাঁকে আক্রমণ করে। মামলাটি এখন নতুন মোড় নিয়েছে। অভিযুক্ত মোহাম্মদ শরিফুল ইসলাম আদালতে দোষ স্বীকার করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন এবং মার্সি পিটিশন অর্থাৎ দয়ার আবেদন জানিয়েছেন।

Published on: Aug 29, 2026, 09:00:13 IST
By Tulika Samadder
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২০২৫ সালে বলিউড অভিনেতা সাইফ আলি খান ছুরিকাঘাতের শিকার হন। এই হামলাটি ঘটেছিল তাঁর নিজের বাড়িতেই। বাংলাদেশি নাগরিক মোহাম্মদ শরিফুল ইসলাম অভিনেতার বান্দ্রার বাড়িতে ঢুকে তাঁকে আক্রমণ করেন। এখন, প্রায় দেড় বছর পর এই মামলায় একটি বড় আপডেট এসেছে। অভিযুক্ত শুক্রবার আদালতে হাজির হয়ে দোষ স্বীকার করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

সইফ আলি খানের ছুরিকাঘাতের মামলায় নতুন মোড়। (IMDb)
সইফ আলি খানের ছুরিকাঘাতের মামলায় নতুন মোড়। (IMDb)

সইফ আলি খানের মামলায় বড় আপডেট

এই মামলার অভিযুক্ত মোহাম্মদ শরিফুল ইসলাম বিচার বিভাগীয় হেফাজতে রয়েছেন। প্রতিবেদন অনুযায়ী, শরিফুল ইসলাম দোষ স্বীকার করে এবং দয়া প্রার্থনা করে আদালতে একটি আবেদন করেছেন। আদালত অভিযুক্তের আবেদনের বিষয়ে সরকারি কৌশলির কাছে জবাব চেয়েছেন। এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে ১১ সেপ্টেম্বর।

ইসলাম কোন কোন মামলায় অভিযুক্ত?

এই মামলায় অতিরিক্ত দায়রা জজ জিপি দেশমুখ মোহাম্মদ শরিফুল ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেছেন। ইসলামের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির (আইপিসি) প্রাসঙ্গিক ধারায় মারাত্মক অস্ত্র-সহ ডাকাতি, গুরুতর আঘাত এবং বাড়িতে অনধিকার প্রবেশের অভিযোগ আনা হয়েছে। এছাড়াও ইসলামের বিরুদ্ধে বিদেশি আইন এবং পাসপোর্ট (ভারতে প্রবেশ) বিধিমালার প্রাসঙ্গিক ধারায়ও অভিযোগ আনা হয়েছে।

পুরো ঘটনাটি কী ছিল?

২০২৫ সালের ১৬ জানুয়ারি এক চাঞ্চল্যকর খবর প্রকাশিত হয়। শরিফুল ইসলাম রাতে সইফ আলি খানের বান্দ্রার বাড়িতে জোর করে ঢুকে পড়ে। সে বাথরুম দিয়ে অভিনেতার ছোট ছেলে জেহ-এর ঘরে প্রবেশ করে। সাইফ যখন বাচ্চাদের বাঁচাতে তাদের ঘরে যান, তখন শরিফুল তাঁকে ছুরি দিয়ে আক্রমণ করে পালিয়ে যায়।

এই হামলায় সইফ আলি খান গুরুতর আহত হন। লীলাবতী হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলে। সইফের কোমর থেকে ছুরির একটি ভাঙা টুকরো বের করা হয়। প্রায় পাঁচ দিন হাসপাতালে থাকার পর ছাড়া পান তিনি।

  • Tulika Samadder
    ABOUT THE AUTHOR
    Tulika Samadder

    হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

Home/Entertainment/সইফ আলি খানের ছুরিকাঘাতের কেসে নতুন মোড়! আদালতে নতুন আবেদন অভিযুক্তের
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